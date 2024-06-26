«Краснодар» и Козлов сегодня подпишут контракт на 5 лет. «Балтика» получит 120 млн рублей за хавбека (Иван Карпов)
Данила Козлов перейдет в «Краснодар».
19-летний полузащитник сегодня подпишет контракт на 5 лет с кубанским клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Козлов находится в Краснодаре с пятницы, он уже прошел медосмотр для новой команды. «Балтика» получит за переход игрока 120 миллионов рублей.
Отмечается, что «Зенит» уже не в силах помешать осуществлению этого трансфера.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
КБ, жду ваш выход с похожими словами))
Даже сам "великий Краснодар, со своей невероятной академией" закупается воспитанниками Зенита!
но ведь ни один на это не ответит- нечего и сказать!
а так - тяв-тяв на Зенит ))
В Краснодаре играют молодые воспитанники.
Например Сперцян. А еще Сперцян.
А, подождите, про Сперцяна забыл, ну как же так.