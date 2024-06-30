Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Должен быть способ улучшить ВАР»
Каспер Юлманд высказался об отмене гола Дании в игре с Германией.
Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру рукой. Перед этим, гол Йоакима Андерсена был отменен из-за офсайда.
«Мне всегда нравилась система ВАР. Технологии могут принести пользу спорту, но, на мой взгляд, когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Оно должно быть ясным и очевидным.
Когда все происходит именно так, [как в игре с Германией], это вызывает сомнения. Процедура также должна быть быстрее. Должен быть способ улучшить ВАР.
Нам столько раз объясняли правила игры рукой на семинарах, а мы спрашивали: «Что такое естественное движение?»
Когда нам отвечают, что это неестественное положение руки, просто скажите мне, что это за правило», – сказал главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд.
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Про руку совсем смешно. Скажи своим защитникам не устраивать мельницу в штрафной и не будет пенальти никаких, всё просто. Есть очевидное движение рукой. есть увеличение площади перекрытия, есть влияние на эпизод. Это железный пенальти, что с ВАР, что без него. ВАР (в связке с чипом) в данном случае полностью справился со своей задачей, помог увидеть нарушение правил.
Так нравятся горящие жопы у сторонников отмены ВАР. А, убийство футбола, о, дух игры, помогите, спасите!
То есть, по их логике, если вор не попал на камеры или если в магазине камер нет вовсе, то дух товарооборота не убит и в целом всё ок. Ай, молодцы какие.
ничего лучше чем сейчас придумать нельзя, здесь есть четкое понимание, что вот, часть игрока за разрешенной линией, значит оффсайд, никакой головной боли и отмеривания каких-то непонятных миллиметров сантиметров в пользу непонятной погрешности, когда судьи только-только с нынешним положением свыклись
Что-то не просто с луны не увидели, что-то судья с 20 метров не заметил ничего