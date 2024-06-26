«МЮ» может продать права на название «Олд Траффорд». Сделку оценивают в десятки миллионов фунтов в год

«Манчестер Юнайтед» может продать права на название «Олд Траффорд».

Клуб из Манчестера рассматривает возможность продажи прав на нейминг отремонтированного «Олд Траффорд» или построенного нового стадиона.

Совладелец «МЮ» сэр стремится увеличить доходы для финансирования проекта. Клуб также обдумывает существенное повышение цен на билеты. Это будет второе увеличение цен на абонементы после 11 сезонов заморозки – пятипроцентный рост цен был в сезоне-2022/23.

Руководители «Юнайтед» уже провели предварительные переговоры с крупными компаниями, включая Bank of America. В клубе изучают ряд вариантов привлечения капитала для финансирования потенциально многомиллиардного проекта. Решение еще не принято.

Пока неизвестно, кто будет нести бремя новых долговых обязательств, связанных с проектом обновления инфраструктуры – клуб или компания Рэтклиффа Ineos. Из мартовского отчета следовало, что у « » есть долг в размере 653,3 миллиона фунтов – это последствия руководства клубом семьей Глейзеров.

Из этих же данных следует, что 120 из 238 млн, вложенных Рэтклиффом в клуб, которые обещали направить на улучшение инфраструктуры, были использованы для погашения возобновляемой кредитной линии. Логика «Юнайтед», вероятно, заключалась в том, что сокращение долга по кредиту под высокие проценты позволит им впоследствии занять деньги через другой механизм по более низкой процентной ставке и использовать их для инвестиций в инфраструктуру.

Отметим, что «МЮ» за 114 лет с момента постройки «Олд Траффорд» никогда не продавал права на название стадиона. В случае продажи прав на нейминг в названии арены может сохраниться «Олд Траффорд», к нему будет добавлен бизнес-партнер, как в случае со «Spotify Камп Ноу». Однако если речь будет идти о строительстве новой арены, то названием может стать полностью иным. В клубе ожидают, что сделка будет приносить десятки миллионов фунтов в год.

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