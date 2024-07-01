Мамардашвили сделал 30 сэйвов на Евро-2024. Только у Акинфеева больше на одном ЧЕ с момента сбора статистики – 32 в 2008-м

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Георгий Мамардашвили был близок к рекорду Игоря Акинфеева на Евро.

Вратарь сборной Грузии сделал 30 сэйвов в текущем розыгрыше чемпионата Европы и сравнялся с итальянцем Франческо Тольдо, совершившим столько же на Евро-2000.

Только Игорь Акинфеев на Евро-2008 сделал больше сэйвов с 1980 года (с момента сбора статистики) – 32.

Грузия покинула турнир, уступив Испании со счетом 1:4 в 1/8 финала.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

72 комментария
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Ответ Unico
Мамардашвили - лучший вратарь этого евро, парня ждёт большое будущее!!!
Очоа - лучший вратарь этого ЧМ, парня ждет большое будущее!!!
+150
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+123
Ответ Ебздрогыч
У Игоря в Европе одни рекорды: то 32 сейва на Евро, то 43 матча в Лиге чемпионов
В отличие от вратарей Спартака, Зенита и тп, он там играл, а они сидели где то)
+107
-23
+84
Мамардашвили - лучший вратарь этого евро, парня ждёт большое будущее!!!
+100
-20
+80
Ответ Анатолий Дмитриевич
Очоа - лучший вратарь этого ЧМ, парня ждет большое будущее!!!
Ну Мамардашвили и до евро уже был на хорошем счету. Основной вратарь Валенсии. И его уже сватали в топ клубы.
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-5
+77
У Игоря в Европе одни рекорды: то 32 сейва на Евро, то 43 матча в Лиге чемпионов
+86
-38
+48
Ответ Blaumerc
На этом евро побито несколько рекордов связанных со сборной России, или отдельных игроков сборной России. Удивительно (в хорошем смысле).
А чё удивительного? В 2008 году Россия в целом играла хорошо, и раскатала голландцев в одном из безоговорочно лучших матчей, которые я видел в жизни, да и это общее мнение всей футбольной общественности. Ну и Акинфеев был хорош, и работы у него было много
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Акинфеев в итоге стал лучшим вратарём современности.
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Ошалеть, наши все рекорды держат, хотя сами даже не играют!
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На этом евро побито несколько рекордов связанных со сборной России, или отдельных игроков сборной России. Удивительно (в хорошем смысле).
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Не тянет Европа пока до России. Испанцы лишь повторили рекорд по передачам, Мамардашвили не дотянул до Акинфеева.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Очоа - лучший вратарь этого ЧМ, парня ждет большое будущее!!!
Очоа и старше был в 2014 году, ему 29 лет было (Мамардишвили 23 года) и играл в клубе (Аяччо) существенно более скромном нежели Валенсия. И оценивался в существенно более скромную сумму (5-6 млн. евро) чем сейчас Мамардишвили (35 млн. евро что дороже чем Симон, и при том что самыми дорогими считаются Кошта, Доннарумма и Кобель которых оценивают в 40 млн. евро).
+11
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+9
Ответ ShadyL
в плей офф обыграла только Голландцев, а топов минимум раз в турнир кто то из аутсайдеров обыгрывает. ничего сверхособенного. а реальный стабильный уровень сборной все увидели в следующем матче, а так же в последующих турнирах, да и перед турниром тоже
Так Россия не то что обыграла, она отвозила мощнейшую Голландию, которая до этого в пух и прах, в шикарном стиле разделала Францию и Италию. Это был не какой-то отскок, и не победа над трухлявой вывеской, это была честная битва, в которой Россия по делу оказалась сильнее. Я не знаю, кто и зачем в здравом уме будет принижать тот великий матч - либо с какой-то гнилой целью, либо здравого ума не имеется.
+9
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+8
спонсор этих рекордов - сборная Испании
+8
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Ответ Ебздрогыч
У Игоря в Европе одни рекорды: то 32 сейва на Евро, то 43 матча в Лиге чемпионов
Вот ответь, для тебя это как-то олицетворяет его игру?
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Неправ ты
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+6
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Был бы Навас так хорош, был бы не в Леванте
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
В 23 года он должен быть в сити или реале по твоему? Сейчас нет такой нехватки топ вратарей у топ клубов, какой-нибудь Челси может купить этим летом,
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Ответ Ебздрогыч
Олицетворяет, что был довольно крепким по европейским меркам игроком, но не более. 32 сейва за турнир - значит били много и команда отбивалась, что вряд ли говорит о ее грандиозной силе. В 2008 бронза Евро, но 7 мячей за две игры с испанцами, оба раза без шансов. В ЛЧ вроде как позорная серия, но позора нет - 43 матча, даже если просто по 6 в группе, это больше 7 лет, у нас действительно нет вратарей кто столько раз хотя бы сыграл. Но пропуская в каждом матче - это говорит о не большой силе команды. Так что да, цифры говорят о стабильности Иноря и неплохом, среднем европейском уровне.
Ну справедливости ради стоит отметить, что если бы в то время был ВАР, то как минимум гол Фабрегаса (4й в первом матче с испанцами) был бы отменён из-за чистейшего офсайда
+6
-1
+5
Акинфеев топ который вообще не ясно как не сыграл за кокой то европейский топовский клуб…были у него легендарные сейвы…Грузин тоже хорош.удачи в карьере
+7
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+4
Ответ bombadil
Крутая цифра. Игорь провел на два матча больше на турнире.
На 1. Тогда же 16 команд было
+4
0
+4
Одному мне кажется что лого ЧЕ это произведение искусства Российский и Армянских дизайнеров?))слева Российский флаг справа Армянский😂😂😂
+6
-2
+4
Жаль, что Игорь так в итоге в Европу и не уехал.
+5
-2
+3
Ответ Artur Pokachevski
Вот ответь, для тебя это как-то олицетворяет его игру?
Он не ответит. Он тут не для этого
+4
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+3
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Очоа на ЧМ2014 выстрелил в 29 лет и перешел в богатую Малагу.
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Ответ Spacey7
Акинфеев не играл в ФНЛ
Да. ФНЛ - лучшая, РПЛ - сильнейшая.
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с одной стороны рекорд. но с другой стороны не совсем ок когда твоя комада допускает 32 удара в створ.
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Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
Нойер будет стоять в раме минимум до 77 лет.
+3
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+2
Ответ Ебздрогыч
У Игоря в Европе одни рекорды: то 32 сейва на Евро, то 43 матча в Лиге чемпионов
Это его вина была чтоль?
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В 2012 лучше бы Игорь был в сборной😏
+2
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Ответ Бегемотик
В отличие от вратарей Спартака, Зенита и тп, он там играл, а они сидели где то)
вот вы душные. всегда этот рекорд лч подразумевался, как юмор. все понимали, что там нет вины Акинфеева. а, нет, не все.
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