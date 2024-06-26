«Краснодар» и Козлов сегодня подпишут контракт на 5 лет. «Балтика» получит 120 млн рублей за хавбека (Иван Карпов)

Данила Козлов перейдет в «Краснодар».

19-летний полузащитник сегодня подпишет контракт на 5 лет с кубанским клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов.

находится в с пятницы, он уже прошел медосмотр для новой команды. « » получит за переход игрока 120 миллионов рублей.

Отмечается, что « » уже не в силах помешать осуществлению этого трансфера.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?