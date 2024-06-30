Илич хочет зарабатывать в «Зените» 5 млн евро в год. Ему предлагают 3 млн (Иван Карпов)
Иван Илич хочет зарабатывать в «Зените» 5 млн евро в год.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Петербургский клуб предлагает 3 млн. С «Торино» договоренность о трансфере за 25+3 млн уже есть.
Илич, как отмечает Карпов, не очень хочет ехать в Россию, но за повышенную зарплату готов принять предложение.
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Он инсайды из пьяного бреда берёт
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А потом проснется