«Заткнись, ссыкло. Лысый мудак». Райс – тренеру Словакии во время стычки после матча 1/8 Евро
Деклан Райс и Франческо Кальцона повздорили после матча Евро-2024.
В 1/8 финала сборная Англии обыграла команду Словакии в дополнительное время (2:1, 1:1 в основное время).
После финального свистка главный тренер сборной Словакии оттолкнул Райса от себя. Полузащитник сборной Англии разозлился – между ним и Кальцоной завязалась потасовка, которую пришлось разнимать Айвену Тоуни и Эзри Консе.
Как утверждает эксперт по чтению по губам Джереми Фримен, во время стычки Райс rрикнул Кальцоне: «Заткнись, ссыкло! Эй, заткнись, лысый мудак!»
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Почему за последние 2 часа - 2 откровенных "мата" на главной ?
трудно придумать более обидное оскорбление для ирландца...
Редакторы, хватит блистать английским. Перепутать пусси и кант с ссыклом и мудаком довольно сложно