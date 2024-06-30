Стэмкос интересен «Рейнджерс» – ему могут предложить краткосрочный контракт. «Нэшвилл» тоже поборется за 34-летнего форварда

Стивен Стэмкос интересен «Рейнджерс».

Нападающий не договорился с « » о продлении контракта и выходит на рынок свободных агентов.

Предполагается, что в Нью-Йорке 34-летний канадец стал бы дополнением к связке Мика Зибанежад – Крис Крайдер. При этом « » хотели бы заключить со краткосрочное соглашение.

Также активно бороться за форварда собирается « ».

В чемпионате-2023/24 Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх. В плей-офф 34-летний нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».