Грузия впервые в истории вышла в 1/8 финала Евро
Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024.
Команда под руководством Вилли Саньоля обыграла сборную Португалии (2:0) в 3-м туре Евро-2024.
Ранее грузины сыграли вничью с Чехией (1:1) и уступили Турции (3:1).
Таким образом, сборная Грузии набрала 4 очка в 3 турах и с 3-го места вышла в 1/8 финала Евро-2024. Грузинская команда впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Это ее дебютный турнир.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Мамардашвили лучший игрок Грузии, действительно, надёжный вратарь - это полкоманды)
Хвича: Тбилисиииии!