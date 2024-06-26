У Роналду один ассист на групповом этапе Евро-2024. Он провел два полных матча и был заменен на 66-й минуте в 3-м туре
У Криштиану Роналду одно результативное действие на групповой стадии Евро-2024.
За три матча в группе 39-летний нападающий не смог забить и отметился лишь одной результативной передачей. Он отдал ассист на гол Бруну Фернандеша в игре с Турцией (3:0) во 2-м туре.
В сегодняшнем матче против Грузии (0:2, второй тайм) Роналду не удалось забить или отдать голевую передачу. На 28-й минуте он получил желтую карточку за споры с арбитром, а на 66-й был заменен. Вместо него на поле появился Гонсалу Рамуш.
Матчи с Чехией и Турцией Роналду отыграл целиком.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
В самих турнирах ....
Но если бы дали таблицу сравнения с остальными звездами - было бы более уместно