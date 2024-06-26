«Фиорентина» готова арендовать Роке с выкупом, но «Барса» хочет сразу продать форварда

Теги Фиорентина Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Витор Роке Футбол

Форвард «Барселоны» Витор Роке интересен «Фиорентине».

Клуб из Флоренции готов подписать 19-летнего бразильца при условии аренды с обязательством выкупа в случае соблюдения определенных условий.

Однако на данный момент «Барса» хотела бы сразу продать Роке.

В минувшем сезоне Витор сыграл в 16 матчах за каталонцев, проведя на поле 353 минуты, и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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27 комментариев
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Гениальная работа скаутов. Так хотели 18-летнего бразильца что не стали ждать лета и привезли его зимой. Но так сильно хотели, что когда пришло время лета, хотят теперь его только продать. Так Барса никогда не вылезет на прежний уровень а воспоминая о Барсе 2009 будет восприниматься как миф. Что то было но скорее всего приукрашено.
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Не понимаю логику. Зачем покупать молодого игрока который очень талантливый и перспективный и через полгода продавать его, когда он даже не освоился в чемпионате
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Не думаю что Челси спортивное повышение
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Блин, забавные у вас все таки "повышения": уходить из клуба, который борется за чемпионство и играет в ЛЧ, в клубы, которые не борются за чемпионство и играют в Лиге Конференций )
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А говорили Флик готов дать ему шанс
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Тяжело верится, но будем надеяться!)
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Ответ Кирилл Глотов
Не понимаю логику. Зачем покупать молодого игрока который очень талантливый и перспективный и через полгода продавать его, когда он даже не освоился в чемпионате
С агентом попилили рычажные деньги, вот и весь сказ
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Хороший вариант в плане аренды, но продавать нельзя)
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Не пойму, чем он так не угодил Барселоне?
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очень сомнительно на счет продажи , и в нападении в польксой боброй играть
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А как же "Хави загнобил молодое дарование, теперь с нормальным тренером будет играть и забивать"?
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Напомнило трансфер Кейрсона
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так-так, а Хави то уже нет, это ж ему он был не нужен
может лучше самого Деку сдать в аренду или продать, ну, или уволить
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Как и ожидалось, вброс про Хави оказался бредом. Флику очередной Роналдо тоже не очень-то нужен. Хотя поспешность Барсы в по Витору удивляет, что мешает дать парню шанс при контракте до 2031 года? Гиу тоже уходит, а денег на явное усиление нет.
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Смешно. Ставили Хави в вину то, что он не хочет им играть, а теперь хотят его продать…
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Ответ Кирилл
Блин, забавные у вас все таки "повышения": уходить из клуба, который борется за чемпионство и играет в ЛЧ, в клубы, которые не борются за чемпионство и играют в Лиге Конференций )
Барселона не борется за чемпионство, а в ЛЧ из Ла лиги и Жирона может выйти
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