Румыния, Бельгия и Словакия заняли места с 1-го по 3-е и вышли в плей-офф Евро. Украина вылетела

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Украины стала единственной командой, не вышедшей в плей-офф из группы Е.

Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по 4 очка, и места были распределены в соответствии с дополнительными показателями.

Первая строчка досталась румынам, вторая – бельгийцам, третья – словакам. Они вышли из группы и сыграют в 1/8 финала Евро-2024. Украина покидает турнир.

У всех в группе E по четыре очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

213 комментариев
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не вылетела, а была вытеснена с занятых позиций
+287
-33
+254
Ответ Amroyan
не вылетела, а была вытеснена с занятых позиций
Этот ЧЕ не имел стратегического значения
+225
-14
+211
Прелестно
+216
-39
+177
Чемодан - вокзал - тцк
+175
-29
+146
Ответ Николай Семенов
Прелестно
траур у редакции спортса, однозначно))
+129
-16
+113
Завтра спортс в траурной рамке будет?
+117
-23
+94
Ответ CR6
Все 4 команды с одинаковым количеством очков. Не припомню такого. Самая интересная группа этого ЧЕ. Румыны молодцы
А чего там интересного? Уровень группы - колхоз блин.
+90
-3
+87
Статью про золотое поколение на главную!
+96
-11
+85
Все 4 команды с одинаковым количеством очков. Не припомню такого. Самая интересная группа этого ЧЕ. Румыны молодцы
+98
-18
+80
Ответ Как дела на заводе
траур у редакции спортса, однозначно))
Сколько текстов заготовленных пролетело😆
+65
-4
+61
Замечательно!!!. Смотрел как болелы Украины перед матчем кричали ЗСУ ЗСУ. Ну вот теперь можно и домой поехать вступить в ряды ЗСУ. А то как то несерьёзно
+68
-10
+58
В третьем туре пока что побеждала только Венгрия (на 90+10’), Испания (у Албании) и Австрия (единственное светлое пятно тура). Вот такой вот классный групповой этап, где почти все выходят в плей-офф. 7 ничьих! Из десяти матчей. Огонь просто
+54
-3
+51
Лукомскому и Елагину персональные поздравления
+51
-6
+45
С поляками в обнимку )
+47
-9
+38
Ответ Amroyan
не вылетела, а была вытеснена с занятых позиций
"Да и не важен этот ... " (подставить любое)
+42
-4
+38
Ответ CR6
Все 4 команды с одинаковым количеством очков. Не припомню такого. Самая интересная группа этого ЧЕ. Румыны молодцы
На ЧМ 1994 такое было
+25
0
+25
ору с 🤡 которые про договорняки тут пишут. я правильно понял, что виноваты абсолютно все на этом евро,но только не соседи которых румыны 3-0 разгромили?
+30
-9
+21
Польша вылетела, Украина вслед за ней - против кого теперь болеть на Евро??)
+23
-2
+21
ТЦК:Хлопцы, не расходимся, будут ещё поля сражений, а кстати...
+26
-6
+20
Только Украина может с 4 очками вылететь при таком формате, сама жизнь уже даже смеётся над ними. Иначе это не объяснить
+21
-3
+18
Ответ Как дела на заводе
траур у редакции спортса, однозначно))
в целом понятно было что параллельно ничейку сделают но хоть не будет больше этого победобесия на сайте а то после словаков тут с цепи сорвались любители местные.
+17
0
+17
Румынию и Словакию на миротворец
+26
-10
+16
Группа Е до начала турнира смотрелась слабо по составу. Псевдо-гранд в лице Бельгии, не полноценная топ-сборная, а именно псевдо-топ в лице Бельгии + 3 средних-посредственных сборных, многих из которых не было бы, если бы Евро был на 16 команд. И эта группа по итогу оправдала ожидания. Бельгия нулевая, от Румынии и Словакии много никто и не ожидал, играют как могут, а Украина даже в ТАКОЙ СЛАБОЙ группе заняла последнее место и отправилась домой. Ну Европу посмотрели, всякие сомнительные кричалки на улицах Германии покричали, пора и честь знать...
+23
-7
+16
Радует то, что больше не будет команд, которые будут выходить в халатах из флага!! 👍
+19
-3
+16
Ответ Ильдар М
Польша вылетела, Украина вслед за ней - против кого теперь болеть на Евро??)
Теперь можно и футбол начинать, собственно
+14
0
+14
Ответ NewZealander
Замечательно!!!. Смотрел как болелы Украины перед матчем кричали ЗСУ ЗСУ. Ну вот теперь можно и домой поехать вступить в ряды ЗСУ. А то как то несерьёзно
А никто из них не поедет туда, они так и останутся в Европе и будут футбол смотреть) Туда же не простые бедные мужики поехали, а богатые и обеспеченные люди, у которых еще и связи и блат)
+13
0
+13
Ответ Amroyan
не вылетела, а была вытеснена с занятых позиций
Но она продолжит контрнаступ, планируется матч-реванш против Румынии (правда румыны об этом не знают, но это путинская пропаганда)
+14
-2
+12
Кто не скачет, тот проходит и играет дальше.
+14
-2
+12
Украину и тут разменяли
+14
-2
+12
Какой хороший вечер! Не грех и выпить!
+30
-18
+12
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