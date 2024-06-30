Спаллетти останется во главе сборной Италии: «Не будем отказываться от многолетнего проекта спустя 8-9 месяцев»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Евро-2024 Федерация футбола Италии Габриэле Гравина Футбол

Лучано Спаллетти останется главным тренером сборной Италии.

Об этом заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Нам нечего скрывать, но мы должны продолжать брать на себя ответственность. Вчера мы долго беседовали с тренером, и я считаю, что немыслимо решать проблемы, отказавшись от многолетнего проекта спустя восемь-девять месяцев.

Центральное место в нашем проекте занимает тренер, который здесь уже девять-десять месяцев и не всегда имеет в своем распоряжении всех игроков. Наше доверие должно сработать, ведь уже через 60 дней нас ждет новый вызов», – сказал Гравина.

Напомним, Италия проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024 и покинула турнир.

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57 комментариев
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У Италии на удивление очень среднее поколение выросло. Хз с чем связано, тут интересно было бы послушать знатоков итальянского футбола.
По сути, только Доннарума звезда мирового футбола. Остальные, например - Барелла или Кьеза просто хорошие игроки, но никак не Пирло и Дель Пьеро.
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+40
Ответ -ALF-
У Италии на удивление очень среднее поколение выросло. Хз с чем связано, тут интересно было бы послушать знатоков итальянского футбола. По сути, только Доннарума звезда мирового футбола. Остальные, например - Барелла или Кьеза просто хорошие игроки, но никак не Пирло и Дель Пьеро.
А причем тут вообще уровень игроков? У швейцарии звезд нет, играют более чем достойно. Та же англия, в которой вся команда из топовых игроков, играет в отвратительный футбол, хоть и добывает результат.
Абсолютно на 100% вина Спаллети в таком выступлении
+49
-12
+37
Не будем отказываться от футбола будущего спустя 8-9 месяцев
+33
0
+33
Просто у них не было Калвина Филлипса, парни.

Но похоже, что на 2026 они даже не выйдут.
+20
-2
+18
Ответ -ALF-
У Италии на удивление очень среднее поколение выросло. Хз с чем связано, тут интересно было бы послушать знатоков итальянского футбола. По сути, только Доннарума звезда мирового футбола. Остальные, например - Барелла или Кьеза просто хорошие игроки, но никак не Пирло и Дель Пьеро.
У Италии достаточно крепкий состав, который мог побороться хотя бы за выход в полуфинал. Никто от них не требовал разгромов и победы на евро.
На каждой позиции у Италии очень не плохие имена, которые точно посильнее футболистов Швейцарии или Хорватии.
+19
-7
+12
Я смотрю Италию с ЧМ-78 и могу с уверенностью сказать - хуже поколения, чем нынешнее, за эти годы у них не было. Спаллетти, может быть, и неидеален, но с такими парнями никакой провал не может считаться неожиданностью. Увы...
+16
-5
+11
Ответ Sergio Mendez
Просто у них не было Калвина Филлипса, парни. Но похоже, что на 2026 они даже не выйдут.
"Даже не выйдут" как будто на 2018 и 2022 выходили :)
+6
0
+6
Да, он должен поставить футбол будущего
чтоб Италия еще лет 10 никуда не попала
+5
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+4
Все признают очень слабое поколение футболистов, даже наши диванные эксперты спортса, а виноват у них всё равно Спалетти!
Странные вы эксперты
+7
-3
+4
Ответ Groondler
Да, он должен поставить футбол будущего чтоб Италия еще лет 10 никуда не попала
Просто в футболе будущего другие команды на чм играют
+3
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Ответ PIT-BUL
То тебе не чемпионат одной команды тренировать
Так он недавно выиграл Серию А, причём не с топ-клубом, а с Наполи
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Ответ Buster Keaton
Слежу за Италией с 1982 года и не буду столь категоричным, как вы, но соглашусь, что нынешнее поколение одно из самых слабых. Считаю, что оставлять у руля сборной Спаллетти больше, чем преступление, это ошибка.
Слушайте, а мне интересно, какое поколение вы считаете сопоставимым с нынешним по бездарности? Пишу искренне, без всякого подкола.
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Ну действительно на кой Спалетти менять? Кого вместо него? Аллегри? И что он сделает с этими "гениальным" подбором игроков? Ни атаки ни обороны. Ни одного харизматичного игрока экстра-класса. В Италии кризис в этом направлении. Это ещё неплохое достижение что из группы вышли итальянцы на морально-волевых. Но в 1/8 ни воли ни морали, ни банально сил и класса не хватило. Швейцария выиграла легко и можно сказать буднично.
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средний тренер для средней сборной
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Ответ Fulyan
У Италии достаточно крепкий состав, который мог побороться хотя бы за выход в полуфинал. Никто от них не требовал разгромов и победы на евро. На каждой позиции у Италии очень не плохие имена, которые точно посильнее футболистов Швейцарии или Хорватии.
Полностью согласен. Кто следят за итальянским футболом, хорошо знают что у итальянцев крепкий состав (ну не играют они в Барсе, Реале или АПЛ чтоб их знала каждая собака ) и полуфинал был достижимой целью.
Если б еще Тонали с Фаджоли не были б такими дураками и не травма Берарди то полуфинал был б чуть ли не задачей минимум.
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Ответ Semper fidelis
А причем тут вообще уровень игроков? У швейцарии звезд нет, играют более чем достойно. Та же англия, в которой вся команда из топовых игроков, играет в отвратительный футбол, хоть и добывает результат. Абсолютно на 100% вина Спаллети в таком выступлении
это ж где у англии вся команда из топ игроков? пикфорд, гехи, магвайр – это что ли топ игроки? ну конечно не чета такие топы донаруме, кьезе и калафьори
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А почему сегодняшняя Италия должна проходить сегодняшнюю Швейцарию? Только за счет наследия? Превосходства в наличие топовой защиты, нападения, как ранее нет. Абсолютно посредственное поколение. Где-то прыгнет выше головы, где-то нет. Вообще очень часто на турнирах итальянцы играли просто отвратительно, даже имея миллион возможностей играть иначе. Плюс тренерские штабы творили невообразимое.Только было кому переворачивать ход игры и проходить соперников. Сегодня таких игроков просто нет.
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План по невыходу на ЧМ в силе
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Спаллетти не удалось сплотить сборную,как сделал это Манчини,не было команды ,только индивидуальные личности,как и у Англии ,но в меньшем числе,такое чувство что топ игроки наелись местных чемпионатов и не показывают и половину того,что могут
Крепкая командная игра швейцарцев легко превзошла разобщенных итальянцев
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Я думал, после такого ужасного футбола спалетти сам подаст заявление
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Ответ -ALF-
У Италии на удивление очень среднее поколение выросло. Хз с чем связано, тут интересно было бы послушать знатоков итальянского футбола. По сути, только Доннарума звезда мирового футбола. Остальные, например - Барелла или Кьеза просто хорошие игроки, но никак не Пирло и Дель Пьеро.
а там что ли предыдущие поколения топы были? типа в 2021 топ поколение было? два чм топ поколения пропустили? последнее топ поколение было в 2006. остальное - вспышки гениальности от пирло (2012) и бонучи-кьелини с донарумой (2021)
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Ответ Semper fidelis
А причем тут вообще уровень игроков? У швейцарии звезд нет, играют более чем достойно. Та же англия, в которой вся команда из топовых игроков, играет в отвратительный футбол, хоть и добывает результат. Абсолютно на 100% вина Спаллети в таком выступлении
Автор комментария, скорее всего, говорит о деградации Италии как футбольной нации в принципе.
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Ответ саша балан
Полностью согласен. Кто следят за итальянским футболом, хорошо знают что у итальянцев крепкий состав (ну не играют они в Барсе, Реале или АПЛ чтоб их знала каждая собака ) и полуфинал был достижимой целью. Если б еще Тонали с Фаджоли не были б такими дураками и не травма Берарди то полуфинал был б чуть ли не задачей минимум.
Мальдини, Дель Пьеро и Вьери играли в сериале и их знала каждая собака. Просто сериал жутко просел.
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То тебе не чемпионат одной команды тренировать
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При Манчини сборная играла совсем в другой футбол

Лучше бы взяли старого Иммобиле, чем деревянных напов...Да игроков полно, тренер не тянет
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Не, ну на следующий ЧМ сложно будет не выйти я думаю :)
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Ответ саша балан
Полностью согласен. Кто следят за итальянским футболом, хорошо знают что у итальянцев крепкий состав (ну не играют они в Барсе, Реале или АПЛ чтоб их знала каждая собака ) и полуфинал был достижимой целью. Если б еще Тонали с Фаджоли не были б такими дураками и не травма Берарди то полуфинал был б чуть ли не задачей минимум.
Ну да
Ведь Мальдини,Пирло,Дель Пьеро,Гаттузо,Ширеа,Буффона и тд все знают
Потому что они все играли за Реал,Барсу или в АПЛ
Просто может стоит признать что у Италии кадровый кризис
Причем не первый год уже
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Ответ Dimonty
Мальдини, Дель Пьеро и Вьери играли в сериале и их знала каждая собака. Просто сериал жутко просел.
Так и есть "жутко просел " + он не так раскручен. Уровень ЛаЛиги то же упал по сравненью с тем что было 10-15 лет назад, но раскрутка в медиа Реала Барсы делает своё дело .
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Ответ Ojer
Ну как нет, у них все же топ футболисты есть, в защите Аканжи, в полузащите Джака. У Италии тоже Доннарумма и Барелла, больше то и нет никого из топов.
Да и Барелла.. иногда кажется, авансом "топ". Типа ну должен же быть у Италии топ.

P.S. Бастони. Отличный защитник.
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Ответ Fulyan
У Италии достаточно крепкий состав, который мог побороться хотя бы за выход в полуфинал. Никто от них не требовал разгромов и победы на евро. На каждой позиции у Италии очень не плохие имена, которые точно посильнее футболистов Швейцарии или Хорватии.
Хорошо,какие из этих неплохих имен играли бы в основе у Германии,Франции,Англии ?
Даже не играли,а хотя бы в заявку расширенную попадали бы.
Принммаю Доннаруму в основе Англии.
У Англии вековая беда с вратарями
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