Вяльбе о призывах к олимпийскому перемирию: «А мы разве кому-то войну объявляли?»
Елена Вяльбе оценила идею олимпийского перемирия.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже.
«Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли? Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации?
Для меня уже давно их не существует. Вот и все. Даже не хочу обсуждать этих «моков» и «шмоков», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Объявлять войну необязательно, можно просто по беспределу зайти
Д. Оруэлл
Валуев: Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов!
Вяльбе: мальчики, как-то мелко и скучно. Подержите моё пиво и учитесь
Можно ведь и просто ....