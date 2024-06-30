«Зенит» согласовал трансфер хавбека «Торино» Илича («Чемпионат»)

«Зенит» согласовал с «Торино» трансфер хавбек Ивана Илича.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.

Ранее появлялась информация, что « » предлагает « » 25 млн евро за 23-летнего полузащитника. Зарплата серба в петербургском клубе может составить 3 млн.

выступает за «Торино» с зимы 2023 года. В прошлом сезоне Серии А он провел 31 матч, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?