Беллингем на 95-й через себя забил Словакии. Это первый удар Англии в створ

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем спас Англию от вылета с Евро-2024.

21-летний хавбек «Реала» ударом через себя на 95-й минуте сравнял счет в матче 1/8 финала (1:1 после основного времени).

Удар стал первым в створ для Англии в матче при 5 попытках. У словаков 6 ударов, 2 – в створ.

Это второй гол Беллингема на Евро-2024 – он забивал сербам в 1-м туре (1:0).

Джуд лидирует среди англичан и на 1 гол отстает от лучших бомбардиров турнира – Ивана Шранца, Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гол красивый , но Англия позорная
+114
-8
+106
Без Беллингема эта так называемая «сборная» даже бы в плей-офф не играла.

Гуляйте со своими Фоденами и Сака.
+77
-19
+58
Вспомнил что он игрок Реала)
+41
-4
+37
Саутгейт физрук
+22
0
+22
Ответ kaka10
Голы через себя: - Белингем в 20 лет в 1/8 финала Евро на последней минуте сравнивает счёт - Роналду в 1/4 ЛЧ в гостях против Ювентуса в ворота Буффона - Месси забил очередной пенальти за сборную Аргентины
это к чему
+23
-4
+19
Гол безумно красивый
+17
-2
+15
Принес немного магии Реала этой ржавой телеге
+17
-3
+14
Забил за минуту до конца, Перес скажет ДНК Реала !!
+15
-1
+14
По привычке, как будто за Реал
+9
0
+9
Может и к худшему что сравняли. Вылетели бы- Саутгейта точно бы уволили. А пройдут до полуфинала, могут и дальше с этими мучениями оставить
+9
-1
+8
Ответ kaka10
Голы через себя: - Белингем в 20 лет в 1/8 финала Евро на последней минуте сравнивает счёт - Роналду в 1/4 ЛЧ в гостях против Ювентуса в ворота Буффона - Месси забил очередной пенальти за сборную Аргентины
У тебя фиксация?
+8
-1
+7
Ответ Zemanuha
Без Беллингема эта так называемая «сборная» даже бы в плей-офф не играла. Гуляйте со своими Фоденами и Сака.
Видимо придется согласиться. Хотя была надежда на Фодена.
+7
-2
+5
Вот. Это. Отскок…
+11
-7
+4
Ответ kaka10
Голы через себя: - Белингем в 20 лет в 1/8 финала Евро на последней минуте сравнивает счёт - Роналду в 1/4 ЛЧ в гостях против Ювентуса в ворота Буффона - Месси забил очередной пенальти за сборную Аргентины
Добавь что беллингем сам говорил что Месси величайший в истории
+5
-1
+4
Ответ Zemanuha
Без Беллингема эта так называемая «сборная» даже бы в плей-офф не играла. Гуляйте со своими Фоденами и Сака.
Сака вообще бегунком стал)
+8
-4
+4
Ещё один значимый клатч от Джуда. Не сказать, что проводит по игре хороший турнир, но в нужный момент оставил Англию на плаву. Так и становятся великими игроками.
+5
-1
+4
Беллингем спас Саутгейта от увольнение
+4
0
+4
Я уже поверил , что словаки отправят этот ватокат домой, еще конечно не все потеряно, но верится с трудом
+3
0
+3
ДЖУДИЩЕ!
+7
-4
+3
Ответ Zemanuha
Без Беллингема эта так называемая «сборная» даже бы в плей-офф не играла. Гуляйте со своими Фоденами и Сака.
Цитируешь лучших😎
+3
-1
+2
Великолепный гол , пока что мне кажется лучший на чемпионате Европы.
+2
0
+2
Ответ kaka10
Голы через себя: - Белингем в 20 лет в 1/8 финала Евро на последней минуте сравнивает счёт - Роналду в 1/4 ЛЧ в гостях против Ювентуса в ворота Буффона - Месси забил очередной пенальти за сборную Аргентины
Месси "через ФИФА" получает Золотые Мячи

Это круче всяких "Ударов через себя"
+5
-4
+1
Заслуженно!

Словаки не играли в футбол во втором тайме...

Тупо выбивать в ауты мяч - плохая затея... надо было пытаться нормально выйти из обороны...
+3
-2
+1
Ответ cektor
Гол красивый , но Англия позорная
Второй
+2
-1
+1
Ответ kaka10
Голы через себя: - Белингем в 20 лет в 1/8 финала Евро на последней минуте сравнивает счёт - Роналду в 1/4 ЛЧ в гостях против Ювентуса в ворота Буффона - Месси забил очередной пенальти за сборную Аргентины
Какая же кринжатина
+1
0
+1
Золотой мяч этому господину!!!
+2
-1
+1
Он сделал буквально то, о чем мечтает каждый мальчишка перед сном: спасти свою сборную супер-голом на последних секундах и стать героем. Уверен, что это станет если не культовым, то около культовым моментом
+1
0
+1
Повезло этим позорникам, что у них есть игрок Реала
+2
-1
+1
Там по факту он и второй гол сделал - собрал трех на себя, и Кейн совсем один остался.
+3
-2
+1
Ответ Kyle Cumiskey
Месси - чемпион мира Роналду - нет и никогда им не будет Беллингем - нет и с такой игрой его сборной никогда им не будет) каждому свое)
почему не будут?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий