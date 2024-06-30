Испания – Грузия. 1:1 – Родри сравнял счет. Онлайн-трансляция

Сборная Испании играет с Грузией в 1/8 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте защитник испанцев Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел. На 39-й минуте Родри сравнял счет ударом с линии штрафной.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?