Стэмкос интересен «Рейнджерс» – ему могут предложить краткосрочный контракт. «Нэшвилл» тоже поборется за 34-летнего форварда
Стивен Стэмкос интересен «Рейнджерс».
Нападающий не договорился с «Тампой» о продлении контракта и выходит на рынок свободных агентов.
Предполагается, что в Нью-Йорке 34-летний канадец стал бы дополнением к связке Мика Зибанежад – Крис Крайдер. При этом «Рейнджерс» хотели бы заключить со Стэмкосом краткосрочное соглашение.
Также активно бороться за форварда собирается «Нэшвилл».
В чемпионате-2023/24 Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх. В плей-офф НХЛ 34-летний нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».