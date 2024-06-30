«Барса» объявила, что Феликс, Канселу и Алонсо не останутся в клубе

«Барселона» сообщила об уходе трех игроков.

Карьеру в клубе не продолжат и , выступавшие в «Барсе» на правах аренды из « » и « ».

Каталонцы также сообщили, что контракт не будет продлен с .

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