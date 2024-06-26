Грузия впервые в истории вышла в 1/8 финала Евро

Теги Вилли Саньоль Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024.

Команда под руководством Вилли Саньоля обыграла сборную Португалии (2:0) в 3-м туре Евро-2024

Ранее грузины сыграли вничью с Чехией (1:1) и уступили Турции (3:1). 

Таким образом, сборная Грузии набрала 4 очка в 3 турах и с 3-го места вышла в 1/8 финала Евро-2024. Грузинская команда впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Это ее дебютный турнир.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

115 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Георгий Мамардашвили — главный герой группового этапа 🔥 Сколько невероятных сейвов он совершил за эти три матча! Лучший 💪🇬🇪
+138
-8
+130
Все в хинкальную!
+67
-6
+61
Гамарджоба друзья
+48
-8
+40
Грузия - красавцы!
+39
-8
+31
Микаутадзе и особенно Мамардашвили ждут топ клубы
+33
-6
+27
Я щас в Тбилиси! Тут всё гудит! Реальный праздник!
+28
-4
+24
Представляю что сейчас творится в Тбилиси!
+25
-3
+22
Ответ rasul5700
Грузия единственная яркая команда этого евро.
А Австрия?
+23
-2
+21
Красавцы! И при 2:0 не сели в оборону, не тянули время. Приятно смотреть.
+18
-1
+17
Искренние поздравления братской Грузии! 👏 Очень интересная самобытная сборная, за которой приятно наблюдать в отличии от крупных сборных, которые являются лучшей рекламой снотворного.
Мамардашвили лучший игрок Грузии, действительно, надёжный вратарь - это полкоманды)
+21
-5
+16
Грузия единственная яркая команда этого евро.
+21
-5
+16
Роналду: Сииии!
Хвича: Тбилисиииии!
+16
-3
+13
Ответ Владислав Горшенин
Все в хинкальную!
На Никольской есть хинкальные ?
+11
0
+11
Грузины, браво, по сравнению с мертвыми командами группы С, вы показали по истине хороший футбол, выход в 1.8 абсолютно по делу, хоть и с 3 места.
+11
-3
+8
Саньоль теперь просто утонет в грузинской любви! Грузин с победой!
+11
-3
+8
Давайте грузины, на адреналине испанцев проходите
+9
-2
+7
Ответ Strike36
Все на Никольской?
На Шота Руставели!
+8
-2
+6
Ответ rasul5700
Грузия единственная яркая команда этого евро.
Кстати, да. Все матчи у них были интересные.Играют ярко, с душой, компенсируют в каких-то моментах класс своим желанием. Заслуженный выход в плей-офф.
+8
-3
+5
Ответ adriano_070
Георгий Мамардашвили — главный герой группового этапа 🔥 Сколько невероятных сейвов он совершил за эти три матча! Лучший 💪🇬🇪
Я буду удивлен,если этот вратарь задержится еще на сезон в Валенсии, он явно дорос до уровня топ клубов.
+7
-2
+5
Сегодня все бары в Грузии работают бесплатно!
+6
-2
+4
Сказка продолжается! С исторической победой Сакартвело!
+6
-2
+4
Очень рад за Грузию )
+7
-3
+4
Грузия, браво!
+5
-2
+3
Пора откапывать самый лучший квеври .
+3
0
+3
Ответ Аскетизмом погоняю
Гамарджоба друзья
Генацвале)
+5
-2
+3
Не ожидал! Это нечто! Мои поздравления, генацвале!
+6
-3
+3
Заслуженно, пусть и с долей везения. Все матчи Грузии были яркими и интересными. Поздравляю грузин от всей души
+4
-1
+3
Ответ Кузя Гитарист
На Никольской есть хинкальные ?
Будут
+4
-1
+3
Ответ Артём Амирджанян
Комментарий скрыт
Это круто конечно -неведомого миру Дзюбу сравнивать с Роналду
+4
-1
+3
Получается третья сборная из бывшего СССР, что вышла в плей-офф ЧЕ...
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий