Спаллетти останется во главе сборной Италии: «Не будем отказываться от многолетнего проекта спустя 8-9 месяцев»
Лучано Спаллетти останется главным тренером сборной Италии.
Об этом заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.
«Нам нечего скрывать, но мы должны продолжать брать на себя ответственность. Вчера мы долго беседовали с тренером, и я считаю, что немыслимо решать проблемы, отказавшись от многолетнего проекта спустя восемь-девять месяцев.
Центральное место в нашем проекте занимает тренер, который здесь уже девять-десять месяцев и не всегда имеет в своем распоряжении всех игроков. Наше доверие должно сработать, ведь уже через 60 дней нас ждет новый вызов», – сказал Гравина.
Напомним, Италия проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024 и покинула турнир.
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По сути, только Доннарума звезда мирового футбола. Остальные, например - Барелла или Кьеза просто хорошие игроки, но никак не Пирло и Дель Пьеро.
Абсолютно на 100% вина Спаллети в таком выступлении
Но похоже, что на 2026 они даже не выйдут.
На каждой позиции у Италии очень не плохие имена, которые точно посильнее футболистов Швейцарии или Хорватии.
чтоб Италия еще лет 10 никуда не попала
Странные вы эксперты
Если б еще Тонали с Фаджоли не были б такими дураками и не травма Берарди то полуфинал был б чуть ли не задачей минимум.
Крепкая командная игра швейцарцев легко превзошла разобщенных итальянцев
Лучше бы взяли старого Иммобиле, чем деревянных напов...Да игроков полно, тренер не тянет
Ведь Мальдини,Пирло,Дель Пьеро,Гаттузо,Ширеа,Буффона и тд все знают
Потому что они все играли за Реал,Барсу или в АПЛ
Просто может стоит признать что у Италии кадровый кризис
Причем не первый год уже
P.S. Бастони. Отличный защитник.
Даже не играли,а хотя бы в заявку расширенную попадали бы.
Принммаю Доннаруму в основе Англии.
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