У Роналду один ассист на групповом этапе Евро-2024. Он провел два полных матча и был заменен на 66-й минуте в 3-м туре

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Бруну Фернандеш Гонсалу Рамуш Футбол

У Криштиану Роналду одно результативное действие на групповой стадии Евро-2024.

За три матча в группе 39-летний нападающий не смог забить и отметился лишь одной результативной передачей. Он отдал ассист на гол Бруну Фернандеша в игре с Турцией (3:0) во 2-м туре.

В сегодняшнем матче против Грузии (0:2, второй тайм) Роналду не удалось забить или отдать голевую передачу. На 28-й минуте он получил желтую карточку за споры с арбитром, а на 66-й был заменен. Вместо него на поле появился Гонсалу Рамуш.

Матчи с Чехией и Турцией Роналду отыграл целиком.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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46 комментариев
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Когда вышел нашакалить стату против грузин, а в итоге сгорел и разнес скамейку 😂
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Бесполезное полено. Квинтэссенция его карьеры: выпрашивать жалкий пенальти, против команды ниже 100 рейтинга в ничего не значащей встрече, чтобы набить свою стату, а на команду как обычно - наплевать!
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Зато бегал, пыхтел и старался. Это круче никому ненужных голов
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В отборах против Люксембургов лев толстой
В самих турнирах ....
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+9
Ответ 2vdhrvmmzf
Когда вышел нашакалить стату против грузин, а в итоге сгорел и разнес скамейку 😂
Да не нашакалить, он же реально ехал основным форвардом, а по итогу 1 голевая за 3 матча. Может просто пора уже возрасту пожать руку, и начать его уважать.
+15
-7
+8
Он полный ноль. Он не разу не был в единоборстве. Ему же 60 лет. Ну прям статуя. Грузины собаки конечно. Какой-то новый вид футбола, неандертальский. Завидую их успеху. Молодцы
+8
-3
+5
Ответ Dmitriy Vin
А что там у Мбаппе, у Левандовски, у Бензема, у Кейна? Хотя да, Кейн забил гол, красавчик )) Но если бы дали таблицу сравнения с остальными звездами - было бы более уместно
Бензема на Евро не играет. У Лёвы и Мбаппе пенка
+7
-2
+5
А что там у Мбаппе, у Левандовски, у Бензема, у Кейна? Хотя да, Кейн забил гол, красавчик ))
Но если бы дали таблицу сравнения с остальными звездами - было бы более уместно
+12
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Эх, Роберто Мартинес так красиво справлялся с задачей одновременного сидения на двух стульях, так красноречиво хвалил Роналду, при этом всё время упоминал его в контексте команды, что очень грамотно. А теперь ведь после таких невзрачных игр Криша приходится вспоминать Фернанду Сантуша и делать либо такой же выбор в пользу посадки легенды с характером бомбы замедленного действия на скамейку в плей-офф, либо бесславно и без борьбы вылетать с турнира... Что же он выберет - ждать осталось не так уж долго.
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И это с "оттягиванием футболки" - легенда!
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Ответ 2vdhrvmmzf
Когда вышел нашакалить стату против грузин, а в итоге сгорел и разнес скамейку 😂
Ухахахахахаха))))))))))))
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Ответ admin 31
Роналду на той стадии игры в сборной, когда еще не вредит, но пользы уже не приносит. А в пустыне, конечно, пока попылит
В пустые в пустыне
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Ответ Alex_nder
Вышел Рамуш на замену и что он показал или создал? Лично я его практически и не видел в опасных моментах. Проиграли по делу, им и не нужна была победа для 1го места в группе. Грузины показали Достойную игру. Дальше халявы не будет, кто прошел в 1/8. Португалии есть над чем работать, будут злее в след играх)
он, вроде, не претендует на лучшего в истории и за ним не гонятся рекорды
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Ответ Андрей Кирилин
Эх, Роберто Мартинес так красиво справлялся с задачей одновременного сидения на двух стульях, так красноречиво хвалил Роналду, при этом всё время упоминал его в контексте команды, что очень грамотно. А теперь ведь после таких невзрачных игр Криша приходится вспоминать Фернанду Сантуша и делать либо такой же выбор в пользу посадки легенды с характером бомбы замедленного действия на скамейку в плей-офф, либо бесславно и без борьбы вылетать с турнира... Что же он выберет - ждать осталось не так уж долго.
Со словенцами выйдет в старте .. Они будут больше обороняться.. А вот дальше - жопа.. Португалии и Мартинесу.. 🤭😂
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Ответ Dmitriy Vin
Согласен. И уверен, что заголовок "Лева смог забить только пенальти за три игры на Евро" не привлечет столько комментов, как поливание негативом Роналду.
Потому что не Лёву никто не продвигает на звание лучшего игрока истории
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Ответ niru
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Ответ Muhammad Juraev
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Ответ niru
Ты своим комментом только подтвердил,что тебе нужно бороться с комплексами🤡🤡🤡
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Ответ Muhammad Juraev
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Один ассист.. Но какой!.. "Суперкреативный".. Теперь понятно почему Авейрушку никто не ставит даже в 1000 претендентов на ЗМ.. Попритихли его фаны.. Видать и их "креатив" закончился.. А-ха-ха-ха.. 🤭 🍓 👉 🚽..
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У роналду одна буква «у» в фамилии впервые с рождения
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