Вяльбе о призывах к олимпийскому перемирию: «А мы разве кому-то войну объявляли?»

Елена Вяльбе оценила идею олимпийского перемирия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в .

«Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли? Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации?

Для меня уже давно их не существует. Вот и все. Даже не хочу обсуждать этих «моков» и «шмоков», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.