«МЮ» может продать права на название «Олд Траффорд». Сделку оценивают в десятки миллионов фунтов в год

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» может продать права на название «Олд Траффорд».

Клуб из Манчестера рассматривает возможность продажи прав на нейминг отремонтированного «Олд Траффорд» или построенного нового стадиона.

Совладелец «МЮ» сэр Джим Рэтклифф стремится увеличить доходы для финансирования проекта. Клуб также обдумывает существенное повышение цен на билеты. Это будет второе увеличение цен на абонементы после 11 сезонов заморозки – пятипроцентный рост цен был в сезоне-2022/23.

Руководители «Юнайтед» уже провели предварительные переговоры с крупными компаниями, включая Bank of America. В клубе изучают ряд вариантов привлечения капитала для финансирования потенциально многомиллиардного проекта. Решение еще не принято.

Пока неизвестно, кто будет нести бремя новых долговых обязательств, связанных с проектом обновления инфраструктуры – клуб или компания Рэтклиффа Ineos. Из мартовского отчета следовало, что у «Манчестер Юнайтед» есть долг в размере 653,3 миллиона фунтов – это последствия руководства клубом семьей Глейзеров.

Из этих же данных следует, что 120 из 238 млн, вложенных Рэтклиффом в клуб, которые обещали направить на улучшение инфраструктуры, были использованы для погашения возобновляемой кредитной линии. Логика «Юнайтед», вероятно, заключалась в том, что сокращение долга по кредиту под высокие проценты позволит им впоследствии занять деньги через другой механизм по более низкой процентной ставке и использовать их для инвестиций в инфраструктуру.

Отметим, что «МЮ» за 114 лет с момента постройки «Олд Траффорд» никогда не продавал права на название стадиона. В случае продажи прав на нейминг в названии арены может сохраниться «Олд Траффорд», к нему будет добавлен бизнес-партнер, как в случае со «Spotify Камп Ноу». Однако если речь будет идти о строительстве новой арены, то названием может стать полностью иным. В клубе ожидают, что сделка будет приносить десятки миллионов фунтов в год.

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22 комментария
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Пари Олд Траффорд
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Зашквар)))
Самый богатый клуб мира продаёт название стадиона... У Лапорты научились
Так и до манкунианских рычагов недалеко)
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Так нельзя! МЮ своим именем так зарабатывает что может финасово соперничеть с арабскими проэктами типо ПСЖ, Сити и т.д
Пусть Олд Траффорд и разваливается, но пусть в нём хоть душа останется.
+4
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+4
Вообщем лучше бы шейх купил, он бы хоть вливал и озолотил бы свою игрушку, а в результате пришёл «гений», скупердяй, + одна хитро умная пиявка
+4
-1
+3
Приход Ретклиффа

Ожидания: точечные покупки, разумные траты, обновление инфраструктуры, инвестиции в академию.

Реальность:
+4
-2
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Ответ Безумный Макс
Зашквар))) Самый богатый клуб мира продаёт название стадиона... У Лапорты научились Так и до манкунианских рычагов недалеко)
Самый богатый клуб мира не может больше 50 млн на трансферы потратить, иначе возникнут проблемы с финансовым fair play. Годы жизни в кредит рано или поздно бы догнали клуб. Вот они и догнали.
+2
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+2
Ответ Безумный Макс
Зашквар))) Самый богатый клуб мира продаёт название стадиона... У Лапорты научились Так и до манкунианских рычагов недалеко)
Самый богатый клуб мира, который уже 20 лет работает на то чтобы оплатить собственную покупку, не забывая выплачивать своим владельцам десятки миллионов дивидендов в год. И всё это помимо неэффективной трансферной и менеджерской спортивной политики.
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Ничего святого...
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Переименовать в Ржавый Трафорд
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Что Рэтхлифы, что глазированные просто уроды! Олд Траффорд — это и есть Юнайтед! Не на том хотите заработать.
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Очередной доильщик
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"Old Spice Arena"👨🏿‍🦲
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Этихад Стадиум
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Капитализм- продаем все
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Spotify Old Trafford
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Права на ..ко Глейзеров, надо продать
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Ответ therealgreenman
Вообщем лучше бы шейх купил, он бы хоть вливал и озолотил бы свою игрушку, а в результате пришёл «гений», скупердяй, + одна хитро умная пиявка
Шейх еще может купить, хитрые Глейзеры оставили лазейку.
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Ответ anti4ex
Так нельзя! МЮ своим именем так зарабатывает что может финасово соперничеть с арабскими проэктами типо ПСЖ, Сити и т.д Пусть Олд Траффорд и разваливается, но пусть в нём хоть душа останется.
Душа Мэтта Басби.
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