Микаутадзе возглавил список бомбардиров Евро-2024, забив в 3 матчах группового раунда. 2 гола – с пенальти

Теги Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция Сборная Грузии по футболу Метц Евро-2024 Жорж Микаутадзе Антониу Силва Футбол

Нападающий сборной Грузии лидирует по голам на Евро-2024.

Жорж Микаутадзе на 57-й минуте матча против Португалии реализовал пенальти, назначенный за фол Антониу Силвы.

Теперь на счету 23-летнего футболиста три гола на чемпионате Европы. Ранее он забил Турции и Чехии. Два из трех его голов забиты с 11-метровой отметки.

Кроме того, в матче с Португалией форвард ассистировал Хвиче Кварацхелии.

Подробно со статистикой Микаутадзе можно ознакомиться здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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25 комментариев
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Больше всей сборной Англии получается
+53
-2
+51
Ответ recyjoed
скоро его заберут у Метца
Забирали в Аякс как бы
+11
-3
+8
Ответ KeyDzhin
Больше всей сборной Англии получается
но меньше чем автогол
+8
0
+8
Жорж Милославский
+6
0
+6
Вот у кого действительно прорыв в игре
+6
-1
+5
Ответ Burak Orel
Чел, два пенальти забил, зачем вообще эта новость?
затем, что никто на групповом этапе даже столько не забил
+3
0
+3
скоро его заберут у Метца
+6
-5
+1
больше Англии и Франции забил))
+3
-2
+1
Судьи абсолютно некомпетентные на этом Евро. За 3 матча не могли дать пенальти для Роналду в каждом матче. Он был бы одним из лидеров этого Евро, поставь ему 3 пенальти.
+4
-3
+1
Грузия красавчики, показала украинцам, как нужно биться за страну
+2
-1
+1
Очень классный парень. Летом кто-то купит.
+1
0
+1
Тащит!
0
0
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Молодцы грузины
Первое участие и сразу выход из группы 👏
0
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Ответ Burak Orel
Чел, два пенальти забил, зачем вообще эта новость?
Чтобы ты желчью истек 😂
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