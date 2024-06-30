Испания – Грузия. 1:1 – Родри сравнял счет. Онлайн-трансляция

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Родри Робен Ле Норман онлайны Футбол

Сборная Испании играет с Грузией в 1/8 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте защитник испанцев Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел. На 39-й минуте Родри сравнял счет ударом с линии штрафной.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Испания – Грузия 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
30 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18, автогол Ле Норман, 1:1 – 39 Родри.
ИспанияУнаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Педри, Уильямс, Ямаль, Мората.
ГрузияМамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Лочошвили, Китейшвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.
Предупреждение:
Мората (44).

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183 комментария
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После Словакии уже даже страшно радоваться за грузин. Но Автогол конечно, мастер все таки, координация, видение поля - все на высоте.
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Ай да генацвале!
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Ямаль самый молодой футболист, увидевший гол сборной Грузии в 1/8 ЧЕ
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Грузия прыгнула выше головы, сделала все что могла, ребята выступают очень достойно. Поэтому сегодня на нас ничего не давит, просто выходить и играть, а там будь что будет. Для Грузии эти игроки уже герои и будут их встречать с почестями.

СА-КАРТ-ВЕЛО!!!
+27
-6
+21
Насколько круче Испания англичан на контрасте с предыдущим матчем. Небо и земля.
+21
-2
+19
Вот смеху будет, если испанцы проиграют
+14
-1
+13
Ответ Гаврила Ардалионович
Насколько круче Испания англичан на контрасте с предыдущим матчем. Небо и земля.
Но счёт идентичен!
+12
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+12
Недаром про автогола такие великие слова сказали:
«Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается»
+12
-2
+10
Сегодня в меню:
- фиш энд чипс со словацкими галушками
- гаспачо с хинкали
+16
-7
+9
Нравится мне такая Грузия))
Чесс слово
+11
-3
+8
Грузины жгут, конечно шустрые ребята. Но насколько их хватит интересно?
+7
0
+7
Ответ waleri
Как ранее постил Грузия - Испания очень напоминает предматчевый расклад и ход течения игры Россия - Нидерланды 2008. Жора тогда не просто ведь так орал как ошалевший, потому что никто в победу россиян не мог поверить в матче против Ван Нистелроя, Ван Перси, Снейдера, Роббена на из пике!!!
Россия играла от себя и возила Нидерлады.
Если уж и сравнивать с нами,то подойдет матч на домашнем ЧМ
+8
-1
+7
Грузия играет интереснее Англии учись Гаретка
+7
0
+7
Ясно, Германия - Грузия
+8
-2
+6
Ответ Казанец Тимка:-)
После Словакии уже даже страшно радоваться за грузин. Но Автогол конечно, мастер все таки, координация, видение поля - все на высоте.
А какое голевое чутьё ….!
+7
-1
+6
Вот игру Испании, как фаворита турнира, смотреть очень приятно! Не то, что этих ватокатов анличан!!
+6
-1
+5
Автогол заслужил Золотой мяч!
+6
-1
+5
Гооооооооол!!!
+6
-1
+5
Если свистнули голландцу офсайд, то почему тут засчитали?
+8
-4
+4
Лучший бомбардир Евро в деле
+4
0
+4
Комментатор по сравнению с предыдущим,просто лучший.
+4
0
+4
Лучший полузащитник мира забил.
+5
-1
+4
Где тот уникум, который меня на смех поднял за "Грузия навяжет Испании борьбу"? Отзовись. Хочу потроллить диванного эксперта
+5
-1
+4
Так обычно и бывает. Сначала более классная команда отбивает стартовый наскок андердога, а потом спокойно укатывает его в контрах
+4
0
+4
А Голландии такой отменили
+5
-1
+4
Ответ Казанец Тимка:-)
После Словакии уже даже страшно радоваться за грузин. Но Автогол конечно, мастер все таки, координация, видение поля - все на высоте.
И ни одного пенальти, прошу заметить!
+4
0
+4
Первый матч сегодня был для баланса, теперь смотрим нормальный футбол :)
+4
0
+4
Испания играет аж глаз радуется. С Англией небо и земля
+4
-1
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Непонятно -почему гишпанцы так мало играют через Уильямса ?? Он просто луший в составе обеих команд. Техника - потрясающая + скорость. Но играют через ватного Ямаля
+3
0
+3
Испанцы дают шансы, но грузины как будто сильно горячие. ) Им бы чуть хладнокровнее быть в атаке.
+3
0
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