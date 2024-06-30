Алина Загитова: «Я питаюсь один раз в день, но правильно. У меня поднимается КПД, когда я голодная»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что во время голода у нее «поднимается КПД».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступает с лекцией на тему «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?» в рамках VK Fest в Санкт-Петербурге.

«Питаюсь я один раз в день, но правильно: мясо, либо крупы, либо овощи – вот как-то так. Мне хватает.

У меня КПД поднимается, когда я голодная – я, видимо, злая, заряженная. Все спрашивают: как я похудела? Это тренировки и питание один раз в день. Но никому это не советую, так делать нельзя», – сказала Загитова.

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18 комментариев
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кпд - количество позорных действий?
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Рубрика "Вредные советы"
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«Так делать нельзя», но я делаю. Такая умница
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Да, нужно как минимум 3 раза в день и полноценно.
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В показаниях опять какая то путаница..
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Сергей Овчинников шокировал когда сказал, что ест один раз в день, теперь вот Алина. Не специалист, но мне кажется это очень нездоровая фигня.
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Опять в её голове неразбериха, как можно питаться правильно один раз в день, если это уже неправильно?
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Орехов больше кушай. Для мозга полезно
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Ответ M D
кпд - количество позорных действий?
Коэффициент
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Ответ Петр Оскерко
Советы не вредные. Один раз в день - норма для гомо сапиенс. Культура привила трёхразовое питание. Но мир изменился с тех пор.
Алиночка, перелогинься
+1
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Ответ M D
кпд - количество позорных действий?
🤣
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Ответ bolshovandrey
Орехов больше кушай. Для мозга полезно
И шоколад
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Это из серии советов Овчинникова, что надо пить три банки "Пепси" в день, а вода только почки сажает.
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Алина, а у какого двигателя больше КПД: у ДВС (двигателя внутреннего сгорания) или электродвигателя и почему?
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А она знает как расшифровывается КПД?)
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В каком смысле голодная?
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