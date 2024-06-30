Танцевальный дуэт Шинкаренко – Ангелопол близок к распаду («Матч ТВ»)

Теги сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Александра Шинкаренко Фигурное катание

Танцевальный дуэт Александра ШинкаренкоВалерий Ангелопол близок к распаду, сообщает «Матч ТВ».

Фигуристы начали совместные тренировки в январе в академии Евгения Плющенко.

Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года.

17-летняя Шинкаренко ранее выступала с Владиславом Михайловым и стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при страны в Омске.

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25 комментариев
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Всё, что приходит в АП, всё постепенно распадается..
+25
-13
+12
Ответ Oleandra
Всё, что приходит в АП, всё постепенно распадается..
Это черная дыра. Поглощает все, что к ней приближается.
+15
-4
+11
Неизвестна причина предполагаемого распада пары.
Очень жаль, если опять из-за плохого характера Валеры, не сделал выводов из истории с Василисой.
Такой талантливый танцор, не хочется, чтобы закончил карьеру или бесконечно менял партнерш и тренеров в поисках лучших.
+7
-1
+6
Ответ Olga.t
Неизвестна причина предполагаемого распада пары. Очень жаль, если опять из-за плохого характера Валеры, не сделал выводов из истории с Василисой. Такой талантливый танцор, не хочется, чтобы закончил карьеру или бесконечно менял партнерш и тренеров в поисках лучших.
Ещё меньше хочется, чтобы он отнимал ценное время у одной партнерши за другой.
+7
-1
+6
Это не новость, а сплетня. Журналисты откровенно наплевали на азы профессии - ни источника, ни подтверждения фактов, просто голый наброс. Не говоря уже о том, что это вообще не новость, а какой-то голый кликбейт. С равным успехом можно сказать такое про любую пару.
Институт журналистики в России просто исчез. Занимаются либо сплетнями, либо перепечатывают новости из соцсетей, которые уже давно успели обсудить
+8
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+6
Можно уже как и экс напарница Ушакова объявить, что уходит в тренерство и самое главное в шоу играть дельфина и водоросли, никто большего не ждёт Валера, не напрягайся
+10
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+5
Я не удивлена. Как Василиса его терпела пока они вместе соревновались? Уже ни с кем и никак не может скататься. Ну и персонаж однако. Годы идут и тело постепенно теряет гибкость и прочие важные компоненты для катания. На что рассчитывает Валера? Так и карьера фигуриста может закончиться быстро.
+15
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Да они толком и объединиться не успели, какой распад. Распад, это когда пара хотя бы в сезон вышла и что-то показала. А это так, пробы.
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Очень странная новость
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Ответ Max Zdanov
Эта инфа явно не для спортса, увы.
тогда зачем вообще об это пишете?
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Мне плевать на критику очередного нытика. Со мной братва и двор. Вот моя политика. © Валера Стетхэм
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На шнурки для ботинок партнерша опять денег не дает?
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А их только в сборную Москвы взяли. И это даже без единого старта. И вот. Жаль. Ждал их на соревнованиях.
+2
0
+2
Ангелопол обманул сам себя.
+5
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Ответ Olga.t
Неизвестна причина предполагаемого распада пары. Очень жаль, если опять из-за плохого характера Валеры, не сделал выводов из истории с Василисой. Такой талантливый танцор, не хочется, чтобы закончил карьеру или бесконечно менял партнерш и тренеров в поисках лучших.
Даже дядя помочь не может.
+2
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Ответ Андор
Мне плевать на критику очередного нытика. Со мной братва и двор. Вот моя политика. © Валера Стетхэм
О, Валера тут чтоли?
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Уже не близко к распад, уже свершилось🙈
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Новость, однако, из разряда ОБС. Но Валерию давно пора становиться взрослым и начинать брать ответственность на себя, пока совсем свой талант не загубил в мелочных разборках.
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Ответ Olga.t
Неизвестна причина предполагаемого распада пары. Очень жаль, если опять из-за плохого характера Валеры, не сделал выводов из истории с Василисой. Такой талантливый танцор, не хочется, чтобы закончил карьеру или бесконечно менял партнерш и тренеров в поисках лучших.
Может, Валере Качушкину присмотрели?
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Ответ Max Zdanov
Если эта пара, а так же пара Волков/Качушкина распались примерно из за того же из за чего распались Дрозды, то корейско/японские тренды покажутся всем детским садом по сравнению с нашим внутряком) Нешуточные страсти кипят, ой нешуточные ...
а из-за чего распались дрозды и пр.?
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Ответ ретроградный меркурий
Это не новость, а сплетня. Журналисты откровенно наплевали на азы профессии - ни источника, ни подтверждения фактов, просто голый наброс. Не говоря уже о том, что это вообще не новость, а какой-то голый кликбейт. С равным успехом можно сказать такое про любую пару. Институт журналистики в России просто исчез. Занимаются либо сплетнями, либо перепечатывают новости из соцсетей, которые уже давно успели обсудить
Это не сплетня, к счастью или сожалению, не знаю
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