«Тебе еще 14 лет дрочить до моего возраста». Спаллетти извинился перед журналистом за грубую реплику на пресс-конференции

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Евро-2024 Федерация футбола Италии Габриэле Гравина брань контент Футбол

Лучано Спаллетти извинился перед журналистом за грубое высказывание.

На пресс-конференции после матча со сборной Хорватии (1:1) журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой.

Главный тренер сборной Италии возмутился этим вопросом и, отвечая, произнес такую фразу: «Сколько тебе лет? 51? Тебе еще 14 лет дрочить до моего возраста, мне 65». 

Позднее Риччи рассказал, что Спаллетти позвонил ему и принес свои извинения. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации. 

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67 комментариев
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Дегенерат.Ладно бы когда перед несовершеннолетними возрастом козырят,но и то это полудурство,а тут пенсионер перед предпенсионером выкабенивается
+100
-18
+82
Дзюба после слов Спалетти: "Тренерище"
+83
-2
+81
Хахаххахахахаахахахахах!!!!
+54
-5
+49
а потом еще 14
+44
-1
+43
Ишь ты! Пацан 51-летний потроллил мужика 65-летнего
+36
0
+36
Ответ Гиперактивный осьминог
Что они все нервные такие?
А что ему остаётся, только хамить. Ведь игра скуадры отстойна
+31
-4
+27
Что они все нервные такие?
+24
-2
+22
Президент Итальянской федерации футбола Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации.
Все вместе дружно подрочили
+12
0
+12
А Дзюбе 30 рукоблудить осталось до возраста Лучано
+12
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+12
Универсальный ответ, Дзюбе на заметку💪
+14
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+12
Один раз зенитовец- зенитовец навсегда!) это ничем не смоешь теперь!)
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Ответ Федя Букин
А что ему остаётся, только хамить. Ведь игра скуадры отстойна
Как бы они чемпионами с такой игрой не стали) видишь какой чемпионат складывается
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Молодёжь ещё не понимает, что это не оскорбление, а, скорее, комплимент и пожелание здоровья, счастья и успехов в личной жизни.
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Так Дзюба в своё время просто пытался угнаться за возрастом Спаллетти, а все на него какую-то пургу гнали))))
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Будто бы в таком возрасте разница в 14 лет прям очень существенная!)
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Вспоминается фраза Бараца из Дня радио: "Ребята, а вы здесь все - молодцы".
Что журналист задал глупый и провокационный вопрос, что Спалетти глупо и грубо ответил
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"Я старше, а значит умнее"
🤡
Уровень "журналистики" это не оправдывает
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Не думал что старики тоже меряются возрастом. Типа как студент тралит школоло, или работяга студента. А тут пенсионер предпенсионера 🫣
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Нормально ответил :)))
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Ответ Гиперактивный осьминог
Что они все нервные такие?
Спаллетти считает, что в сборной есть кроты, которые сливают инфу журналистам. Он поэтому и бомбанул на простой вопрос про состав.
Для контекста нужно было бы упомянуть, конечно
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Дрочить всегда, дрочить везде
Вот лозунг мой и спортса!
+2
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Ответ СержМиранэн
Спаллетти - находка для дудя, сам выходит на его любимый вопрос
Дудь - лет 8 уже снимает видео. Кол-во интервью за это время - в районе сотки. Пару раз спросил про дрочку (причем последний раз года 4 назад).

СержМиранэн и подобные индивидуумы: "ахахахазазазаз, дудь, дрочить, ыыыы".
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Спаллетти - находка для дудя, сам выходит на его любимый вопрос
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Ответ Валера, уходи!!!
а потом еще 14
в таком возрасте это уже вызов
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Ответ Spaten
Как бы они чемпионами с такой игрой не стали) видишь какой чемпионат складывается
Какой чемпионат складывается? Спаллетти после Швейцарии домой поедет дрочить
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Ответ Федя Букин
А что ему остаётся, только хамить. Ведь игра скуадры отстойна
труслива и бестолкова его игра. ему по сетке повезло, что все фавориты наверху, так может и до финала дойти на дурака .
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Ответ Гиперактивный осьминог
Что они все нервные такие?
Игры, по большому счету, нет. Если бы не дали 8 минут (и не свистнули бы за 50 секунд до конца этих 8 минут), сейчас сидели бы считали расклады
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когда был молодой думал после 30 все общаются как ровесники)
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Из чего делаем выводы: Спаллети дрочун с 65 летним стажем.
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Это про Петербург такой намек?😏
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