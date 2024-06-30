Спаллетти останется во главе сборной Италии: «Не будем отказываться от многолетнего проекта спустя 8-9 месяцев»

Лучано Спаллетти останется главным тренером сборной Италии.

Об этом заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Нам нечего скрывать, но мы должны продолжать брать на себя ответственность. Вчера мы долго беседовали с тренером, и я считаю, что немыслимо решать проблемы, отказавшись от многолетнего проекта спустя восемь-девять месяцев.

Центральное место в нашем проекте занимает тренер, который здесь уже девять-десять месяцев и не всегда имеет в своем распоряжении всех игроков. Наше доверие должно сработать, ведь уже через 60 дней нас ждет новый вызов», – сказал Гравина.

Напомним, Италия проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024 и покинула турнир.

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