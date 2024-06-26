Российские пловцы получат 2 миллиона рублей, если превзойдут результаты победителей Олимпиады-2024

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Кубок России Париж-2024 Р-Спорт Водные виды

Российские пловцы, превзошедшие результаты победителей Игр, получат 2 млн рублей.

Об этом заявили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. 

«Сумма призовых спортсмену, повторившему или превзошедшему результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличена до двух миллионов.

Сумма призовых за другие места будет указана в новом положении (о финале Кубка России), которое будет опубликовано позднее», – сообщили в ВФП.

Финал Кубка России по плаванию пройдет с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

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21 комментарий
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Когда-то популярен анекдот был: "Знаете, почему мы не перегоняем Америку? - Чтобы никому голый зад не показать." - Почему-то вспомнилось...
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Хочется реветь от всей этой дичи, что происходит в РФ
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А если превзойдут результаты игр брикс?
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Хорошо, что не придумали местный аналог ЛЧ
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Кто будет с секундомером?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Приз если прейвзойдут результаты победителей ОИ. А сколько заплатят если НЕ превзойдут ?
Выпорят на конюшне
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Ответ selso99
Кто будет с секундомером?
В смысле кто? Вы не знаете, как проходят официальные соревнования?
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Приз если прейвзойдут результаты победителей ОИ.
А сколько заплатят если НЕ превзойдут ?
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Коктейль Родченкова к вашим услугам
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Пусть пообещают что допинг теста не будет, тогда точно все рекорды побьют и за 28 и за 32 годы
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Ответ Фёдор Комаров
Хорошо, что не придумали местный аналог ЛЧ
Медиалигу некоторые продвинутые пользователи уже сравнивают с Евро.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Приз если прейвзойдут результаты победителей ОИ. А сколько заплатят если НЕ превзойдут ?
230 спортсмену, 75 личному тренеру, это первое место на этапе кубка (всего из три), общий призовой фонд 1,5 ляма
Еще есть кластеры соревнований (2 штуки), первый состоит из ЧР и финала кубка, там 660/218 общий призовой фонд 10 лямов
По итогам обоих кластеров лучшему 500 (только спортсмену)
И доплаты за рекорды мира/Европы
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Чтобы потом ещё больше грустно было от осознания того, что я мог быть (стать) Олимпийским чемпионом
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А вот это кстати хорошая мотивация.
Только я бы для всех призёров назначил бы премки.
Превзошёл результат ОИ - 2 миллиона рублей.
Повторил - 1,5 ляма.
Результат хуже - 500 тысяч.
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А кстати, что плохого в этом? Спортсменов не пускают на ОИ (чистых). Почему бы и не показать, что они могут не хуже тех, кто соревнуется?
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Ну, есть за что пахать.
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