Ферстаппен назвал «смехотворным» штраф за аварию с Норрисом: «Что я должен был сделать?»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с наказанием за столкновение с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.
Ферстаппен и Норрис дошли до контакта на заключительных кругах Гран-при Австрии. Ландо сошел, Макс финишировал пятым и получил десятисекундный штраф.
«Просто смехотворно. Он не может просто нырять слева и справа – что я должен был сделать?» – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1» по радио.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал своего пилота:
«Он не вел себя корректно, Макс. Отчаянно не повезло, особенно тут, но ты сделал все возможное».
Ферстаппен и Норрис столкнулись в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Макс получил 10-секундный штраф, Ландо сошел
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Поэтому тяжко за него переживать особо.
А так - посмотрим, посмотрим
Ну не надо было оквадрачивать резину сразу после питстопа. Если проигрываешь в скорости на самовозе из-за работы с резиной, уже не мешай людям выигрывать. Понятно, что на прямой из-за преимущества РБ в скорости обгонять было сложно, значит обгон будет на торможении в повороте.
6-10-е места совсем по другому судят, чем лидеров