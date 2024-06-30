Испанец Ле Норман забил в свои ворота в игре с Грузией. Это 8-й автогол на Евро-2024, у лучших бомбардиров – по 3 мяча

Защитник сборной Испании Робен Ле Норман забил в свои ворота в матче с Грузией.

На 18-й минуте игры 1/8 финала футболист « », который вскоре должен перейти в «Атлетико», отправил мяч в сетку ворот Унаи Симона.

На Ле Нормана оказывал давление – срезал мяч в ворота, пытаясь прервал прострел с фланга на вингера «Наполи».

Это уже восьмой автогол на чемпионате Европы в Германии.

Ранее в свои ворота забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Риккардо Калафьори (Италия) и Самет Акайдин (Турция).

При этом у лучших бомбардиров Евро-2024 Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе, Ивана Шранца по 3 гола.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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