Испания – Грузия. 1:1 – Родри сравнял счет. Онлайн-трансляция
Сборная Испании играет с Грузией в 1/8 финала Евро-2024.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте защитник испанцев Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота, прерывая прострел. На 39-й минуте Родри сравнял счет ударом с линии штрафной.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 30 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
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Испания –
Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Педри, Уильямс, Ямаль, Мората.
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Грузия –
Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Лочошвили, Китейшвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.
- Предупреждение:
- Мората (44).
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СА-КАРТ-ВЕЛО!!!
«Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается»
- фиш энд чипс со словацкими галушками
- гаспачо с хинкали
Чесс слово
Если уж и сравнивать с нами,то подойдет матч на домашнем ЧМ