Вяльбе о призывах к олимпийскому перемирию: «А мы разве кому-то войну объявляли?»

Теги лыжные гонки МОК ФЛГР Елена Вяльбе Париж-2024 Политика Лыжи

Елена Вяльбе оценила идею олимпийского перемирия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже.

«Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли? Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации?

Для меня уже давно их не существует. Вот и все. Даже не хочу обсуждать этих «моков» и «шмоков», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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93 комментария
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Ну тут уже любые врачи бессильны
+190
-19
+171
Ответ Ебздрогыч
Ну тут уже любые врачи бессильны
Разве что к ветеринару
+114
-6
+108
Мы не объявляли, а вы - да
+100
-14
+86
Зачем объявлять,если можно просто напасть?
+84
-8
+76
А что, 24 февраля на территорию соседней страны утром приглашали?
Объявлять войну необязательно, можно просто по беспределу зайти
+58
-15
+43
Мерзость.
+39
-10
+29
Да-да, коллективный запад напал, еще во времена Рюрика, вечный бой, вечная осажденная крепость, сейчас просто вылазка.
+26
-9
+17
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила (с)

Д. Оруэлл
+27
-14
+13
С чего вдруг Россия должна участвовать в "Олимпийском перемирии", если ее не допустили до Олимпийских Игр?))
+23
-11
+12
Ответ desbol@mail.ru
Разве что к ветеринару
И то... На усыпление
+13
-1
+12
Ответ Oleg Takida
Комментарий удален модератором
Луганск и Донецк - их территории, особенно в 2014м, или вы планы по отделению Чечни в 90х тоже поддерживали?
+17
-5
+12
Фетисов: только предатели смотрят Евро!
Валуев: Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов!

Вяльбе: мальчики, как-то мелко и скучно. Подержите моё пиво и учитесь
+24
-13
+11
А зачем вообще объявлять войну ?
Можно ведь и просто ....
+13
-2
+11
Ответ Oleg Takida
Комментарий скрыт
О да, рассуждать об эпохе раннего феодализма, используя современные политико-обывательские представления - это очень занятное дело)
+10
-2
+8
"В голове ни бум-бум, малолетка дура дурой" (с)
+12
-5
+7
Всё верно, это Запад напал на нас на территории соседней страны!
+5
0
+5
Ответ Oleg Takida
Комментарий удален модератором
Это не наши территории, и если бы недопетр туда "отпускников" не направил в 14м, все бы там было, как в Харькове: мирно и спокойно.
+8
-3
+5
Ответ Dmitriy Racheev
Не предела человеческой
Да тут уже нечеловеческая
+5
-1
+4
Эх, в Африке бабы воооот такоооой ширины.
+6
-3
+3
Ответ Носитель роя
Формально никто никому войну не объявил. Ни РФ Украине, ни Украина РФ, можете проверить
А я не про формальность, а про реальность говорю. Так-то у нас вся страна формальная - формальная конституция, формальные суды, формальные дипломы, формальные границы.
+4
-1
+3
Ответ Melnikov1968
"В голове ни бум-бум, малолетка дура дурой" (с)
Вот это разблокировано воспоминание, конечно
+3
0
+3
*** *****!
+5
-2
+3
Она не в курсе) Кто нибудь ей расскажет?
+3
-1
+2
Ответ Its my life
Как по Оруэллу. Скоро выяснится, что это на нас напали.
спасибо, что не по гарри поттеру
+4
-2
+2
Ответ Новак Шпагатович
А что, 24 февраля на территорию соседней страны утром приглашали? Объявлять войну необязательно, можно просто по беспределу зайти
просто и зашли. но 22 июня по всем каналам галдят,как на нас бессовестно напали в 41 ом в 4 часа утра. лицемеры.
+4
-2
+2
Ответ ant.mart
а что то не так разве?
Все верно, верно. Всегда запад напад, даже когда русские войска встречали нападение в Голландии и Швейцарии, в огромной коалиции со странами запада же)
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Ждем Роднину. Возможно и Терешкова заглянет на огонек.
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вяльбе: да ладно вам, я сама милиционер!😂
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Вяльбе с Тарасовой лидируют в турнире идиоток !
+3
-2
+1
Ответ Oleg Takida
Либерал не совсем человек. Поэтому "человеческой" это не точно
Какой из вяльбе либерал? Хочется бабушке поближе к дворовым - не дай бог в поле выкинут, знает слабости дедушки
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