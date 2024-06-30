Кунде о выборах во Франции: «Голосовать сегодня – не просто право, а обязанность. Крайне правые никогда не приведут страну к большей свободе и справедливости»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Политика соцсети Жюль Кунде Эммануэль Макрон Марин Ле Пен Футбол

Жюль Кунде призвал подписчиков в соцсетях принять участие в выборах во Франции.

Сегодня во Франции проходит первый тур досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» одержала победу на выборах в Европарламент.

«Это важный день для Франции и для ее будущего. В наше время голосовать – это не просто право, а обязанность. Сила демократии в том, что каждый голос имеет значение, и каждый волен высказать свое мнение.

Со своей стороны я вижу, что крайне правые никогда не приводили страну к большей свободе, справедливости и сосуществованию. И я думаю, что они никогда этого не сделают.  Я вижу партию, основанную на ненависти к другим и дезинформации, риторика которой призвана стигматизировать и разделить нас.

«Национальное объединение» – это не решение. Это не наставление, а просто мое мнение. И вы можете делать с ним все что захотите», – написал защитник сборной Франции и «Барселоны».

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79 комментариев
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я за свободу, поэтому все обязаны голосовать за тех, кого я скажу
+134
-8
+126
Удачи Ле Пэн, только победа Н̶а̶р̶о̶д̶н̶о̶г̶о̶ ̶Ф̶р̶о̶н̶т̶а̶ Национального объединения!
+98
-18
+80
Избирательная система Франции такова, что первый тур сегодня вообще ничего не решает. По свежим опросам Ле Пен - 36%, лево-центристы 24%, париия Макрона -20%. Во второй тур выходят две первые. Но во втором они могут объедениться против Ле Пен, как было при выборах Макрона. Вот такая демократия.
+60
-1
+59
Всё-таки леваки красавчики, вот умеют они работать с необразованной толпой с 3-мя классами школы. Этого у них не отнимешь. Объяснить неграм, что с правыми исламистами у них будет лучше жизнь чем с правыми французами - это надо уметь
+39
-2
+37
Помнится фанаты Дудя смеялись и хейтили спортсменов России, которые агитировали голосовать, мол как так можно, фу политизированы и т.д.
Но сейчас их на этих ветках что-то не видно))
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+36
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Ему то откуда знать?))
Как же! Он все ценности наизусть выучил.
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Ответ Александр Елисеев
Комментарий скрыт
Как, как. Партия Макрона призовет своих голосовать за лево-центристов
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Ответ Семён Жуйло
Как же! Он все ценности наизусть выучил.
По бумажке от макрона, как и мбаппе?))
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Ну да, 25 летний модник с бешеной зарплатой, не живущий во Франции, конечно лучше знает что Франции нужнее, чем условный фермер или металлург. Да что там, даже я с дивана лучше знаю что им нужно, голосуйте за мостового.
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Призывы футболистов сборной Франции не голосовать за Ле Пен только мотивируют избирателей проголосовать именно за ее партию.
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Ему то откуда знать?))
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В последнее время у демократов один лозунг - "Кто не с нами - тот против нас".
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Объяснять 25-ти летнему негру кто такие "крайне правые" пустое дело.
Чёрный рыцарь (родители из Бенина) рассуждает о демократии.
Мощно!
Да,французы не хотят "сосуществовать"(цитата!) с подобными как Кунде & Ко.
Они хотят жить в своей стране,со своими законами,правилами,культурными традициями и французами,в конце концов.
А вообще словесный понос от чёрных в преддверии выборов даже не удивителен.
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+8
Сливовый жаждет разгула себе подобных . Бедная Франция . Некогда культурная столица Европы .
+8
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+7
Ну положа руку на сердце, НацФронт уже давно никакой не крайний, а просто правые. Вот отец ЛеПен вот тот да, такого давал огня)))
А властям во Франции и не только уже давно надо было мозгами подумать, откуда такой растущий общественный запрос вправо. С каждым выборами процент все больше и больше. И вот уже Макрон распускает Парламент...
+6
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+6
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
С чего ты взял, что это по дефолту делает его разбирающимся в политике? Если он такой умный, почему тогда сам не баллотируется? Почему просто болтает без предоставления пруфов?
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+5
Это кто ж нашему моднику Кунде мозги так хорошо промыл про политику - зачем это нужно топовому защитнику..??….)))))
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+5
Всё по классике - "демократия - это власть демократов" (с)

Франции - победы Ле Пэн, Евросоюзу - развала.
+7
-3
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А что такое "фундаментальные права"?
Когда человека преследуют за то, что он отказывается поддерживать ЛГБТ, это нарушение его "фундаментальных прав" или как?
+5
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+4
У вас 1/8 на носу.
И вообще это говорит модник (или уже модница) в юбке.
+4
0
+4
Ответ Семён Жуйло
Избирательная система Франции такова, что первый тур сегодня вообще ничего не решает. По свежим опросам Ле Пен - 36%, лево-центристы 24%, париия Макрона -20%. Во второй тур выходят две первые. Но во втором они могут объедениться против Ле Пен, как было при выборах Макрона. Вот такая демократия.
А какая такая эта демократия? Что тебя так сильно смутило?
+4
0
+4
Ответ Syndycate
Помнится фанаты Дудя смеялись и хейтили спортсменов России, которые агитировали голосовать, мол как так можно, фу политизированы и т.д. Но сейчас их на этих ветках что-то не видно))
Ну это мерзко и противно только в мордоре, а в демократической и свободной стране стада темнокожих игроков европейской сбороной делают подобного рода заявления исключительно из альтруистических соображений
+10
-6
+4
Ответ Месси из Сибири
Всё-таки леваки красавчики, вот умеют они работать с необразованной толпой с 3-мя классами школы. Этого у них не отнимешь. Объяснить неграм, что с правыми исламистами у них будет лучше жизнь чем с правыми французами - это надо уметь
Вообще-то исторически левые силы это интеллигенция и богема) ты что-то перепутал)
+3
0
+3
Ответ Тимур Тимербаев
Комментарий скрыт
Демократия подразумевает возможность голосовать за того кого хочешь. Хотя о чем это я, греческая демократия в свое время тоже сократа казнили за его собственное мнение
+3
0
+3
Ответ Семён Жуйло
Избирательная система Франции такова, что первый тур сегодня вообще ничего не решает. По свежим опросам Ле Пен - 36%, лево-центристы 24%, париия Макрона -20%. Во второй тур выходят две первые. Но во втором они могут объедениться против Ле Пен, как было при выборах Макрона. Вот такая демократия.
Ну в таком случае левых во Франции 44% и их больше
Непонятно почему те кто голосовал за Макрона в первом туре, должны во втором пойти голосовать за партию на 180 градусов иных взглядов))
+3
0
+3
Честно, не имею ничего против футбольной Франции, но когда футбол превращается в трибуну для политического/социального выступления крайне узкого кружка долларовых миллионеров, знающих о реальном мире ровным счётом ничего, в поддержку долларовых миллиардеров, которые оплачивают им жизнь, то такой команде желаешь исключительно фатального провала.
+5
-2
+3
Свобода и справедливость - это хорошо. А многообразие чем так хороша? Пока на примере Франции показывает, что не очень.
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+3
Ответ Седесим Куиндесимов
Интересно, какие политические организации по мнению Кунде и ему подобных являются НЕ крайне правыми, а ПРОСТО правыми? Они вообще существуют?
Это не проблема Кунде, в целом политический дискурс сейчас такой. Это как Трамп называет Байдена коммунистом или ультра-левым. Хотя в политическом истеблишменте США нет в принципе ультра-левых
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Я не правый и не левый, и даже не центрист. Но куда свободнее (???): если уже дошли до того, что мужчине/женщине дали "право" переобуться в воздухе и "чувствовать" себя противоположным полом.
+2
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Ответ Carasa
С чего ты взял, что это по дефолту делает его разбирающимся в политике? Если он такой умный, почему тогда сам не баллотируется? Почему просто болтает без предоставления пруфов?
Да он всю жизнь только мяч пинал, откуда ему в политике разбираться?))
Это как у пингвина спросить за философию или квантовую физику.
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