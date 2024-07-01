«Зенит» хочет купить Кордобу, Медведев сказал, что форварда ждут в клубе. «Краснодар» дважды отказал петербуржцам, зимой предлагали 25 млн евро (Иван Карпов)
«Зенит» может подписать форварда «Краснодара» Джона Кордобу.
Об этом сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев, сообщает Иван Карпов.
По информации инсайдера, в воскресенье во время вечеринки по случаю чемпионства «Зенита» ведущий спросил руководителя клуба про трансферы. Медведев ответил, что за столиком новичков ждут Кордобу.
По данным инсайдера, зимой «Зенит» предлагал нападающего сборной Колумбии 25 млн евро. «Краснодар» отказал.
Летом «Зенит» снова выразил интерес к 31-летнему футболисту, но получил отказ еще до того, как сделал предложение. После этого клуб из Санкт-Петербурга начал действовать через агентов, в результате чего возник скандал и задержался трансфер Сергея Волкова в «Зенит».
Кордоба забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах прошлого сезона, срок его контракта истекает через год. Подробная статистика игрока – здесь.
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