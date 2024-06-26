Грузия впервые в истории вышла в 1/8 финала Евро

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024.

Команда под руководством Вилли Саньоля обыграла сборную (2:0) в 3-м туре .

Ранее грузины сыграли вничью с Чехией (1:1) и уступили Турции (3:1).

Таким образом, сборная набрала 4 очка в 3 турах и с 3-го места вышла в 1/8 финала Евро-2024. Грузинская команда впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Это ее дебютный турнир.

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