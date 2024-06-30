Кунде о выборах во Франции: «Голосовать сегодня – не просто право, а обязанность. Крайне правые никогда не приведут страну к большей свободе и справедливости»

Жюль Кунде призвал подписчиков в соцсетях принять участие в выборах во Франции.

Сегодня во Франции проходит первый тур досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» одержала победу на выборах в Европарламент.

«Это важный день для Франции и для ее будущего. В наше время голосовать – это не просто право, а обязанность. Сила демократии в том, что каждый голос имеет значение, и каждый волен высказать свое мнение.

Со своей стороны я вижу, что крайне правые никогда не приводили страну к большей свободе, справедливости и сосуществованию. И я думаю, что они никогда этого не сделают. Я вижу партию, основанную на ненависти к другим и дезинформации, риторика которой призвана стигматизировать и разделить нас.

«Национальное объединение» – это не решение. Это не наставление, а просто мое мнение. И вы можете делать с ним все что захотите», – написал защитник сборной Франции и «Барселоны».

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