Админ телеграм-канала Кубка России – Лещуку: «Приношу извинения за неустойчивую шутку. По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров неподсильно никому»
Игорю Лещуку принесли извинения за шутку над фото вратаря с Пизанской башней.
«Уважаемый Игорь Лещук!
Как непосредственный автор публикации, приношу официальные извинения за неустойчивую шутку.
По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров неподсильно ни одному человеку.
В любом случае желаю башне отстоять еще много лет, а вам – играть долгие годы. Готов лично приехать на тренировку, чтобы обсудить все на поле и после футбола.
До встречи в новом сезоне», – написал администратор телеграм-канала Фонбет Кубка России.
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