«Фиорентина» готова арендовать Роке с выкупом, но «Барса» хочет сразу продать форварда

Форвард «Барселоны» Витор Роке интересен «Фиорентине».

Клуб из Флоренции готов подписать 19-летнего бразильца при условии аренды с обязательством выкупа в случае соблюдения определенных условий.

Однако на данный момент «Барса» хотела бы сразу продать .

В минувшем сезоне Витор сыграл в 16 матчах за каталонцев, проведя на поле 353 минуты, и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?