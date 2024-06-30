Ферстаппен и Норрис столкнулись в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Макс получил 10-секундный штраф, Ландо сошел
Макс Ферстаппен и Ландо Норрис потеряли шанс на высокие позиции из-за аварии на последних кругах Гран-при Австрии.
Пилоты «Ред Булл» и «Макларена» дошли до контакта после того, как на протяжении нескольких кругов сражались за лидерство.
В итоге оба гонщика были вынуждены заехать в боксы, Ферстаппен откатился на пятую позицию, Норрис сошел. Макса наказали за столкновение десятисекундным штрафом.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
Новое противостояние Ферстаппена и Норриса на родине «Ред Булл»
Если это по правилам, то в #### такие правила
Перед этим ему простили помехи на Пит-Лейне на первом пит-стопе, не обратили внимание на блокировку при первой борьбе. Норрису же сразу дали 5 секунд за лимиты трассы.
Ну как тут бороться с ним?((
Дисквал по нему плачет
Жаль Ландо...
Потом те же люди: " хонки какие-то неинтересные..."