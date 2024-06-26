«Краснодар» и Козлов сегодня подпишут контракт на 5 лет. «Балтика» получит 120 млн рублей за хавбека (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

Данила Козлов перейдет в «Краснодар».

19-летний полузащитник сегодня подпишет контракт на 5 лет с кубанским клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Козлов находится в Краснодаре с пятницы, он уже прошел медосмотр для новой команды. «Балтика» получит за переход игрока 120 миллионов рублей. 

Отмечается, что «Зенит» уже не в силах помешать осуществлению этого трансфера. 

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8 комментариев
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Увели у Зенита игрока! Как так можно было вообще??? Специально ослабляют конкурентов!!!

КБ, жду ваш выход с похожими словами))
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Ну вот, а говорят, что академия Зенита никого не готовит :)

Даже сам "великий Краснодар, со своей невероятной академией" закупается воспитанниками Зенита!
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Ответ Игорь М.
Увели у Зенита игрока! Как так можно было вообще??? Специально ослабляют конкурентов!!! КБ, жду ваш выход с похожими словами))
парень взял и променял постоянную игровую практику в ФНЛ на бабло, сейчас прилипнет к банке, да москвичи?))))
но ведь ни один на это не ответит- нечего и сказать!
а так - тяв-тяв на Зенит ))
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блин, ну очень обидно, но в любом случае удачи и дальнейшего развития, ждём через несколько лет в основе Зенита
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Ну и не верное решение Козлова. Выиграл в деньгах только. Ростову,, конечно, не переплюнуть личный контракт. А так бы у Валеры играл стопудово. Карпин молодёжи доверяет и причём даёт шансы даже после неудачных игр. А у быков много легов, да и что может дать Козлову Мусаев? К тому же здоровье Галицкого... И не дай Бог, но что потом будет с Краснодаром. Валера прокачал бы Козлова. И был бы шанс вернуться в родной город, заиграть в Зените. Тем более воспитанник. В деньгах бы точно не проиграл.
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Круговорот молодых игроков из клуба в клуб . Даже не припомню было ли такое когда либо.
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Очень дешево , это жирный плюс
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Ответ Игорь М.
Увели у Зенита игрока! Как так можно было вообще??? Специально ослабляют конкурентов!!! КБ, жду ваш выход с похожими словами))
Это другое, вы не понимаете.
В Краснодаре играют молодые воспитанники.
Например Сперцян. А еще Сперцян.
А, подождите, про Сперцяна забыл, ну как же так.
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