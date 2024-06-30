Бобровский выступил на чемпионском параде «Флориды» с российским флагом: «Празднуем величайшую победу клуба»

Сергей Бобровский выступил на чемпионском параде, обернувшись флагом России.

«2019 год, 1 июля. Я только что заключил контракт с «Пантерс». Во время первого интервью у меня спросили, зачем я приехал во «Флориду». Я ответил: «Потому что я хочу выиграть кубок – и собираюсь сделать это тут».

И вот мы собрались здесь спустя пять лет и празднуем величайшую победу в истории этого клуба с вами, ребята», – сказал голкипер, поблагодарив семью, партнеров, тренеров, руководство «Флориды» и болельщиков.