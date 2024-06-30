Бобровский выступил на чемпионском параде «Флориды» с российским флагом: «Празднуем величайшую победу клуба»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский выступил на чемпионском параде, обернувшись флагом России.

«2019 год, 1 июля. Я только что заключил контракт с «Пантерс». Во время первого интервью у меня спросили, зачем я приехал во «Флориду». Я ответил: «Потому что я хочу выиграть кубок – и собираюсь сделать это тут».

И вот мы собрались здесь спустя пять лет и празднуем величайшую победу в истории этого клуба с вами, ребята», – сказал голкипер, поблагодарив семью, партнеров, тренеров, руководство «Флориды» и болельщиков.

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38 комментариев
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Бобруха красава респект! 🤟
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Молодец! Гордость за таких парней
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Великий!🙏🏻🇷🇺
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Россия одна из самых величайших наций в истории человечества
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Доминик Гашек, твоя очередь! 😂
+19
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+13
Сначала обошёл гашека по победам, а теперь добил российским флагом)))
+17
-4
+13
Если бы он так сделал в какой-нибудь Польше или Прибалтике - сразу бы серьёзные проблемы были.
Очередной пример, что америкосам главное настроить против нас наших соседей.
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+13
Как же я рад за него от души. Он красава
+12
0
+12
Где-то Гашеку вызывают скорую
+13
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+12
Ответ Cbj Fan
Доминик Гашек, твоя очередь! 😂
этому сейчас подпалит задницу по полной...
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+8
Ответ umchick
Россия одна из самых величайших наций в истории человечества
Не знал, что есть такая нация "Россия" 😄
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0
+7
силён бродяга! респект!
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+6
Ответ antineutrino
Удивительный вывод. Как вы считаете, кто больше влияет на отношение Польши (или стран Балтии) к России: США или сама Россия? Если я правильно понимаю вашу логику, то их негативное отношение вызвано науськиванием США, а не многовековым соседством и событиями 20 века. Вы полагаете, не будь первого (если оно есть), то эти страны забыли бы нашу общую историю и вдруг стали бы смотреть на Россию как на друга и союзника?
А как французы смотрят на Германию, Италию и т.д., или это другое? Поляки больше обижены на СССР/Россию?
+6
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Ответ Sergei Nikolaev
Комментарий скрыт
То, чему 33 года, так это и не Россия вовсе, а Российская Федерация...
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Теперь может играть для удовольствия, ничего больше не давит - станет еще лучше.
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Бобр - красавчик. Я доволен
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Ответ Sergei Nikolaev
Комментарий скрыт
Сирожа, Сирожа...
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Свитер Кузни можно в толпе увидеть в начале видео. А Бобёр молодчик, прошёл через все проблемы и спады, "и поднял мечту на головой"
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Салоеды уныло прошли мимо ветки.И салоедолюбители😏
+2
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+2
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
ну и далеко убежали?))
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Молодчик Серега!!! Всем показал "чьи в лесу шишки"
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фотки в студию
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Ответ Тимур Тимербаев
Если бы он так сделал в какой-нибудь Польше или Прибалтике - сразу бы серьёзные проблемы были. Очередной пример, что америкосам главное настроить против нас наших соседей.
меня другое удивляло. после февраля 22 из кхл массово уехали европейцы. но канадцы или тем более американцы в большинстве своём спокойно остались играть
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Россия единственная страна способная повести весь мир к покорению межзвездного пространства и колонизации новых планет, на которых она сможет утвердить свои ценности, с которыми будут жить жители других планет
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Зрада!)))
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Ответ vulturecrow
я надеюсь, что после второй мировой большинство населения в России понимает, почему не стоит рассуждать про величие наций. Россия - это страна. многонациональная страна.
Мелкобриташки и америкосы рассуждают так и ничего. Живут лучше всех))
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Ответ umchick
Россия одна из самых величайших наций в истории человечества
Какой же ты умчик, umchick!
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