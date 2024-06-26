Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля
Названы участники матча российских звезд НХЛ против звезд КХЛ.
20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» в 15:00 состоится матч, в котором впервые в истории сыграют лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная российских легионеров из-за океана.
Звезды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.
Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.
Звезды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.
Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.
«Болельщиков звездного матча, собравшихся на «ЦСКА-Арене», ждут большая шоу-программа, красочная церемония открытия, разнообразные активности для всей семьи, автограф-сессии популярных игроков и тренеров, а также много-много сюрпризов. Это будет настоящий фестиваль хоккея в середине лета!» – сказано в сообщении организаторов «Матча года».
Цены на благотворительный матч – от 490 до 3990 рублей за билет.
А где Ротенберг? Он судить,чтоли,будет?
И непонятно на какую благотворительность пойдут вырученные средства.
Может быть Макдэвида? Маккиннона? Ткачука?
Кого же?)