Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля

Названы участники матча российских звезд НХЛ против звезд КХЛ.

20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» в 15:00 состоится матч, в котором впервые в истории сыграют лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная российских легионеров из-за океана.

Звезды НХЛ: , , , , , , , , , , , , , , Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: , Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звезды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

«Болельщиков звездного матча, собравшихся на «ЦСКА-Арене», ждут большая шоу-программа, красочная церемония открытия, разнообразные активности для всей семьи, автограф-сессии популярных игроков и тренеров, а также много-много сюрпризов. Это будет настоящий фестиваль хоккея в середине лета!» – сказано в сообщении организаторов «Матча года».

Цены на благотворительный матч – от 490 до 3990 рублей за билет.