Румыния, Бельгия и Словакия заняли места с 1-го по 3-е и вышли в плей-офф Евро. Украина вылетела
Сборная Украины стала единственной командой, не вышедшей в плей-офф из группы Е.
Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по 4 очка, и места были распределены в соответствии с дополнительными показателями.
Первая строчка досталась румынам, вторая – бельгийцам, третья – словакам. Они вышли из группы и сыграют в 1/8 финала Евро-2024. Украина покидает турнир.
У всех в группе E по четыре очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?
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