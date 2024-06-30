Танцевальный дуэт Шинкаренко – Ангелопол близок к распаду («Матч ТВ»)

Танцевальный дуэт Александра Шинкаренко – Валерий Ангелопол близок к распаду, сообщает «Матч ТВ».

Фигуристы начали совместные тренировки в январе в академии Евгения Плющенко.

Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года.

17-летняя Шинкаренко ранее выступала с Владиславом Михайловым и стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при страны в Омске.