«Зенит» согласовал трансфер хавбека «Торино» Илича («Чемпионат»)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич Футбол

«Зенит» согласовал с «Торино» трансфер хавбек Ивана Илича.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» предлагает «Торино» 25 млн евро за 23-летнего полузащитника. Зарплата серба в петербургском клубе может составить 3 млн.

Илич выступает за «Торино» с зимы 2023 года. В прошлом сезоне Серии А он провел 31 матч, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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184 комментария
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Мешок
+129
-47
+82
Болельщики Зенита, можете спокойно, без эмоций и перевода стрелок на Спартак, объяснить, зачем столько народу набирать? Там уже у Дорского объяснений нет, может, у болел будут версии)
+80
-14
+66
Ответ IlyaGrain
Я реально не понимаю куда им столько игроков ???
Готовятся выйти из группы ЛЧ.

Хотя, погодите...
+56
-13
+43
Ответ Николай Леухин
красавцы вот я понимаю трансферная политика у клуба зато спартак подписал уже какого тренера по счету который мимо трансферов?
Какие красавцы??
Ни у кого больше столько бабла халявного нет. Беспредел полный происходит.
+62
-26
+36
Я реально не понимаю куда им столько игроков ???
+40
-15
+25
Ответ glebushka
Болельщики Зенита, можете спокойно, без эмоций и перевода стрелок на Спартак, объяснить, зачем столько народу набирать? Там уже у Дорского объяснений нет, может, у болел будут версии)
Ну по-хорошему кто-то из иностранцев на выход должен пойти, при том, я думаю не один. А так, молодой европейский игрок, если хорошо себя проявит можно будет через пару лет продать
+16
-2
+14
В принципе Леха Миранчук может в "Торино" на постоянку. Место под него освободилось.
+12
-1
+11
Ответ glebushka
Болельщики Зенита, можете спокойно, без эмоций и перевода стрелок на Спартак, объяснить, зачем столько народу набирать? Там уже у Дорского объяснений нет, может, у болел будут версии)
Я не знаю, что там у Дорского, но вроде же очевидно, что кто-то из бразилов уйдёт, потому и набирают.
+9
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+9
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Как Реал и Альмерия?
+11
-3
+8
Ответ Спартак сила
Угробил карьеру парень
Если бы перешел к покорителям пятых мест, то да) а так, хорошее усиление и возможность после уехать в более сильный клуб, чем Торино
🐷🥳🤣
+23
-16
+7
Ответ Кирилл
А потом болельщики Зенита говорят «так у всех клубов есть возможность подписывать игроков из Европы» - ну да, каждый же клуб РПЛ может купить игрока из топ-чемпионата за 27 млн ))
Например Спартак может себе позволить
Ну нашу руководство везёт пачками ноунеймов
+9
-2
+7
Ну тут уже и за 1/4 лч можно побороться
+7
-2
+5
Ответ Romano1985
Наши налоги ) ура ! Зенит чемпион ! Всех ослабили ! С 98 года болел за этот клуб ! А теперь все просто , всех скупить платитить капусту ! И загубить всем карьеру ! Блестящий маркетинг !
>просто , всех скупить платитить капусту
>Любит Реал Мадрид

Поняяяятно
+6
-1
+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Как? Привлекать спонсоров. Искать классных тренерову ,. Строить команду , стремиться к зениту. Уж точно не ныть
+9
-4
+5
Ответ Антон Bratishchev
Как обычно ..Москва ,
Дай Бог им сил пережить весь этот кошмар.
+4
0
+4
Ответ Otto Kretschmer
У тушинских опять прогорело.
Как обычно ..Москва ,
+4
0
+4
Ответ glebushka
Болельщики Зенита, можете спокойно, без эмоций и перевода стрелок на Спартак, объяснить, зачем столько народу набирать? Там уже у Дорского объяснений нет, может, у болел будут версии)
Вряд ли кто-то сможет разумно объяснить, зачем Зенит в этом году потратил на трансферы то ли 78 лямов евро (если с Иличем, но без Жедсона), то ли 96 лямов (если с обоими).

Я недавно написал предположение, что у Зенита возможно есть инсайд о возвращении в еврокубки, но меня заминусовали. Если вычесть эту версию, то я вообще не понимаю, зачем Зенит потратил почти сотню лямов. Для гарантированного чемпионства в РПЛ на 100% достаточно тратить 50 лямов каждый год. Но зачем сотню?...
+10
-6
+4
Ответ Knife707
Кто мне скажет, что происходит? Бразильцы на выход, что ли?
Это игрок скорее замена Кузяеву. Он должен привнести баланс в игру.
+9
-5
+4
Ответ glebushka
Болельщики Зенита, можете спокойно, без эмоций и перевода стрелок на Спартак, объяснить, зачем столько народу набирать? Там уже у Дорского объяснений нет, может, у болел будут версии)
Перестраховка, чтобы не наложить в штаны в столетие клуба.
+8
-4
+4
У трехтуровых пригорает,а сами опять какого нибудь угальде и педрошу купят.
+21
-17
+4
ну это однозначно ТОП
+10
-6
+4
Ответ Георгий Михеев
А чем он лучше уже имеющихся в Зените игроков то. Видел его за Торино цепкий полузащитник с ударом но не более того.
Кто-то уходит скорее всего.
+3
0
+3
Скажите кто-нибудь Зениту, что они не участвуют в ЛЧ
+11
-8
+3
Ответ Spartakus1984
Пока что горит у Питерских,когда у них спрашиваешь,для чего им столько игроков и такие траты,не уж то ЛЧ на носу.
Так, а с какой целью интересуетесь?
+3
0
+3
Ответ andrei.danilenko2011
Пока компания газпром терпит огромные убытки его футбольная игрушка все продолжает пухнуть. Умом эту госкорпорацию не понять.
Ну ты же знаешь, что убытки из-за того, что они очень много нынче в бюджет платят? Или не знаешь?)
+5
-2
+3
Ответ SandrO "@FC Zenit@"
Если бы перешел к покорителям пятых мест, то да) а так, хорошее усиление и возможность после уехать в более сильный клуб, чем Торино 🐷🥳🤣
Много дорогостоящих легионеров уезжало из Зенита в более сильные клубы? Разве что в Китай или Аравию))
+4
-2
+2
Крутой трансфер, поздравляю Зенит
+6
-4
+2
Ответ mancity111
Забавно, когда гегемонию Зенита сравнивают с Баварией или Ювентусом. Скорее это российский Ференцварош
Забавно, когда болельщики российских Фехерваров, Дебреценов и Уйпештов укоряют российский Ференцварош за то, что он не Бавария.
+14
-12
+2
Ответ andrei.danilenko2011
Пока компания газпром терпит огромные убытки его футбольная игрушка все продолжает пухнуть. Умом эту госкорпорацию не понять.
Там денег столько, что траты на трансферы Зенита - просто мелочь.
+2
0
+2
Трон трёхтурового чемпионства уже зашатался под вернувшимся, чтобы править, гегемоном😢
+21
-19
+2
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