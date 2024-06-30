«Тампа» получила права на Генцела, отдав «Каролине» пик 3-го раунда драфта-2025

Права на Джейка Генцела достались «Тампе».

Клуб объявил о том, что выменял 29-летнего нападающего у «Каролины». В обратном направлении отправлен пик третьего раунда драфта-2025.

У Генцела завершается контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год. 1 июля он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Сообщалось, что «Каролина» предлагала ему заключить договор на 8 лет и 64 миллиона долларов.

В составе «Харрикейнс» Генцел провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.