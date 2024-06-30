«Барса» объявила, что Феликс, Канселу и Алонсо не останутся в клубе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига трансферы Маркос Алонсо Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

«Барселона» сообщила об уходе трех игроков.

Карьеру в клубе не продолжат Жоау Феликс и Жоау Канселу, выступавшие в «Барсе» на правах аренды из «Атлетико» и «Ман Сити».

Каталонцы также сообщили, что контракт не будет продлен с Маркосом Алонсо.

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56 комментариев
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Ответ We_ll
Неожиданно, только недавно была новость, что Флик хочет Феликса сохранить. Видимо, не получилось.
Спортс неправильно подает новость, как я считаю: у Кансело и Феликса сегодня закончиваются арендные соглашения и они возвращаются в МС и Атлетико соответственно после окончания аренды.

Но это не значит, что они не смогут вернуться в Барселону позже.
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-12
+44
Немного странно, вряд ли можно найти лучшего игрока по цене-качеству, нежели Канселу
+44
-8
+36
Ответ Vlad Zhadejko
Немного странно, вряд ли можно найти лучшего игрока по цене-качеству, нежели Канселу
Ну Канселу в матчах с Реалом и ПСЖ показал качества игры в обороне…
+40
-6
+34
Ахахахахах, рожу Феликса представили? Ему щас к Семионе возвращаться после своих бурных празднований в ворота матрасни))
+32
-8
+24
Ответ Vlad Zhadejko
Немного странно, вряд ли можно найти лучшего игрока по цене-качеству, нежели Канселу
Когда не можешь купить по правилам лиги игрока дороже 0 евро возможности сейчас нет
+26
-5
+21
Ответ Кирилл
Спортс неправильно подает новость, как я считаю: у Кансело и Феликса сегодня закончиваются арендные соглашения и они возвращаются в МС и Атлетико соответственно после окончания аренды. Но это не значит, что они не смогут вернуться в Барселону позже.
... Источник — твиттер «Барселоны». Спортс-то тут причём?
+21
-7
+14
Ответ Vlad Zhadejko
Конечно, он плохо играет в обороне, но полным дном его называть нельзя, так как в атаке человек был очень хорош, вспомнить хотя бы важнейший гол Порту
Он хорош в атаке эпизодами. Один два прохода за матч. А может и за весь матч ничего не показать. При этом в защите он стабильно плох.
"вспомнить хотя бы важнейший гол Порту"
Предпочитаю вспомнить важнейший гол Дембеле и важнейший гол Васкеса.
Первая задача защитника - хорошо защищаться. Гвардиол или там Карвахаль могут ничего не забивать, но они должны отвечать за свой фланг.
Нахрен нужен Канселу в атаке, если у Барселоны есть полно креативных игроков впереди. Кто тогда должен защищаться? Педри или Ямаль?
Канселу ушел из Сити потому, что проваливал свой фланг хронически. И оказался неуправляемым, потому что стал быковать, когда ему Пеп за это ввалил. В Баварии такое дно оказалось не нужно даже даром. И говорить, что это чмо нужно Барселоне - это желать автоматом, чтобы Барселона опять провалила сезон.
Лучше пусть Форт играет. Намного лучше. Он не так опасен впереди, зато в десять раз более надежен.
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Почему нет новости, что Барса удалила сообщение об уходе Канселу и Фелиша?
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⚡️ Заявления «Барсы» о Феликсе и Канселу не означают, что они не могут вернуться. Это часть процесса

Это чистая ФОРМАЛЬНОСТЬ. «Барселона» по-прежнему хочет подписать Жоау Феликса и Жоау Канселу еще на год на правах аренды (Cadena SER)

«Барселона» удалила посты, объявляющие об уходе Феликса и Канселу, потому что они хотят, чтобы оба продолжили карьеру в клубе. Официальная новость на сайте также была исправлена – теперь в ней говорится только об Алонсо (Жерар Ромеро)
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Неожиданно, только недавно была новость, что Флик хочет Феликса сохранить. Видимо, не получилось.
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Ответ Доктор Щульц
Канселу был очень полезным игроком
Особенно против Реала
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Трансферы на вход ожидаются видимо только бесплатные, если никто не уйдет из дорогих игроков
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Ответ Кирилл
Спортс неправильно подает новость, как я считаю: у Кансело и Феликса сегодня закончиваются арендные соглашения и они возвращаются в МС и Атлетико соответственно после окончания аренды. Но это не значит, что они не смогут вернуться в Барселону позже.
Тон сообщений Барсы такой, что очень вряд ли вернутся.
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Ответ Madhamish
Он хорош в атаке эпизодами. Один два прохода за матч. А может и за весь матч ничего не показать. При этом в защите он стабильно плох. "вспомнить хотя бы важнейший гол Порту" Предпочитаю вспомнить важнейший гол Дембеле и важнейший гол Васкеса. Первая задача защитника - хорошо защищаться. Гвардиол или там Карвахаль могут ничего не забивать, но они должны отвечать за свой фланг. Нахрен нужен Канселу в атаке, если у Барселоны есть полно креативных игроков впереди. Кто тогда должен защищаться? Педри или Ямаль? Канселу ушел из Сити потому, что проваливал свой фланг хронически. И оказался неуправляемым, потому что стал быковать, когда ему Пеп за это ввалил. В Баварии такое дно оказалось не нужно даже даром. И говорить, что это чмо нужно Барселоне - это желать автоматом, чтобы Барселона опять провалила сезон. Лучше пусть Форт играет. Намного лучше. Он не так опасен впереди, зато в десять раз более надежен.
Подписываюсь под каждым словом!
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+1
Ответ Chelsea`s Lev
"...контракт не будет продлен с Маркосом Алонсо". Ну не будет, и что? Он пришёл "свободным" и уйдёт таким же через год... если не договорятся о компенсации. В Челси ему - уважуха:)
Он не пришёл свободным агентом, он фактически был частью сделки по Обамеянгу
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Если договорятся, то возьмут в аренду обоих снова, лучшего варианта по дешману будет сложно найти.
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Ответ We_ll
Ну Канселу в матчах с Реалом и ПСЖ показал качества игры в обороне…
Да он весь сезон проваливал свой фланг. В Ла-Лиге таких моментов было вагон и маленькая тележка - Игрок бежит к тер Штегену по пустому флангу, а Канселу ХЗ где.
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Ответ Madhamish
Канселу это полное дно, которое весь сезон проваливал свой фланг. Недисциплинированное,. нервное, скандальное дно.
Ну так то не совсем свой фланг, он же правый защитник
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Ответ Chelsea`s Lev
...по Конселу - непонятка. В АПЛ он был лучшим, причем и слева и справа . Не сработался с Пепом? Но это другое:)
Бавария то-же не горела желанием выкупать, или продлять аренду Канселу
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Ответ Chelsea`s Lev
...по Конселу - непонятка. В АПЛ он был лучшим, причем и слева и справа . Не сработался с Пепом? Но это другое:)
Причем здесь сработался-не сработался, он вылетел из основы, проиграл конкуренцию, а играть хотел постоянно, вот и начал права качать, а у Гвардиолы есть только 2 мнения - его и неправильное, поэтому Канселу поехал права качать в Баварию, но и там за основу не сильно зацепился, так что насчет лучшего - это с большой натяжкой
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Ответ We_ll
Ну Канселу в матчах с Реалом и ПСЖ показал качества игры в обороне…
Но он на протяжении всего сезона выдавал хороший уровень игры (мне лично очень запомнился гол Порту) + после травмы Бальде его постоянно стали использовать на левом фланге
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Ответ Vlad Zhadejko
Немного странно, вряд ли можно найти лучшего игрока по цене-качеству, нежели Канселу
Канселу это полное дно, которое весь сезон проваливал свой фланг. Недисциплинированное,. нервное, скандальное дно.
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Ответ Madhamish
Канселу это полное дно, которое весь сезон проваливал свой фланг. Недисциплинированное,. нервное, скандальное дно.
Конечно, он плохо играет в обороне, но полным дном его называть нельзя, так как в атаке человек был очень хорош, вспомнить хотя бы важнейший гол Порту
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Ответ Vlad Zhadejko
Почему нет новости, что Барса удалила сообщение об уходе Канселу и Фелиша?
но позже напишут скорее всего
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ахахахахах, рожу Феликса представили? Ему щас к Семионе возвращаться после своих бурных празднований в ворота матрасни))
Суровый Диего выпишет ему 100 ударов розгами)
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Ответ lavandos
Ну так то не совсем свой фланг, он же правый защитник
Если вы внимательно смотрели начало сезона, когда еще играл Бальде, то 90 % опасностей и голов пришло тогда с брошенного Канселу правого фланга, а вот Бальде. которые перестал бегать опрометью вперед, довольно надежно играл в обороне.
Когда Бальде поломался, налево двинули Канселу, а уж Кунде поставили справа, хотя он ЦЗ и фланг не любит, по его собственным словам. Но Алонсо тоже был на травме, пришлось Кунде играть.
Как только Каселу стал играть слева, тут же провалы пошли слева.
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Ответ PIT-BUL
В этом году Барселона будет бороться за лигу конференции
...оууу, ожидаю зарубу с Челси...:)
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Ответ PIT-BUL
В этом году Барселона будет бороться за лигу конференции
В Испании все команды кроме Реала слабые и нестабильные. Поэтому даже мёртвая Барселона будет бороться за чемпионство.
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Ну правильно, была же новость об интересе Барсы к Тео Бонгонда. Все освободившиеся средства пойдут на трансфер нашего темнокожего Эрена
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Новости про обоих Жоао уже удалили
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