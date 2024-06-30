«Тампа» получила права на Генцела, отдав «Каролине» пик 3-го раунда драфта-2025

Теги переходы Тампа-Бэй Каролина НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Права на Джейка Генцела достались «Тампе».

Клуб объявил о том, что выменял 29-летнего нападающего у «Каролины». В обратном направлении отправлен пик третьего раунда драфта-2025.

У Генцела завершается контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год. 1 июля он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Сообщалось, что «Каролина» предлагала ему заключить договор на 8 лет и 64 миллиона долларов.

В составе «Харрикейнс» Генцел провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.

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66 комментариев
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Ну это топ. Самый лакомый кусочек нса.
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+24
Ответ yurovch1984
Что там топового? о.О Райнхарт топ. А это так себе и уж точно не стоит всей галиматьи, ему уже 9+ предлагают! Это вообще кто по уровню лиги?
Я не уверен до конца, но ruslanych утверждает, что Райнхарт после контрактного сезона может и отдыхать начать, а Генцел проверенный вариант
+22
0
+22
Ответ yurovch1984
Что там топового? о.О Райнхарт топ. А это так себе и уж точно не стоит всей галиматьи, ему уже 9+ предлагают! Это вообще кто по уровню лиги?
давно очко за игру это не топ-игрок? у Райнхарта первый сезон на таком уровне, Джейк уже лет пять по такому графику идет
+19
0
+19
Стало быть, Стивен Стэмкос бай-бай
+15
-1
+14
Ответ Hola Hola
А что они получили за 3 пик? Он ведь так же может завтра выйти на рынок СА? Или нет?
Сегодня они могут подписать его на 8 лет. Завтра уже только на 7
+11
-1
+10
Собираются подписать на 8 лет ?
Генцелу 29 лет, к началу сезона будет 30.
Не порет ли горячку Тампа ?
+10
-1
+9
Ну так наверное с парнем уже всё обговорили если права в последний день выкупили.
+6
0
+6
Ответ ruslanych
Райнхарт после контрактного сезона может и отдыхать начать, а Генцел проверенный вариант
Ещё раз 10 напиши
+6
0
+6
Ответ yurovch1984
Что там топового? о.О Райнхарт топ. А это так себе и уж точно не стоит всей галиматьи, ему уже 9+ предлагают! Это вообще кто по уровню лиги?
Райнхарт после контрактного сезона может и отдыхать начать, а Генцел проверенный вариант
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Собираются подписать на 8 лет ? Генцелу 29 лет, к началу сезона будет 30. Не порет ли горячку Тампа ?
Не важно на сколько будет тяжёл этот контракт через 8 лет, т.к. в то время тампа будет в ребилде, им сейчас важно зацепиться за следующие года 3, пока Кучеров, Поинт, Василевский в праймовом возрасте, а Хедман не закончил карьеру. Поэтому им нужно сейчас максимально усилятся, а года через 4 можно начинать танковать и вылавливать некст ванов.
+4
0
+4
Ответ Hola Hola
Ну, еще нужно по контракту договориться.
Думаешь обменяли, заранее не договорившись)
+3
-1
+2
Ответ yurovch1984
Что там топового? о.О Райнхарт топ. А это так себе и уж точно не стоит всей галиматьи, ему уже 9+ предлагают! Это вообще кто по уровню лиги?
Райнхарт после контрактного сезона может и отдыхать начать, а Генцел проверенный вариант
+3
-1
+2
Ответ Bzz Pvz
Осталось вместо поинта нормального форварда найти и могут на новый кубок идти
Вы здоровы?)
+2
0
+2
Ответ Барин
на реддит говорят, что 7х9,5
Зачем тогда отдавать третий пик? Третий пик отдали чтобы подписали на 8 лет
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Собираются подписать на 8 лет ? Генцелу 29 лет, к началу сезона будет 30. Не порет ли горячку Тампа ?
Чтобы кэпхит уменьшить, вполне тема, а срок не так уж и важен
+2
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Че происходит я не понял
+2
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+2
Ответ vulturecrow
если повторят предложение Каролины, то норм. но я надеюсь, ему не дадут, как Кучу и Васе.
на реддит говорят, что 7х9,5
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Собираются подписать на 8 лет ? Генцелу 29 лет, к началу сезона будет 30. Не порет ли горячку Тампа ?
так даже лучше)) размазать кэпхит на 8 лет - отличный план.
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Ответ mkirchanov
Сегодня они могут подписать его на 8 лет. Завтра уже только на 7
Понял. Сталбыть, обо всем с ним договорились.
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Ответ Serh08
Ещё Василевского можно обменять, смею предположить, что последние два сезона он играет не на свой контракт.
На Макдэвида если только
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если повторят предложение Каролины, то норм. но я надеюсь, ему не дадут, как Кучу и Васе.
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Будет обидно, если будут платить больше, чем Кучу. Куч на свои 9.5 - сейчас кажется просто копейки. Ему 12 надо положитЬ!
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Мена прав, значит 8 лет будут предлагать, 8 мультов на 8 лет у Каролины было.
Тампа даст 9, но не выше чем у Куча и Поинта.
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Ответ Егор Ковынёв
Размен на кулёк семечек. Молнии молодцы, Гуд Трейд)
Ну, еще нужно по контракту договориться.
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Ответ The Notorious Gaiz
давно очко за игру это не топ-игрок? у Райнхарта первый сезон на таком уровне, Джейк уже лет пять по такому графику идет
Джейк ходил по такому графику рядом с Кросби. 20 игр в составе Каролины - недостаточный аргумент выписать ему контракт на 8 лет в районе 10 млн
+1
-1
0
А что они получили за 3 пик? Он ведь так же может завтра выйти на рынок СА? Или нет?
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Ответ Serh08
Ещё Василевского можно обменять, смею предположить, что последние два сезона он играет не на свой контракт.
ну это вряд ли))
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Ответ sancho81
Ух, неплохо. Тампа с победных сезонов таких не цепляла. Топ-6 укомплектована, в принципе. А вот двух защитников на команду - маловато...
ага, тока стекляшка постоянно ломается
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Альвин нервно курит в сторонке: сначала Торонто забрал Танева, теперь Тампа - Генцела
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Ух, неплохо. Тампа с победных сезонов таких не цепляла. Топ-6 укомплектована, в принципе. А вот двух защитников на команду - маловато...
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