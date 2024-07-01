«Зенит» хочет купить Кордобу, Медведев сказал, что форварда ждут в клубе. «Краснодар» дважды отказал петербуржцам, зимой предлагали 25 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» может подписать форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

Об этом сказал председатель правления « » , сообщает Иван Карпов.

По информации инсайдера, в воскресенье во время вечеринки по случаю чемпионства « » ведущий спросил руководителя клуба про трансферы. Медведев ответил, что за столиком новичков ждут .

По данным инсайдера, зимой «Зенит» предлагал нападающего сборной Колумбии 25 млн евро. « » отказал.

Летом «Зенит» снова выразил интерес к 31-летнему футболисту, но получил отказ еще до того, как сделал предложение. После этого клуб из Санкт-Петербурга начал действовать через агентов, в результате чего возник скандал и задержался трансфер Сергея Волкова в «Зенит».

Кордоба забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах прошлого сезона, срок его контракта истекает через год. Подробная статистика игрока – здесь.

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