Российские пловцы получат 2 миллиона рублей, если превзойдут результаты победителей Олимпиады-2024

Российские пловцы, превзошедшие результаты победителей Игр, получат 2 млн рублей.

Об этом заявили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

«Сумма призовых спортсмену, повторившему или превзошедшему результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличена до двух миллионов.

Сумма призовых за другие места будет указана в новом положении (о финале Кубка России), которое будет опубликовано позднее», – сообщили в ВФП.

Финал Кубка России по плаванию пройдет с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.