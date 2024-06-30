Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Должен быть способ улучшить ВАР»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Дании по футболу судьи Евро-2024 ESPN Каспер Юлманд видеоповторы Йоаким Андерсен Футбол

Каспер Юлманд высказался об отмене гола Дании в игре с Германией.

Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру рукой. Перед этим, гол Йоакима Андерсена был отменен из-за офсайда.

«Мне всегда нравилась система ВАР. Технологии могут принести пользу спорту, но, на мой взгляд, когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Оно должно быть ясным и очевидным.

Когда все происходит именно так, [как в игре с Германией], это вызывает сомнения. Процедура также должна быть быстрее. Должен быть способ улучшить ВАР.

Нам столько раз объясняли правила игры рукой на семинарах, а мы спрашивали: «Что такое естественное движение?»

Когда нам отвечают, что это неестественное положение руки, просто скажите мне, что это за правило», – сказал главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд.

Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Футбол становится нелепым. Исход матча был предопределен решениями судьи и ВАР»

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52 комментария
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Что-то мне подсказывает, что если бы подобное было в пользу сборной Дании, то тренер бы молчал в тряпочку и восхвалял бы введение ВАР как «самое лучшее и справедливое, что придумали в футболе» )
+112
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Все просто. Случись такой момент в обратную сторону, Юлманд рассказывал бы, что таковы реалии и надо это принимать, это все-таки правила и офсайд действительно был. Что-то в таком духе.

Про руку совсем смешно. Скажи своим защитникам не устраивать мельницу в штрафной и не будет пенальти никаких, всё просто. Есть очевидное движение рукой. есть увеличение площади перекрытия, есть влияние на эпизод. Это железный пенальти, что с ВАР, что без него. ВАР (в связке с чипом) в данном случае полностью справился со своей задачей, помог увидеть нарушение правил.

Так нравятся горящие жопы у сторонников отмены ВАР. А, убийство футбола, о, дух игры, помогите, спасите!
То есть, по их логике, если вор не попал на камеры или если в магазине камер нет вовсе, то дух товарооборота не убит и в целом всё ок. Ай, молодцы какие.
+47
-8
+39
Пусть поблагодарит отмененный гол в самом начале из-за Киммиха, после которого немцы могли войти в кураж и победить с бОльшим отоывом
+39
-5
+34
ну тогда будут считать миллиметры если набралось расстояние в те самые несколько сантиметров или миллиметра до этих сантиметров не хватило
+21
-6
+15
Ответ Krauvec Cool
Будем откровенны, футбол убили нанотехнологии, которые очень сильно вмешиваются в суть матча. Футбол не измеряется миллиметрами, это живая игра.
Что , ставка не зашла? :)
+11
-1
+10
"Правильное решение - это то, которое выгодно нам" - забыл добавить перекладывающий ответственность на других специалист.)
+11
-2
+9
Ответ Barsik
Комментарий скрыт
Будут отсчитывать миллиметры до этой погрешности точно так же.
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-2
+9
А если определить момент в пользу Дании, то это уже будет «решение которое видно с луны и не зависит от нескольких сантиметров»??
+10
-2
+8
Да, был гол или нет или ушел мяч в аут или нет, тоже должно быть видно с Луны! А то сколько можно терпеть вот эти мутные голы, когда мяч всего на несколько сантиметров в воротах. Сетку не порвал - не настоящий гол, так считаю ))
+9
-2
+7
Да все правильно гол не засчитали,нет теперь скулить будут все лето.
+11
-4
+7
Главное хорошее ВАРе что он одинаково для всех судит. Милиметр или метр, какая разница. Сделать правило что до 5 см не считать? Опять недовольные найдуться у кого 6 см будет зазор.
+10
-3
+7
Непонятно, какие могут быть "сомнения", все эти разговоры в пользу бедных.
+9
-3
+6
Если задуматься, то о чем он говорит - это просто чистейший бред. Хватит брать у него интервью и позорить, человек на эмоциях, смилуйтесь
+7
-2
+5
Ответ Игорь Петров
Там ведь явнейший блок со стороны Киммиха, который даже на мяч не смотрел и осознанно мешал датчанину, какие вопросы
Ну такие фолы должны быть видны с Луны , а не после вар)
+6
-2
+4
Ох, как же хочется матом написать. Да кто же тебе и твоей недокоманде виноват, датский клоун. Сами не захотели выигрывать у Сербии, которой было положить на ваш матч, да и по сути на все матчи Евро. Ты не знал на кого попадешь, не знал какой итог будет этого матча? А теперь ходит и ноёт по поводу справедливого судейства.
+6
-4
+2
Ответ Michael Allakhverdyan
Что , ставка не зашла? :)
Нет. Просто у меня есть логика и оценка происходящего.
+2
-1
+1
Не очень понятно, почему матчи сборной Дании надо судить с лунной станции.
+2
-1
+1
Пендаль правильный. Это помеха мячу очевидная. Про офсайды можно спорить до хрипоты: допускать миллиметры, сантиметры, пятку, носок..
+4
-3
+1
Ответ sava k
В теннисе никто не ноет, там мячик на миллиметр в офсайд залетает, посмотрели видео , убедились и пошли дальше.
Так там мяч может хоть на миллиметр быть на линии и все норм. По аналогии с оффсайдом, если мяч хоть на миллиметр за линией, то это аут. В этом разница. Сейчас же и ходят разговоры, чтоб изменить правило оффсайда. Если атакуюший хоть на миллиметр по линии последнего защитника, то это будет онсайд, а не оффсайд. Хорошая идея.
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Ответ Тамазик Хеладзе
Написал всё верно, но причём тут ваще нарушение уголовного кодекса при обсуждении нарушений правил футбола? Это же просто бред. Абсолютно несовместимые понятия.
Это просто метафорическая аналогия, которая достаточно доступно и понятно иллюстрирует логику тех, кто требует отмены вар и рассказывает про какой-то там нарушенный дух игры
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Ответ Izokot
Пендаль правильный. Это помеха мячу очевидная. Про офсайды можно спорить до хрипоты: допускать миллиметры, сантиметры, пятку, носок..
забыл про "писюны"
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Ответ Эд
Пусть поблагодарит отмененный гол в самом начале из-за Киммиха, после которого немцы могли войти в кураж и победить с бОльшим отоывом
Там ведь явнейший блок со стороны Киммиха, который даже на мяч не смотрел и осознанно мешал датчанину, какие вопросы
+3
-3
0
Ответ Barsik
Комментарий скрыт
это только сделает хуже, добавит еще споров

ничего лучше чем сейчас придумать нельзя, здесь есть четкое понимание, что вот, часть игрока за разрешенной линией, значит оффсайд, никакой головной боли и отмеривания каких-то непонятных миллиметров сантиметров в пользу непонятной погрешности, когда судьи только-только с нынешним положением свыклись
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"Не дала", вот и бесишься
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господи, взрослый мужик, а ноет как девочка)))
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Не должно так быть, чтобы из за ногтя игрока оказавшегося в афсайде гол не защитывали
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Все это так нелепо, если бы такой гол засчитали немцам он бы ныл, что нельзя такие засчитывать
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Этим варом конкретно так игру испортили,в итоге лучшими бомбардиры становится автогол или пенальтисты
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Датчане должны научиться достойно воспринимать проигрыш, Можно конечно отменить ВАР совсем , но тогда будут еще более обидные проигрыши. Я никогда не забуду проигрыш на чемпионате мира советской сборной в 1986 году от Бельгии- 2 неправильно засчитанных гола- а ведь тогда была самая сильнейшая сборная Союза за все времена, и могли до финала дойти.
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До фига с луны было видно, как Лэмпард немцам забил? Когда мяч за метр за линию ворот опустился...

Что-то не просто с луны не увидели, что-то судья с 20 метров не заметил ничего
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