У Англии 0 ударов в створ в 1-м тайме матча со Словакией – впервые с 1986-го в плей-офф Евро/ЧМ. Словаки пробежали на 4,5 км больше

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии ни разу не пробила в створ в 1-м тайме матча со Словакией.

После 1-го тайма матча 1/8 финала Евро-2024 команда Гарета Саутгейта уступает со счетом 0:1.

В первые 45 минут игры Англия нанесла 6 ударов по воротам, ни разу не попав в створ – при этом англичане владели мячом 75% времени. Единственный удар Словакии по воротам за 1-й тайм стал голевым.

В течение 1-го тайма игроки сборной Англии пробежали 54,7 километров – у словаков этот показатель составил 59,2 км.

Англия ни разу не пробила в створ в плей-офф крупного турнира (Евро/чемпионат мира) впервые с 1986-го: тогда это произошло в матче с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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78 комментариев
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Легендарная писи-кака от непревзойденного гения)
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-4
+172
С таким составом это просто преступление перед футболом так играть, ладно бы это разовая акция была, но они ведь все игры так проводят
+98
-2
+96
2 удара в сторону ворот
Саутгейт балует еще фанатов.
+53
-2
+51
Ответ Александр Рабонов
Легендарная писи-кака от непревзойденного гения)
Типичный англ тренер, разве в АПЛ есть англ тренеры или в других чемпионатах? Даже их деревяшки Британские стали вне острова играть, а тренеры нет. АПЛ это иностранцы от тренеров до игроков.
Великие их тренера и те Шотландцы)
+44
-2
+42
Ответ Антон Фалафель
Саутгейт даже не физрук а сварщик.
Трудовик,заменивший заболевшего физрука.
+41
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+41
У Кейна, Сака, Беллингема и Фодена 121 г+п в этом сезоне в чемпионатах (без учёта еврокубков даже). А в сборной 2 гола за 7 таймов.
+40
0
+40
Ответ Эдуард Романов
С таким составом это просто преступление перед футболом так играть, ладно бы это разовая акция была, но они ведь все игры так проводят
Вчера казалось что Италия опустилась на самое дно среди европейских топ сборных, но снизу вовсю стучится Саутгейт.
+45
-6
+39
Саутгейт даже не физрук а сварщик.
+38
-1
+37
Саутгейт надеюсь выпустит 5 защитника после перерыва. Все-таки лучше проиграть с минимальным счетом
+33
0
+33
Играют в лучших традициях Английского футбола 19 века . Проход -навес , вынос , навес . В АПЛ играют большинство этих звезд . Играют у классных современных тренеров . Помимо Саутгейта, я бы разогнал руководителей ФА Англии . Что за бездари могут выдвигать и держать годами недотренера, в стране где в футбол играют в одной из лучших лиг мира ???!
+24
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+24
Ответ Дмитрий Филиппов
Словакия вышла биться , в отличии от Саутгейта..
Не, биться выходила Словения.
Словакия вышла ИГРАТЬ.
+18
-1
+17
Ответ Антон Фалафель
Саутгейт даже не физрук а сварщик.
Не стоит так оскорблять сварщиков )
+17
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+17
Хотел болеть за англичан перед началом турнира, такое мощное поколение, претенденты на ЗМ мяч, персонально за Кейна, но глядя на это, от души желаю им вылететь от словаков, это же лютый позор так играть. Может тогда хоть Саутгейта выгонят.
+14
0
+14
Ответ Эдуард Романов
С таким составом это просто преступление перед футболом так играть, ладно бы это разовая акция была, но они ведь все игры так проводят
Я застал топовых англичан с линекером, гаскойном, ширером, бэксом, макманаманом и оуэном. Но, потом были пенали, которые они до сих пор не умеют бить.
+11
0
+11
Ну не могут Кейн, Сака, Фоден, Джуд за 30 дней разучится играть в атаке. Джуд ещё что-то пытается, но скорее получить красную , чем гол забьёт или ассист даст. Один Физрук заруинил золотое поколение Бельгии. Теперь ещё один руинит поколение уже другой сборной.
+10
-1
+9
Словакия вышла биться , в отличии от Саутгейта..
+9
-1
+8
Самая ужасная Англия что я видел за 30 лет
+7
0
+7
Англичане конечно удивительно любят самоизтязанием заниматься. Держат тренера которого в мало-мальски приличный европейский клуб на порог не пустят. А словаки или венгры берут нераскрученных специалистов и показывают намного более цельный футбол при кратко более слабых составах
+6
0
+6
Если и после этого не сменят тренера. То даже и не знаю как их назвать.
+5
0
+5
Ответ kvint(ksk)
Саутгейт надеюсь выпустит 5 защитника после перерыва. Все-таки лучше проиграть с минимальным счетом
Ахаха, зачетище)
+3
0
+3
Ещё тайм в том же духе и можно будет Евро спокойно смотреть
+3
0
+3
😁
+2
0
+2
Смешнее, чем тактический план Саутгейта шутку не придумать.
+2
0
+2
Позорные бриты ))
+2
0
+2
Если Англичане проиграют, то в финале чемпионата 100% будет кто-то из этих команд нижней сетки:

Румыния
нидерланды
австрия
турция
словакия
швейцария
+2
0
+2
Все по заветам слесаря первого разряда Саутгейта. Минимум опасности у чужих ворот. Только вот счет 0:1
+2
0
+2
Ответ Александр Рабонов
Легендарная писи-кака от непревзойденного гения)
Триппьер-сака
+2
0
+2
Хотели доиграть до пенок после дополнительного времени, но что-то пошло не так
+2
0
+2
Сборная Англии - жалкое зрелище, конечно. Классные игроки, а команды нет, совсем!
+1
0
+1
Во сколько казнь Саутгейта? Игра Англии - это просто позорище.
+1
0
+1
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