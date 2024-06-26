Микаутадзе возглавил список бомбардиров Евро-2024, забив в 3 матчах группового раунда. 2 гола – с пенальти

Нападающий сборной Грузии лидирует по голам на Евро-2024.

на 57-й минуте матча против реализовал пенальти, назначенный за фол Антониу Силвы.

Теперь на счету 23-летнего футболиста три гола на чемпионате Европы. Ранее он забил Турции и Чехии. Два из трех его голов забиты с 11-метровой отметки.

Кроме того, в матче с Португалией форвард ассистировал Хвиче Кварацхелии.

Подробно со статистикой Микаутадзе можно ознакомиться здесь.

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