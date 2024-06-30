«Барса» объявила, что Феликс, Канселу и Алонсо не останутся в клубе
«Барселона» сообщила об уходе трех игроков.
Карьеру в клубе не продолжат Жоау Феликс и Жоау Канселу, выступавшие в «Барсе» на правах аренды из «Атлетико» и «Ман Сити».
Каталонцы также сообщили, что контракт не будет продлен с Маркосом Алонсо.
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Но это не значит, что они не смогут вернуться в Барселону позже.
"вспомнить хотя бы важнейший гол Порту"
Предпочитаю вспомнить важнейший гол Дембеле и важнейший гол Васкеса.
Первая задача защитника - хорошо защищаться. Гвардиол или там Карвахаль могут ничего не забивать, но они должны отвечать за свой фланг.
Нахрен нужен Канселу в атаке, если у Барселоны есть полно креативных игроков впереди. Кто тогда должен защищаться? Педри или Ямаль?
Канселу ушел из Сити потому, что проваливал свой фланг хронически. И оказался неуправляемым, потому что стал быковать, когда ему Пеп за это ввалил. В Баварии такое дно оказалось не нужно даже даром. И говорить, что это чмо нужно Барселоне - это желать автоматом, чтобы Барселона опять провалила сезон.
Лучше пусть Форт играет. Намного лучше. Он не так опасен впереди, зато в десять раз более надежен.
Это чистая ФОРМАЛЬНОСТЬ. «Барселона» по-прежнему хочет подписать Жоау Феликса и Жоау Канселу еще на год на правах аренды (Cadena SER)
«Барселона» удалила посты, объявляющие об уходе Феликса и Канселу, потому что они хотят, чтобы оба продолжили карьеру в клубе. Официальная новость на сайте также была исправлена – теперь в ней говорится только об Алонсо (Жерар Ромеро)
Когда Бальде поломался, налево двинули Канселу, а уж Кунде поставили справа, хотя он ЦЗ и фланг не любит, по его собственным словам. Но Алонсо тоже был на травме, пришлось Кунде играть.
Как только Каселу стал играть слева, тут же провалы пошли слева.