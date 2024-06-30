Кунде о выборах во Франции: «Голосовать сегодня – не просто право, а обязанность. Крайне правые никогда не приведут страну к большей свободе и справедливости»
Жюль Кунде призвал подписчиков в соцсетях принять участие в выборах во Франции.
Сегодня во Франции проходит первый тур досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» одержала победу на выборах в Европарламент.
«Это важный день для Франции и для ее будущего. В наше время голосовать – это не просто право, а обязанность. Сила демократии в том, что каждый голос имеет значение, и каждый волен высказать свое мнение.
Со своей стороны я вижу, что крайне правые никогда не приводили страну к большей свободе, справедливости и сосуществованию. И я думаю, что они никогда этого не сделают. Я вижу партию, основанную на ненависти к другим и дезинформации, риторика которой призвана стигматизировать и разделить нас.
«Национальное объединение» – это не решение. Это не наставление, а просто мое мнение. И вы можете делать с ним все что захотите», – написал защитник сборной Франции и «Барселоны».
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Но сейчас их на этих ветках что-то не видно))
Чёрный рыцарь (родители из Бенина) рассуждает о демократии.
Мощно!
Да,французы не хотят "сосуществовать"(цитата!) с подобными как Кунде & Ко.
Они хотят жить в своей стране,со своими законами,правилами,культурными традициями и французами,в конце концов.
А вообще словесный понос от чёрных в преддверии выборов даже не удивителен.
А властям во Франции и не только уже давно надо было мозгами подумать, откуда такой растущий общественный запрос вправо. С каждым выборами процент все больше и больше. И вот уже Макрон распускает Парламент...
Франции - победы Ле Пэн, Евросоюзу - развала.
Когда человека преследуют за то, что он отказывается поддерживать ЛГБТ, это нарушение его "фундаментальных прав" или как?
И вообще это говорит модник (или уже модница) в юбке.
Непонятно почему те кто голосовал за Макрона в первом туре, должны во втором пойти голосовать за партию на 180 градусов иных взглядов))
Это как у пингвина спросить за философию или квантовую физику.