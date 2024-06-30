Илич хочет зарабатывать в «Зените» 5 млн евро в год. Ему предлагают 3 млн (Иван Карпов)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич деньги Футбол

Иван Илич хочет зарабатывать в «Зените» 5 млн евро в год.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Петербургский клуб предлагает 3 млн. С «Торино» договоренность о трансфере за 25+3 млн уже есть.

Илич, как отмечает Карпов, не очень хочет ехать в Россию, но за повышенную зарплату готов принять предложение. 

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67 комментариев
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За деньги, да
+56
-6
+50
На этом, вымышленные переговоры можно сворачивать...
+26
-8
+18
Какие 5 млн? За что такие деньги? Ну это реально прикол какой-то.
+16
-2
+14
Это тот самый Карп, который Соболева в Зенит продал то ли за 20, то ли за 14 млн? Верю.
+22
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+13
Ответ Алексей Туроверов
Если Илич перейдет это будет просто ТОП трансфер!
В чём его вот прямо ТОП?
+11
-1
+10
Зачем слушать этого алкаша?
Он инсайды из пьяного бреда берёт
+11
-2
+9
Карпов знает про Зенит то, чего не знает даже Медведев с Миллером
+7
-1
+6
Иван Карпов хочет зарабатывать в Зените пять чекушек в год. Брейдо предлагает три 😎
+11
-6
+5
Не стоит он даже три мульта в год
+5
0
+5
От создателей "заработная плата Малкома в Зените составляет 8 млн евро"
бгг
+13
-8
+5
Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Но ты - то не Карпов, у тебя с доказухой всё будет хорошо?
+7
-3
+4
Ответ сергей петров
Карпов это нечто кто его протаскивает и публикует не понятно
Старые схемы Трахтенберга- набросы для формирования определенного мнения
+2
0
+2
Источнику...минералочки...🤣
+3
-1
+2
Ответ Алексей Туроверов
Если Илич перейдет это будет просто ТОП трансфер!
почему?
+3
-1
+2
Карпов это нечто кто его протаскивает и публикует не понятно
+6
-4
+2
Можно отдельную ленту запустить «КарповС», уже достойное количество сброса для самореализации.
+2
-1
+1
Что за Илич? Ленин или Брежнев?
+1
0
+1
Может ему левую инфу специально скармливают?)
+1
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Ответ Spartakus1984
Расист?
Нет конечно
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0
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Ответ Spartakus1984
на 4-х сойдутся
на 2,5 в лучшем случае.
+1
0
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Ответ baryn
Украинский характер у тебя
Это общее СНГшное, не надо тут 😎
+1
0
+1
Ответ Otto Kretschmer
Карпов знает про Зенит то, чего не знает даже Медведев с Миллером
Да, знает места где взять кокс.
+2
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Очередная чушь))
+3
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И только Иван Карпов знает все.

А потом проснется
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Иван Карпов хосет быть нормальным журналистом, но ему предлагают работать клоуном, а он и не против
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Да этому то откуда знать? Бухай дальше
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пусть требует 7 тогда.
+3
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Ладно бы это был игрок экстра класса, а этот даже не топ футболист , что они в нём нашли, не понятно.
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Ответ PIT-BUL
Странно, а должен был ехать за стрелку вроде как играть. За звезду ( 4-ая или 5-ая )
Вообще не странно. Все играют за деньги. Эмблемой сыт не будешь.
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Ответ Otto Kretschmer
Карпов знает про Зенит то, чего не знает даже Медведев с Миллером
По его мнению в зенит уже перешёл Соболев за
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