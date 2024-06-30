«Заткнись, ссыкло. Лысый мудак». Райс – тренеру Словакии во время стычки после матча 1/8 Евро

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словакии по футболу Арсенал Евро-2024 Айвен Тоуни Эзри Конса Деклан Райс брань контент Франческо Кальцона Футбол

Деклан Райс и Франческо Кальцона повздорили после матча Евро-2024.

В 1/8 финала сборная Англии обыграла команду Словакии в дополнительное время (2:1, 1:1 в основное время).

После финального свистка главный тренер сборной Словакии оттолкнул Райса от себя. Полузащитник сборной Англии разозлился – между ним и Кальцоной завязалась потасовка, которую пришлось разнимать Айвену Тоуни и Эзри Консе.

Как утверждает эксперт по чтению по губам Джереми Фримен, во время стычки Райс rрикнул Кальцоне: «Заткнись, ссыкло! Эй, заткнись, лысый мудак!»

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86 комментариев
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Дискриминация лысых!
+149
-4
+145
Райс это тот, про кого мне с пеной у рта говорили, что он на две головы выше Кросса?
+130
-13
+117
говорить тренеру, что он ссыкло, когда тебя тренирует Саутгейт...Иронично
+105
-2
+103
Некрасиво так себя вести по отношению к человеку намного старше
+87
-15
+72
Ответ Красная стрела
Дискриминация лысых!
Спалетти вышел из чата
+52
-1
+51
Ссыкло, это он точно не перепутал? Не тому тренеру это говорить надо было...
+44
0
+44
Ответ Peter Parker
Райс это тот, про кого мне с пеной у рта говорили, что он на две головы выше Кросса?
Выше Тони не так много футболистов в истории футбола.
+30
-9
+21
Ответ Peter Parker
Райс это тот, про кого мне с пеной у рта говорили, что он на две головы выше Кросса?
АПЛ пиар
+27
-7
+20
А тебе, лысый мудак, я телефон не скажу
+19
-1
+18
Ответ stason79
Попробовал бы он так Перу сказать
В сборной Перу все лысые?
+14
0
+14
Ответ Красная стрела
Дискриминация лысых!
Озеро в лесу )
+15
-1
+14
Попробовал бы он так Перу сказать
+15
-2
+13
Ответ stason79
Попробовал бы он так Перу сказать
Или Черчесову!
+12
-2
+10
Скандал! Райс прилюдно погонял лысого после матча
+13
-4
+9
Господа модераторы, значит ли факт опубликования этой статьи на вашем сайте то, что я и другие пользователи можем тоже цитировать эту фразу Райса в комментах? 😏
+9
0
+9
Назначаем заседание комитета по этике в комментариях
+6
0
+6
На самом деле он сказал «лысый шарлатан»
+4
0
+4
Ответ Peter Parker
Райс это тот, про кого мне с пеной у рта говорили, что он на две головы выше Кросса?
по игре в защите он на три головы выше. По игре в атаке на две ниже
+8
-4
+4
Ответ Зелёный гопник
Спалетти вышел из чата
ещё вчера
+3
0
+3
Ответ Dmitriy Racheev
Shut up, p***y, oi, shut up, you bald c*** Редакторы, хватит блистать английским. Перепутать пусси и кант с ссыклом и мудаком довольно сложно
сразу чувствуется, что не Гоблинский перевод. Хотя пусси в одном из значений означает ссыкло.
+3
0
+3
Что случилось со спортом? Редактор перестал мышей ловить ?
Почему за последние 2 часа - 2 откровенных "мата" на главной ?
+2
0
+2
Не в ту сторону воюешь, Деклан
+2
0
+2
Перепутал с Саутгейтом
+2
0
+2
Ответ Burel
Комментарий скрыт
чего заминусили?
трудно придумать более обидное оскорбление для ирландца...
+2
0
+2
Shut up, p***y, oi, shut up, you bald c***
Редакторы, хватит блистать английским. Перепутать пусси и кант с ссыклом и мудаком довольно сложно
+3
-1
+2
Ответ Михо
Некрасиво так себя вести по отношению к человеку намного старше
Адекватное мнение от Михо
+6
-4
+2
Комментаторы, а вам ничего, что Кальцона первый начал конфликт? Райс всё правильно сделал, может даже ткнуть стоило, а не только словами отвечать
+5
-4
+1
Ответ Михо
Некрасиво так себя вести по отношению к человеку намного старше
Месси это скажите
+3
-2
+1
Ответ Циник Петербургский
Господа модераторы, значит ли факт опубликования этой статьи на вашем сайте то, что я и другие пользователи можем тоже цитировать эту фразу Райса в комментах? 😏
Так же по аналогии пиши "цитата Райса" ;)
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Причём по русски сказал
+1
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+1
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