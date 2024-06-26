Админ телеграм-канала Кубка России – Лещуку: «Приношу извинения за неустойчивую шутку. По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров неподсильно никому»

Игорю Лещуку принесли извинения за шутку над фото вратаря с Пизанской башней.

«Уважаемый Игорь Лещук!

Как непосредственный автор публикации, приношу официальные извинения за неустойчивую шутку.

По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров неподсильно ни одному человеку.

В любом случае желаю башне отстоять еще много лет, а вам – играть долгие годы. Готов лично приехать на тренировку, чтобы обсудить все на поле и после футбола.

До встречи в новом сезоне», – написал администратор телеграм-канала Фонбет Кубка России.

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