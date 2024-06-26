Российские пловцы получат 2 миллиона рублей, если превзойдут результаты победителей Олимпиады-2024
Российские пловцы, превзошедшие результаты победителей Игр, получат 2 млн рублей.
Об этом заявили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
«Сумма призовых спортсмену, повторившему или превзошедшему результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличена до двух миллионов.
Сумма призовых за другие места будет указана в новом положении (о финале Кубка России), которое будет опубликовано позднее», – сообщили в ВФП.
Финал Кубка России по плаванию пройдет с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.
А сколько заплатят если НЕ превзойдут ?
Еще есть кластеры соревнований (2 штуки), первый состоит из ЧР и финала кубка, там 660/218 общий призовой фонд 10 лямов
По итогам обоих кластеров лучшему 500 (только спортсмену)
И доплаты за рекорды мира/Европы
Только я бы для всех призёров назначил бы премки.
Превзошёл результат ОИ - 2 миллиона рублей.
Повторил - 1,5 ляма.
Результат хуже - 500 тысяч.