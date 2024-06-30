Танцевальный дуэт Шинкаренко – Ангелопол близок к распаду («Матч ТВ»)
Танцевальный дуэт Александра Шинкаренко – Валерий Ангелопол близок к распаду, сообщает «Матч ТВ».
Фигуристы начали совместные тренировки в январе в академии Евгения Плющенко.
Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года.
17-летняя Шинкаренко ранее выступала с Владиславом Михайловым и стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при страны в Омске.
Очень жаль, если опять из-за плохого характера Валеры, не сделал выводов из истории с Василисой.
Такой талантливый танцор, не хочется, чтобы закончил карьеру или бесконечно менял партнерш и тренеров в поисках лучших.
Институт журналистики в России просто исчез. Занимаются либо сплетнями, либо перепечатывают новости из соцсетей, которые уже давно успели обсудить