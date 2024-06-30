У Англии 0 ударов в створ в 1-м тайме матча со Словакией – впервые с 1986-го в плей-офф Евро/ЧМ. Словаки пробежали на 4,5 км больше

Сборная Англии ни разу не пробила в створ в 1-м тайме матча со Словакией.

После 1-го тайма матча 1/8 финала Евро-2024 команда Гарета Саутгейта уступает со счетом 0:1.

В первые 45 минут игры Англия нанесла 6 ударов по воротам, ни разу не попав в створ – при этом англичане владели мячом 75% времени. Единственный удар Словакии по воротам за 1-й тайм стал голевым.

В течение 1-го тайма игроки сборной Англии пробежали 54,7 километров – у словаков этот показатель составил 59,2 км.

Англия ни разу не пробила в створ в плей-офф крупного турнира (Евро/чемпионат мира) впервые с 1986-го: тогда это произошло в матче с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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