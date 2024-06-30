Беллингем на 95-й через себя забил Словакии. Это первый удар Англии в створ

Джуд Беллингем спас Англию от вылета с Евро-2024.

21-летний хавбек « » ударом через себя на 95-й минуте сравнял счет в матче 1/8 финала (1:1 после основного времени).

Удар стал первым в створ для Англии в матче при 5 попытках. У словаков 6 ударов, 2 – в створ.

Это второй гол на Евро-2024 – он забивал сербам в 1-м туре (1:0).

Джуд лидирует среди англичан и на 1 гол отстает от лучших бомбардиров турнира – Ивана Шранца, Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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