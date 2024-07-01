Мамардашвили сделал 30 сэйвов на Евро-2024. Только у Акинфеева больше на одном ЧЕ с момента сбора статистики – 32 в 2008-м

Георгий Мамардашвили был близок к рекорду Игоря Акинфеева на Евро.

Вратарь сборной Грузии сделал 30 сэйвов в текущем розыгрыше чемпионата Европы и сравнялся с итальянцем Франческо Тольдо, совершившим столько же на Евро-2000.

Только Игорь Акинфеев на Евро-2008 сделал больше сэйвов с 1980 года (с момента сбора статистики) – 32.

Грузия покинула турнир, уступив Испании со счетом 1:4 в 1/8 финала.

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