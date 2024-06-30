Ферстаппен и Норрис столкнулись в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Макс получил 10-секундный штраф, Ландо сошел

и потеряли шанс на высокие позиции из-за аварии на последних кругах .

Пилоты «Ред Булл» и « » дошли до контакта после того, как на протяжении нескольких кругов сражались за лидерство.

В итоге оба гонщика были вынуждены заехать в боксы, Ферстаппен откатился на пятую позицию, Норрис сошел. Макса наказали за столкновение десятисекундным штрафом.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Новое противостояние Ферстаппена и Норриса на родине «Ред Булл»