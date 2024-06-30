Ферстаппен и Норрис столкнулись в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Макс получил 10-секундный штраф, Ландо сошел

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис потеряли шанс на высокие позиции из-за аварии на последних кругах Гран-при Австрии.

Пилоты «Ред Булл» и «Макларена» дошли до контакта после того, как на протяжении нескольких кругов сражались за лидерство.

В итоге оба гонщика были вынуждены заехать в боксы, Ферстаппен откатился на пятую позицию, Норрис сошел. Макса наказали за столкновение десятисекундным штрафом.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Новое противостояние Ферстаппена и Норриса на родине «Ред Булл»

103 комментария
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Это ответ всем тем, кто говорил, что Ферзь вырос как гонщик. Как только пахнет жареным, он тут же включает все свои детские приемчики
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Ответ Volodya_A
Заруинить гонку потенциальному победителю и приехать пятым с лучшим кругом? Если это по правилам, то в #### такие правила
Одному повезло с шиной, второму нет. Штраф ему дали. Проблемы-то какие? Максим - не терпила, он так будет до конца карьеры идти до конца, пока Норрис по радио будет просить пустить его на первое место, как Рикьярдо
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С Максом только так. Потому что он 200 прц будет идти до конца. Норрис всё правильно сделал, не фартануло
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Ответ Hans_Zimmer
Это ответ всем тем, кто говорил, что Ферзь вырос как гонщик. Как только пахнет жареным, он тут же включает все свои детские приемчики
Чел не умеет проигрывать. Заруинил гонку Норрису и себе
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С Максом только до контакта идти, по другому он просто не даёт себя пройти.
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Заруинить гонку потенциальному победителю и приехать пятым с лучшим кругом?
Если это по правилам, то в #### такие правила
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Норрис, мое почтение. Как минимум половина тех, кто смотрит гонки, сделали бы тоже самое если бы оказались за рулём макларена в этот момент.
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Ферст просто забрал Норриса с собой. А по счастливому стечению обстоятельств он ещё и 5-й с БК, а конкурент сошел. Какие тут 10 секунд? К чему они?

Перед этим ему простили помехи на Пит-Лейне на первом пит-стопе, не обратили внимание на блокировку при первой борьбе. Норрису же сразу дали 5 секунд за лимиты трассы.

Ну как тут бороться с ним?((
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+25
Ответ 1CEMAN
Чел не умеет проигрывать. Заруинил гонку Норрису и себе
Себе может хоть чего делать.
Дисквал по нему плачет
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ахахах, если самовозка не едет, то начинается истерика)
Жаль Ландо...
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Надо 10 штрафных баллов Ферстаппену еще дать!
+23
-6
+17
Ответ Hans_Zimmer
Это ответ всем тем, кто говорил, что Ферзь вырос как гонщик. Как только пахнет жареным, он тут же включает все свои детские приемчики
А Ландо прям нормально боролся по вашему? Просто вопрос)
+25
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Голландец не умеет проигрывать
+20
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+15
Ну Макс дал Макса, что еще скажешь) Некоторые не меняются)
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Ответ Volodya_A
Себе может хоть чего делать. Дисквал по нему плачет
Единственные кто по нему плачет, это хейтеры. А то что произошло - жёсткая борьба. Любая подобная ситуация почему-то вызывает дикую истерику у хейтеров Макса
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RIP Дружба Ландо и Макса. Ну, это должно было случиться. Макс, конечно, быстрый гонщик, но , к сожалению, с грязыми приемчиками.
+17
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Оооо хосспааадеее борьба колесо с колесо! Какой кошмар.! Столкновение в Формуле 1. Ужоскошмар)
Потом те же люди: " хонки какие-то неинтересные..."
+12
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+11
Комментарии хейтерские какие-то. Обычная ситуация. Борьба колесо в колесо. В этой гонке таких моментов было миллион. Гасли с Оконом, например. Норрис бы научился ездить в пределах трассы для начала. Ну и вывез он за пару кругов до этого Ферстаппена. Ребята, я понимаю, вы хейтеры, но глаза раскройте. Ситуация вообще обычная. Дают 10 секунд, как будто это Алонсо, который просто выпилил Чжоу.
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Давно такого не было, чтобы два первых гонщика самоустранились
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Ответ torolen
Ферст просто забрал Норриса с собой. А по счастливому стечению обстоятельств он ещё и 5-й с БК, а конкурент сошел. Какие тут 10 секунд? К чему они? Перед этим ему простили помехи на Пит-Лейне на первом пит-стопе, не обратили внимание на блокировку при первой борьбе. Норрису же сразу дали 5 секунд за лимиты трассы. Ну как тут бороться с ним?((
До конца не смогли посмотреть? БК у Алонсо
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+6
Ответ Rjcnbr
Одному повезло с шиной, второму нет. Штраф ему дали. Проблемы-то какие? Максим - не терпила, он так будет до конца карьеры идти до конца, пока Норрис по радио будет просить пустить его на первое место, как Рикьярдо
Где теперь тот Риккиардо? Не дали тогда ни победу, ни даже побороться. Очевидному первому номеру уже тогда. Ему и сейчас Пиастри не помогает. Тот же Перес Максу в 2021 году очень помог. Помните всё, а не только то, что выгодно)
+7
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+6
Ответ Hans_Zimmer
Это ответ всем тем, кто говорил, что Ферзь вырос как гонщик. Как только пахнет жареным, он тут же включает все свои детские приемчики
Да просто выносить его надо. Может поймёт, что дело в нем. Такой мерзкий он
+10
-4
+6
Ответ ThomasMuller13fan
Биба и Боба. У Норриса уже был штраф 5 сек, так что эта борьба ничего не решала. Мог не идти до конца. А Ферстаппен мог уступить, а в итоге сам завёз, ещё повезло что штраф в этой гонке отбыл.
Во-первых, Норрису 5 секунд дали только после столкновения, а штраф он этот заработал несколькими кругами раньше. Во-вторых, если чемпион будет уступать - он перестанет быть чемпионом. В итоге Макс даже здесь выиграл тк оторвался ещё на 10 очков.
+8
-2
+6
Грязный Макс..Хэмильтон не даст соврвть)
+12
-7
+5
Ответ Himura
Да, все в пределах трассы
И дайвбомбить откуда то из соседней страны тоже нормально? Макс то виноват тут не вопрос, но и Ландо тоже хорош.
+8
-3
+5
Два д...ла это сила. Максу, конечно, по делу штраф, только вот раньше ещё дсвать надо было, Ландо же предупреждал. Но базово - всё тоже самое, Макс грязен как обычно без космолета, Ландо ноет)
+9
-4
+5
Ответ Ninjah
И дайвбомбить откуда то из соседней страны тоже нормально? Макс то виноват тут не вопрос, но и Ландо тоже хорош.
Конечно, ты впервые такой прием увидел? Главное остаться в пределах трассы)
+4
0
+4
Биба и Боба. У Норриса уже был штраф 5 сек, так что эта борьба ничего не решала. Мог не идти до конца. А Ферстаппен мог уступить, а в итоге сам завёз, ещё повезло что штраф в этой гонке отбыл.
+6
-2
+4
Ответ allengosta2017
RIP Дружба Ландо и Макса. Ну, это должно было случиться. Макс, конечно, быстрый гонщик, но , к сожалению, с грязыми приемчиками.
Такой дружбы не жалко 🤣
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+4
Ответ Hans_Zimmer
Это ответ всем тем, кто говорил, что Ферзь вырос как гонщик. Как только пахнет жареным, он тут же включает все свои детские приемчики
А Норрис его выдавил круг назад по-джентльменски и в рамках правил? Еще тогда могли оба сойти, не отрули Макс. Норрис несколько кругов целенаправленно пытался вынести Макса, в итоге вынес сам себя.
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