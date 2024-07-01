«Зенит» хочет купить Кордобу, Медведев сказал, что форварда ждут в клубе. «Краснодар» дважды отказал петербуржцам, зимой предлагали 25 млн евро (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Краснодар Джон Кордоба Футбол

«Зенит» может подписать форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

Об этом сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев, сообщает Иван Карпов.

По информации инсайдера, в воскресенье во время вечеринки по случаю чемпионства «Зенита» ведущий спросил руководителя клуба про трансферы. Медведев ответил, что за столиком новичков ждут Кордобу.

По данным инсайдера, зимой «Зенит» предлагал нападающего сборной Колумбии 25 млн евро. «Краснодар» отказал.

Летом «Зенит» снова выразил интерес к 31-летнему футболисту, но получил отказ еще до того, как сделал предложение. После этого клуб из Санкт-Петербурга начал действовать через агентов, в результате чего возник скандал и задержался трансфер Сергея Волкова в «Зенит».

Кордоба забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах прошлого сезона, срок его контракта истекает через год. Подробная статистика игрока – здесь.

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37 комментариев
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Этот самый «Карп» что, под столом где сидел Медведев находился ?
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Карпов, пиши просто: - Зенит хочет купить всех, не ошибёшься, если что.
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У него водка вообще закачивается, или он с Димоном в одной комнате обитает?!
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Карпов уже продал в Зенит Соболева. Причём дважды за один день - за 20 и 14 миллионов. Теперь, вот, Кордобу продаёт за 25. Хорош.
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Интересно, а у Зенита есть возможность как-то засудить этого алкоголика(и я не про Кордобу)?
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Ответ Owen_the_Simple
Карпов уже продал в Зенит Соболева. Причём дважды за один день - за 20 и 14 миллионов. Теперь, вот, Кордобу продаёт за 25. Хорош.
30 за Соболя, 25 за Кордобу, 28 за Илича и еще 100 за Заболотного. Вот это трансферная политика "по-Карповски"
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Ответ Иван Тасминский
30 за Соболя, 25 за Кордобу, 28 за Илича и еще 100 за Заболотного. Вот это трансферная политика "по-Карповски"
И всем зарплата конечно по 10 лямов в минуту. Как Чалову с Дивеевым ествественно
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Ответ VintDV
Так дешевле было Вар перенастроить или Судьям подарок занести... мяч он круглый, трава скользкая... скамейка не бесконечная... Зачем так рисковать.. АкБарс на 1000летие Казани знатно пролетел...
Чаи с судьями есть кому гонять))
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Ответ VintDV
Так дешевле было Вар перенастроить или Судьям подарок занести... мяч он круглый, трава скользкая... скамейка не бесконечная... Зачем так рисковать.. АкБарс на 1000летие Казани знатно пролетел...
Зато Рубин не пролетел)))
Бабки ведь не бесконечны)
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Ответ Всё знаю
Зато Рубин не пролетел))) Бабки ведь не бесконечны)
Рубин неожиданное Чемпионство. Явно превзошли ожидания. В АкБарс тогда уйму классных игроков завезли... Даже Чука уговорили...
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Ответ Всё знаю
Так 100 лет клубу) Надо, чтобы золото наверняка было))) Странно, что клубы целиком ещё не покупают)
Так дешевле было Вар перенастроить или Судьям подарок занести... мяч он круглый, трава скользкая... скамейка не бесконечная... Зачем так рисковать.. АкБарс на 1000летие Казани знатно пролетел...
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Ответ Александр Воронин
Помнится питерские тут скулили, что 32 года за 1.5 млн это очень плохая сделка )))
Бгггг, скулят тут только московские... неделями на одних и тех же ветках))))
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Ответ San9
Бгггг, скулят тут только московские... неделями на одних и тех же ветках))))
А вот и не угадал... ДВ тоже за "вас" Кто обетает на дне океана ?!-Зенит чемпион🤭🤭🤭🤭
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Ответ San9
Бгггг, скулят тут только московские... неделями на одних и тех же ветках))))
Они хрюкают, ржут, гудят и свистят...
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Ответ VintDV
А Питерские игроки в Питерском клубе за Питер играть будут?🤗
А дальневосточные жители болеть за дальневосточные команды будут?🤗
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Ответ Owen_the_Simple
А дальневосточные жители болеть за дальневосточные команды будут?🤗
Конечно. Когда возродим😉 но пока довольствуемся чем есть. Не за мешок с газом же переживать..... 🤑
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Ответ VintDV
Конечно. Когда возродим😉 но пока довольствуемся чем есть. Не за мешок с газом же переживать..... 🤑
А единственное, что есть на Дальнем Востоке - московские мешки при гос.монополиях. Ближе и нет ничего. Бедняжечки!
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Ответ Owen_the_Simple
Интересно, а у Зенита есть возможность как-то засудить этого алкоголика(и я не про Кордобу)?
Есть телефон Бастрыкина? )
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Ответ Всё знаю
Ну кстати зря ты смеёшься над юродивыми))) Многие до сих пор думают, что на малкоме заработали 20 лямов чистыми))))
Да, на самом деле Малком сам доплатил Саюдитам, чтобы забрали подальше от клоунов Спортса))
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Ответ Owen_the_Simple
Карпов уже продал в Зенит Соболева. Причём дважды за один день - за 20 и 14 миллионов. Теперь, вот, Кордобу продаёт за 25. Хорош.
Вообще-то за 30.
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Ответ luu
Карпов, пиши просто: - Зенит хочет купить всех, не ошибёшься, если что.
Проще составить список тех, кто в Зенит не перейдет.
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