Юристы Мбаппе направили «ПСЖ» последнее уведомление о задолженности по зарплате на 100 млн евро. Клуб считает, что Килиан отказался от денег ранее – вопрос может быть решен через суд

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Юристы Килиана Мбаппе потребовали от «ПСЖ» погасить задолженность перед форвардом.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» с апреля не платил Мбаппе зарплату и бонусы – общая задолженность составляет около 100 млн евро. Напомним, Килиан не стал продлевать контракт с клубом и перешел в «Реал» свободным агентом.

Как передает ESPN, «ПСЖ» по-прежнему не выплатил Мбаппе зарплату за период с апреля по июнь, а также бонусы за февраль. Клуб считает, что Килиан согласился отказаться от части положенной ему суммы, чтобы смягчить последствия своего ухода, однако соглашение не было оформлено в письменном виде. По мнению футболиста, договоренность утратила силу в связи с тем, что количество его игрового времени сократилось после того, как он в феврале сообщил руководтву о желании уйти.

Сообщается, что юристы Мбаппе направили «ПСЖ» последнее уведомление с требованием погасить задолженность. Клуб, в свою очередь, не намерен удовлетворять требования форварда, так как недоволен его публичными заявлениями после ухода. Не исключено, что стороны должны будут решать вопрос в судебном порядке.

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16 комментариев
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Ответ Peter Parker
Последнее черепашье предупреждение
Дальше все вопросы только через суп
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Последнее черепашье предупреждение
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у юристов ПСЖ работы добавилось, им ещё отбиваться от адвокатов жены Сафонова.
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Сколько за ним 💩 тянется, а он ещё и матча за клуб не отыграл
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Клуб считает, что Килиан согласился отказаться от части положенной ему суммы, чтобы смягчить последствия своего ухода, однако соглашение не было оформлено в письменном виде.
Ну да-ну да, забыли письменно оформить вопрос на 100 миллионов баксов. Прямо верится в эту версию
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+4
Ответ Человек1991
Условие Хелайфи было таким: либо отказывайся от 100 лимонов , либо тебя ждёт на полгода скамейка запасных, и Мбаппе по сути считай заплатил 100 лимонов за свою игру в основе)) а теперь требует эти бабки со своими юристами, какой же дикий позор от Мбаблоппе ))
Извиняюсь , я так пониаю вы присутсовавали когда этот разговор был или откуда информация ?
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Кинули загорелого)))
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🤦🏻‍♂️
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Если договоренность была устной, не понимаю на что рассчитывает ПСЖ.
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Чувствую Реал еще не осознает какого игрока приглашает. Намучаются с ним
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Ответ Капибарбер
Когда у клуба есть проблемы с выплатой ЗП: Что делает Месси?: https://www.sports.ru/football/1099999017-lionel-messi-ya-snizil-zarplatu-na-50-bolshe-menya-ni-o-chem-ne-prosil.html Что делает Мбапе?: https://www.sports.ru/football/1116182834-yuristy-mbappe-napravili-pszh-poslednee-uvedomlenie-o-zadolzhennosti-p.html Кто алчный? 😆
Комментарий удален пользователем
Ответ Капибарбер
Когда у клуба есть проблемы с выплатой ЗП: Что делает Месси?: https://www.sports.ru/football/1099999017-lionel-messi-ya-snizil-zarplatu-na-50-bolshe-menya-ni-o-chem-ne-prosil.html Что делает Мбапе?: https://www.sports.ru/football/1116182834-yuristy-mbappe-napravili-pszh-poslednee-uvedomlenie-o-zadolzhennosti-p.html Кто алчный? 😆
У ПСЖ нет проблем с финансами.
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Ответ Жизнь Бичары
Извиняюсь , я так пониаю вы присутсовавали когда этот разговор был или откуда информация ?
Свечку держал.🫣😄
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Ответ Любитель побеждать
Если договоренность была устной, не понимаю на что рассчитывает ПСЖ.
Федун стайл.
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