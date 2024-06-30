Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Должен быть способ улучшить ВАР»

Каспер Юлманд высказался об отмене гола Дании в игре с Германией.

Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру рукой. Перед этим, гол Йоакима Андерсена был отменен из-за офсайда.

«Мне всегда нравилась система ВАР. Технологии могут принести пользу спорту, но, на мой взгляд, когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Оно должно быть ясным и очевидным.

Когда все происходит именно так, [как в игре с Германией], это вызывает сомнения. Процедура также должна быть быстрее. Должен быть способ улучшить ВАР.

Нам столько раз объясняли правила игры рукой на семинарах, а мы спрашивали: «Что такое естественное движение?»

Когда нам отвечают, что это неестественное положение руки, просто скажите мне, что это за правило», – сказал главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд.

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