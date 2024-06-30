Беллингем на 95-й через себя забил Словакии. Это первый удар Англии в створ
Джуд Беллингем спас Англию от вылета с Евро-2024.
21-летний хавбек «Реала» ударом через себя на 95-й минуте сравнял счет в матче 1/8 финала (1:1 после основного времени).
Удар стал первым в створ для Англии в матче при 5 попытках. У словаков 6 ударов, 2 – в створ.
Это второй гол Беллингема на Евро-2024 – он забивал сербам в 1-м туре (1:0).
Джуд лидирует среди англичан и на 1 гол отстает от лучших бомбардиров турнира – Ивана Шранца, Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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Это круче всяких "Ударов через себя"
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Тупо выбивать в ауты мяч - плохая затея... надо было пытаться нормально выйти из обороны...