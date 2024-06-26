Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля

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Названы участники матча российских звезд НХЛ против звезд КХЛ.

20 июля в Москве на «ЦСКА-Арене» в 15:00 состоится матч, в котором впервые в истории сыграют лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная российских легионеров из-за океана.

Звезды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звезды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

«Болельщиков звездного матча, собравшихся на «ЦСКА-Арене», ждут большая шоу-программа, красочная церемония открытия, разнообразные активности для всей семьи, автограф-сессии популярных игроков и тренеров, а также много-много сюрпризов. Это будет настоящий фестиваль хоккея в середине лета!» – сказано в сообщении организаторов «Матча года».

Цены на благотворительный матч – от 490 до 3990 рублей за билет.

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53 комментария
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Эти-то ладно, а главный хоккеист страны, кхе-кхе, будет участвовать?
+78
-16
+62
Странно, что сборную КХЛ не ротенберг тренирует...
+52
-2
+50
Ответ Ебздрогыч
Эти-то ладно, а главный хоккеист страны, кхе-кхе, будет участвовать?
Он же только по ночам играет
+38
-3
+35
Ответ Андрей Артемьев
Странно, что сборную КХЛ не ротенберг тренирует...
Ротен, походу, играть будет. Причем за обе команды
+23
-1
+22
а где Ромка? как он мог остаться в стороне этого праздника жизни?
+16
-1
+15
я смотрю тут много остряков, но это реально топ матч будет
+14
-5
+9
Ответ Ебздрогыч
Эти-то ладно, а главный хоккеист страны, кхе-кхе, будет участвовать?
ему сказали, что матч 21го числа будет)
+10
-2
+8
Я не понял
А где Ротенберг? Он судить,чтоли,будет?
+9
-2
+7
Ответ ДнепрЧемпион1983
Какая-то наколка??? В чем подвох???? Уверен- половины указанных имен в итоге не будут играть
В украинском поезде начался сущий кошмар
+8
-3
+5
Ответ ДнепрЧемпион1983
Какая-то наколка??? В чем подвох???? Уверен- половины указанных имен в итоге не будут играть
чего вдруг?
+5
-1
+4
Ответ Ебздрогыч
Эти-то ладно, а главный хоккеист страны, кхе-кхе, будет участвовать?
В очередной раз убеждаюсь, что главный хоккеист ваш Бог, в каждой новости без него не могут обойтись. Словно бандерлоги и Каа
+7
-3
+4
Ротенберга кинули. Не страшно. Этот без мыла везде залезет.
+4
-1
+3
Странно, что Шипачев в команде звёзд КХЛ, а не НХЛ)))
+2
0
+2
Ответ Дима Миронов
НХЛ запретит участвовать в официальном мероприятии
Ну я бы сказал, что даже в таком матче можно получить травму и пропустить начало сезона в своем клубе. Вряд ли боссам клубов в NYR или WC понравится, что их лидеры не смогут начать сезон с первой игры.
+1
0
+1
Цены могли бы и поменьше сделать.
И непонятно на какую благотворительность пойдут вырученные средства.
+1
0
+1
А почему Рома не тренер? Или он как минимум тренер звезд галактики?
+1
0
+1
А где лучший игрок Тампы ? забыл как его имя .
+2
-1
+1
А где Р.Б.Ротенберг?!
+1
0
+1
Пуганый
+1
0
+1
Кого же не хватает?))))
Может быть Макдэвида? Маккиннона? Ткачука?
Кого же?)
+2
-1
+1
Ответ Alkiviad7
У Сергачева уже все хорошо, восстановился, кто-нибудь в курсе?
Он еще плей-офф зацепил.
0
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Ответ помню джанашия
Их уже петросянами не хочется обзывать, потому что Евгений Ваганыч на их фоне-это Гашек(не Доминик) и Ильф с Петровым в одном флаконе. А матч действительно топовый. Если получится, схожу обязательно.
Евгений Вагиныч
+1
-1
0
Ответ Всё знаю
Кого же не хватает?)))) Может быть Макдэвида? Маккиннона? Ткачука? Кого же?)
Макротенберга!
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Ответ Dead Moroz
Евгений Вагиныч
Почти полный тёзка.
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Ответ Игорь Васильев
Ротен, походу, играть будет. Причем за обе команды
За ту , которая будет побеждать
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Ответ Ilya Volkov
а где Ромка? как он мог остаться в стороне этого праздника жизни?
Ну у него в обоих командах воспитанники. Поэтому он со стороны посмотрит за игрой чтобы никого не обижать....
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Ответ bailen
И вот теперь вопрос, для чего КХЛ проводит бестолковый матч звёзд среди сезона, который никому не нужен, когда можно организовать что-то подобное летом с участием звёзд НХЛ???
НХЛ запретит участвовать в официальном мероприятии
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Ответ Дима Миронов
НХЛ запретит участвовать в официальном мероприятии
Это благотворительный развлекательный матч, где не будет хитов, жесткости и тд. Каждый год игроки НХЛ участвуют в прощальных матчах заслуженных игроков( из последних прощальные матчи Хоссы, Сединов и тд), которые завершают карьеру и ничего страшного .
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Ответ Андрей Васильев
В очередной раз убеждаюсь, что главный хоккеист ваш Бог, в каждой новости без него не могут обойтись. Словно бандерлоги и Каа
Он скорее Табаки, не надо ему льстить)
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Ответ sasha333
Он же только по ночам играет
Разумеется, Ватсон, он же Бэтмэн )
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