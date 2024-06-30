Ферстаппен назвал «смехотворным» штраф за аварию с Норрисом: «Что я должен был сделать?»

Теги ФИА Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с наказанием за столкновение с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.

Ферстаппен и Норрис дошли до контакта на заключительных кругах Гран-при Австрии. Ландо сошел, Макс финишировал пятым и получил десятисекундный штраф.

«Просто смехотворно. Он не может просто нырять слева и справа – что я должен был сделать?» – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1» по радио.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал своего пилота:

«Он не вел себя корректно, Макс. Отчаянно не повезло, особенно тут, но ты сделал все возможное».

Ферстаппен и Норрис столкнулись в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Макс получил 10-секундный штраф, Ландо сошел

Гран-при Австрии-2024. Расселл выиграл гонку после аварии Ферстаппена и Норриса, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Макс смещался влево в Норрису. Другое дело, что я вообще не понял чего хотел Ландо выезжая на внешнюю траекторию. Он бы в любом случае не обогнал бы не нарушая пределы трассы
+43
-10
+33
Вести себя достойно, но это не к тебе
+55
-22
+33
Ответ <Inter>
Макс смещался влево в Норрису. Другое дело, что я вообще не понял чего хотел Ландо выезжая на внешнюю траекторию. Он бы в любом случае не обогнал бы не нарушая пределы трассы
Кажется, что он хотел перекрестить и нырнуть с внешней на внутреннюю, обеспечив себе лучший разгон к четвертому повороту
+27
0
+27
Он не должен был нырять и вообще обгонять меня
+24
-1
+23
Ответ checker
Норрис все делал правильно.. хамов надо наказывать.. жаль, что сам сошел
Наказал хама, подарив ещё 10 очков отрыва, и так будет с каждым!
+28
-5
+23
Ответ checker
Норрис все делал правильно.. хамов надо наказывать.. жаль, что сам сошел
А когда Норрис дайвбомбил это не хамство было? Или это другое?
+30
-12
+18
Ответ <Inter>
Макс смещался влево в Норрису. Другое дело, что я вообще не понял чего хотел Ландо выезжая на внешнюю траекторию. Он бы в любом случае не обогнал бы не нарушая пределы трассы
все было возможно, Макс гадал, куда поедет Ландо, сначала сместился вправо, потом увидел, что Ландо едет по внешней и жестко въехал в него уже слева - очень грубый маневр, потом еще один, когда уже на трех колесах выдавил Ландо на траву, я даже подумал, что именно в этот момент Норрис получил прокол, но нет, на повторе было видно, как они столкнулись колесами еще в зоне торможения. чудовищная развязка такой классной гонки.
+19
-4
+15
Норрис все делал правильно.. хамов надо наказывать.. жаль, что сам сошел
+36
-24
+12
Ответ _Nibelungen_
Я несколько раз пересмотрел повтор, какой доступен сейчас, оба хорошо конечно. Но что пытался сделать Норрис? Обогнать по внешней и сразу получить штраф за лимиты? Макс тоже, вроде и оставлял место, но делал это очень хитро. Складывается впечатление, что оба ждали аварию.
Норрис ждал когда гонщик всех времён и народов повернет, а не будет ехать по прямой и вывозить за пределы трассы(это его любимый прием кстати), для того чтобы лучше выйти из поворота и уже на 3-ей прямой с дрс обогнать
+13
-3
+10
Ответ checker
Норрис все делал правильно.. хамов надо наказывать.. жаль, что сам сошел
Так и Норрис дайвил жестко. Еще при первой попытке он должен был выносить Ферстаппена, но тот спрятался, пока Норрис пролетел сквозь поворот за трассу. Борьба была жесткой для обоих. Возможно штраф был лишним.
+12
-3
+9
Ты должен был корректно обороняться как это делают все остальные пилоты, а не менять траектории на торможении или вывозить соперника за пределы трассы.
+14
-5
+9
Ответ <Inter>
Пересмотрите момент. Он никак не мог выйти на внешнюю траекторию раньше Макса
ты о чем? Макс закрывал калитку и смотрел в зеркала, куда поедет Ландо, с камеры сзади с вертолета хорошо видно, что Макс сначала нырнул направо, потом резко сдвинулся налево, когда там уже был Ландо. в итоге жесткий контакт и запоротая гонка для обоих.
+7
0
+7
Ответ Мурад Гамидов
Достойно в твоём понимании - это пропускать соперников без борьбы?
Достойно - это не менять траектории в зоне торможения и не завозить проезжая прямо у поворота. Впрочем, не удивлён. Гамидовы обычно тоже не умеют проигрывать.
+14
-8
+6
Ответ checker
Норрис все делал правильно.. хамов надо наказывать.. жаль, что сам сошел
Согласен. Всё правильно.Ещё 10 очков в чемпионате проиграл.
+7
-1
+6
Не смещаться влево, этого было бы достаточно )
+6
-1
+5
Я несколько раз пересмотрел повтор, какой доступен сейчас, оба хорошо конечно. Но что пытался сделать Норрис? Обогнать по внешней и сразу получить штраф за лимиты? Макс тоже, вроде и оставлял место, но делал это очень хитро. Складывается впечатление, что оба ждали аварию.
+13
-8
+5
Ответ checker
Норрис все делал правильно.. хамов надо наказывать.. жаль, что сам сошел
Ты же Шумахера поддерживал) Норрису надо быть как Мика, как в Спа 2000, когда он не повелся на маневры Шуми и решил через Зонту все
+11
-6
+5
ээээ. вообще-то как раз он может нырять и слева и справа, это ты не можешь мотаться по треку во все стороны.
+5
-1
+4
Ответ checker
Норрис все делал правильно.. хамов надо наказывать.. жаль, что сам сошел
ну и кого он наказал ? себя ? лол
+5
-1
+4
Максик конечно оч странный персонаж, с одной стороны мега хорош как пилот, а с другой - абсолютно не умеет чисто бороться....

Поэтому тяжко за него переживать особо.
+11
-7
+4
Рафик ни у чём не виноват :)
+4
-1
+3
Ответ _Nibelungen_
Спок чел, это привилегия загорелых лыцарей.
Льюис ездил на ньюивозках?
А так - посмотрим, посмотрим
+4
-1
+3
Что делать, что делать:)
Ну не надо было оквадрачивать резину сразу после питстопа. Если проигрываешь в скорости на самовозе из-за работы с резиной, уже не мешай людям выигрывать. Понятно, что на прямой из-за преимущества РБ в скорости обгонять было сложно, значит обгон будет на торможении в повороте.
+6
-3
+3
С нетерпением жду потери скилла после отсутствия ньюивозки.
+14
-11
+3
Ответ Мария Голденштерн
Будет выступать на уровне сИра. Может и лучше. Дальше что? Изучи такое понятие как "Золотой век". Вот в РБ именно он сейчас идёт к своему логическому завершению. Нельзя доминировать вечно. Ни одна империя не просуществовала вечно. Это просто банальные факты.
Так я же говорю - посмотрим.
6-10-е места совсем по другому судят, чем лидеров
+2
0
+2
Ответ _Nibelungen_
Я несколько раз пересмотрел повтор, какой доступен сейчас, оба хорошо конечно. Но что пытался сделать Норрис? Обогнать по внешней и сразу получить штраф за лимиты? Макс тоже, вроде и оставлял место, но делал это очень хитро. Складывается впечатление, что оба ждали аварию.
Типичные маневры Макса. Он спецом делает ситуацию такой, что если ты полезешь вперед, то получится авария. Обычно никто не лезет и Макс в дамках. Тут Норрис полез, ну и отгреб
+2
0
+2
Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
вот уже и у макларена самовоз появился... говорят не надо отменять прием таблеток без консультации с лечащим врачом.
+2
0
+2
Горбатого могила исправит
+5
-4
+1
Ответ <Inter>
Он либо в Макса влетает, либо выезжает за пределы трассы. Он какую-то фигню сделал в этом моменте. Макс конечно виноват в своем смещении, но это не объясняет глупость маневра Ландо
Это уже была бы исключительно проблема Ландо.
+1
0
+1
Ответ _Nibelungen_
Я несколько раз пересмотрел повтор, какой доступен сейчас, оба хорошо конечно. Но что пытался сделать Норрис? Обогнать по внешней и сразу получить штраф за лимиты? Макс тоже, вроде и оставлял место, но делал это очень хитро. Складывается впечатление, что оба ждали аварию.
Возможно, почему нет? Рискнул, не получилось бы - выехал бы за трассу, вот и все. В этом нет ничего грязного, просто Норрис не знал что делать, возможно. Не надо это сравнивать с действиями Макса.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий