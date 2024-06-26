«Тебе еще 14 лет дрочить до моего возраста». Спаллетти извинился перед журналистом за грубую реплику на пресс-конференции
Лучано Спаллетти извинился перед журналистом за грубое высказывание.
На пресс-конференции после матча со сборной Хорватии (1:1) журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой.
Главный тренер сборной Италии возмутился этим вопросом и, отвечая, произнес такую фразу: «Сколько тебе лет? 51? Тебе еще 14 лет дрочить до моего возраста, мне 65».
Позднее Риччи рассказал, что Спаллетти позвонил ему и принес свои извинения. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации.
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Все вместе дружно подрочили
Что журналист задал глупый и провокационный вопрос, что Спалетти глупо и грубо ответил
🤡
Уровень "журналистики" это не оправдывает
Для контекста нужно было бы упомянуть, конечно
Вот лозунг мой и спортса!
СержМиранэн и подобные индивидуумы: "ахахахазазазаз, дудь, дрочить, ыыыы".