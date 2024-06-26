«Фиорентина» готова арендовать Роке с выкупом, но «Барса» хочет сразу продать форварда
Форвард «Барселоны» Витор Роке интересен «Фиорентине».
Клуб из Флоренции готов подписать 19-летнего бразильца при условии аренды с обязательством выкупа в случае соблюдения определенных условий.
Однако на данный момент «Барса» хотела бы сразу продать Роке.
В минувшем сезоне Витор сыграл в 16 матчах за каталонцев, проведя на поле 353 минуты, и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
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