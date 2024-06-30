«Заткнись, ссыкло. Лысый мудак». Райс – тренеру Словакии во время стычки после матча 1/8 Евро

Деклан Райс и Франческо Кальцона повздорили после матча Евро-2024.

В 1/8 финала сборная обыграла команду Словакии в дополнительное время (2:1, 1:1 в основное время).

После финального свистка главный тренер сборной оттолкнул от себя. Полузащитник сборной Англии разозлился – между ним и завязалась потасовка, которую пришлось разнимать Айвену Тоуни и Эзри Консе.

Как утверждает эксперт по чтению по губам Джереми Фримен, во время стычки Райс rрикнул Кальцоне: «Заткнись, ссыкло! Эй, заткнись, лысый мудак!»

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