«Зенит» согласовал трансфер хавбека «Торино» Илича («Чемпионат»)
«Зенит» согласовал с «Торино» трансфер хавбек Ивана Илича.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.
Ранее появлялась информация, что «Зенит» предлагает «Торино» 25 млн евро за 23-летнего полузащитника. Зарплата серба в петербургском клубе может составить 3 млн.
Илич выступает за «Торино» с зимы 2023 года. В прошлом сезоне Серии А он провел 31 матч, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Хотя, погодите...
Ни у кого больше столько бабла халявного нет. Беспредел полный происходит.
🐷🥳🤣
Ну нашу руководство везёт пачками ноунеймов
>Любит Реал Мадрид
Поняяяятно
Я недавно написал предположение, что у Зенита возможно есть инсайд о возвращении в еврокубки, но меня заминусовали. Если вычесть эту версию, то я вообще не понимаю, зачем Зенит потратил почти сотню лямов. Для гарантированного чемпионства в РПЛ на 100% достаточно тратить 50 лямов каждый год. Но зачем сотню?...