Ферстаппен назвал «смехотворным» штраф за аварию с Норрисом: «Что я должен был сделать?»

Гонщик «Ред Булл» не согласился с наказанием за столкновение с соперником из « » .

Ферстаппен и Норрис дошли до контакта на заключительных кругах Гран-при Австрии. Ландо сошел, Макс финишировал пятым и получил десятисекундный штраф.

«Просто смехотворно. Он не может просто нырять слева и справа – что я должен был сделать?» – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1» по радио.

Руководитель « » Кристиан Хорнер поддержал своего пилота:

«Он не вел себя корректно, Макс. Отчаянно не повезло, особенно тут, но ты сделал все возможное».

Ферстаппен и Норрис столкнулись в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Макс получил 10-секундный штраф, Ландо сошел

Гран-при Австрии-2024. Расселл выиграл гонку после аварии Ферстаппена и Норриса, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й

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