Испанец Ле Норман забил в свои ворота в игре с Грузией. Это 8-й автогол на Евро-2024, у лучших бомбардиров – по 3 мяча

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Робен Ле Норман Хвича Кварацхелия Футбол

Защитник сборной Испании Робен Ле Норман забил в свои ворота в матче с Грузией.

На 18-й минуте игры 1/8 финала футболист «Реал Сосьедад», который вскоре должен перейти в «Атлетико», отправил мяч в сетку ворот Унаи Симона.

На Ле Нормана оказывал давление Хвича КварацхелияРобен срезал мяч в ворота, пытаясь прервал прострел с фланга на вингера «Наполи».

Это уже восьмой автогол на чемпионате Европы в Германии.

Ранее в свои ворота забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Риккардо Калафьори (Италия) и Самет Акайдин (Турция).

При этом у лучших бомбардиров Евро-2024 Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе, Ивана Шранца по 3 гола.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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30 комментариев
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Челси предложил 115 млн евро за Автогол
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Автогол: не я гоняюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной
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Странно, мората ведь явно закрывал момент удара. Там обсайд километровый.
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Ответ Великий Алонсо
Даже Автогол забивает больше чем наш позорный Месси....
Реально ты позорник!!! Причем тут Месси? Рон кроме как с Бадром Хари что ещё может😉
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Ответ Provocadeur07
Ну все, грузинам по губам поводили, хватит. Вперед, Испания)
Ребята играют футбол а кто тебе там по губам водит кэникому не интересно петушок.
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Ответ Amroyan
Автогол: не я гоняюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной
Автогол: какой некрасивый Мусиала
+4
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Ответ Великий Алонсо
Даже Автогол забивает больше чем наш позорный Месси....
У тебя что какие-то проблемы? Причем тут Месси и Евро? Знатно конечно он вам пятые точки подорвал,что вы даже на Евро не можете без него😁
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Ответ Великий Алонсо
Даже Автогол забивает больше чем наш позорный Месси....
Ты к психиатрам пробовал обращаться?
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Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Это ты сразу ищешь оправдание на случай если вылетят? Ну так они на чемпионате мира вылетели от Марокко))))
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Ответ MortalVombat
Странно, мората ведь явно закрывал момент удара. Там обсайд километровый.
Чистый гол, Мораты там не мешал нисколько - нужен ракурс из-за ворот, а не с боковой
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+1
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
А чего ты переживаешь,портки до сих пор с карликами воюют,а доберутся ли до поединков с евротопами большой вопрос.
Вот когда начнут с серьезными соперниками играть тогда и будешь сравнивать,
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Ответ Тумбочка Тевеса
Чистый гол, Мораты там не мешал нисколько - нужен ракурс из-за ворот, а не с боковой
Там был ракурс с ворот ин прям перед вратарём стоял.
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