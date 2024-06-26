Румыния, Бельгия и Словакия заняли места с 1-го по 3-е и вышли в плей-офф Евро. Украина вылетела

Сборная Украины стала единственной командой, не вышедшей в плей-офф из группы Е.

, , и набрали по 4 очка, и места были распределены в соответствии с дополнительными показателями.

Первая строчка досталась румынам, вторая – бельгийцам, третья – словакам. Они вышли из группы и сыграют в 1/8 финала Евро-2024. Украина покидает турнир.

У всех в группе E по четыре очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?

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