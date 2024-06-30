Алина Загитова: «Я питаюсь один раз в день, но правильно. У меня поднимается КПД, когда я голодная»

Алина Загитова рассказала, что во время голода у нее «поднимается КПД».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступает с лекцией на тему «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?» в рамках VK Fest в Санкт-Петербурге.

«Питаюсь я один раз в день, но правильно: мясо, либо крупы, либо овощи – вот как-то так. Мне хватает.

У меня КПД поднимается, когда я голодная – я, видимо, злая, заряженная. Все спрашивают: как я похудела? Это тренировки и питание один раз в день. Но никому это не советую, так делать нельзя», – сказала Загитова.