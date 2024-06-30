Стэмкос интересен «Рейнджерс» – ему могут предложить краткосрочный контракт. «Нэшвилл» тоже поборется за 34-летнего форварда

Теги возможные переходы Рейнджерс Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Стивен Стэмкос Крис Крайдер Мика Зибанежад Хоккей

Стивен Стэмкос интересен «Рейнджерс».

Нападающий не договорился с «Тампой» о продлении контракта и выходит на рынок свободных агентов.

Предполагается, что в Нью-Йорке 34-летний канадец стал бы дополнением к связке Мика Зибанежад – Крис Крайдер. При этом «Рейнджерс» хотели бы заключить со Стэмкосом краткосрочное соглашение.

Также активно бороться за форварда собирается «Нэшвилл».

В чемпионате-2023/24 Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх. В плей-офф НХЛ 34-летний нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».

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24 комментария
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А Стэмкосу это зачем?
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+17
Ответ gukmamop
А Стэмкосу это зачем?
Побороться за кубок
+17
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Ответ Alex.K71
Вполне пригодится Рейнджерс, точно будет не лишним в Нью-Йорке!!!
В равных составах у Стэмкоса низкая эффективность, а в большинстве у Рейнджеров все места заняты уже вроде как. Зачем он нужен? Причем не за еду же, иначе бы остался в Тампе
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0
+11
Вполне пригодится Рейнджерс, точно будет не лишним в Нью-Йорке!!!
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Ответ newyork13
Побороться за кубок
У него их два. Очевидно, что его в первую очередь интересуют срок и сумма контракта.
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+3
Ответ newyork13
Побороться за кубок
У него уже два есть, пора зарабатывать
+2
0
+2
Ответ newyork13
Побороться за кубок
А зачем ему кубок? Как спортсмен все всем доказал, теперь только деньги
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0
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Ответ newyork13
Побороться за кубок
Рейнджерс и кубок это все равно что Баффало и плей-офф.
+3
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+2
Не надо в Нэшвилл
+1
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Я тоже не понимаю таких комментариев. Рейнджерс при 5 на 5 терпят, а не побеждают. И Стэмкос тут не помощник, а наоборот обуза. В большинстве же Зибанежад не хуже его пуляет. Возраст, опять же, не способствует омоложению команды
+1
0
+1
Ответ Alex.K71
Вполне пригодится Рейнджерс, точно будет не лишним в Нью-Йорке!!!
💯
+1
-1
0
Ответ Alex.K71
Вполне пригодится Рейнджерс, точно будет не лишним в Нью-Йорке!!!
💯
+1
-1
0
Ответ Alex.K71
Вполне пригодится Рейнджерс, точно будет не лишним в Нью-Йорке!!!
💯
+1
-1
0
Ответ Alex.K71
Вполне пригодится Рейнджерс, точно будет не лишним в Нью-Йорке!!!
💯
+1
-1
0
Ответ Serge Vendino
В равных составах у Стэмкоса низкая эффективность, а в большинстве у Рейнджеров все места заняты уже вроде как. Зачем он нужен? Причем не за еду же, иначе бы остался в Тампе
Если у Рейнджерс есть на него деньги, то возможно он и станет тем самым недостающими звеном для долгожданной победы, в любом случае, пока не произойдут все вышеуказанные события, ничего нельзя говорить наверняка!!)
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Ребят, это пипец. если не Тампа, а другой клуб... это будет так не привычно и не ожиданноо видеть его в роли другой команды. он должен был как Овечкин всю карьеру в Тампе быть. капитан же
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Ответ Александр Орлов
Ребят, это пипец. если не Тампа, а другой клуб... это будет так не привычно и не ожиданноо видеть его в роли другой команды. он должен был как Овечкин всю карьеру в Тампе быть. капитан же
Ну к сожалению Тампа смешной контракт дала игроку, который единственный кто играл в ПО, и набирает очко за игру.
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Ответ Дима Миронов
Не надо в Нэшвилл
Согласен. Хороший центр бы не помешал, но вот только недавно избавились от Дюшена и Джохи, новый пассажир травмат не нужен
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