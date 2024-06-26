Юристы Мбаппе направили «ПСЖ» последнее уведомление о задолженности по зарплате на 100 млн евро. Клуб считает, что Килиан отказался от денег ранее – вопрос может быть решен через суд

Юристы Килиана Мбаппе потребовали от «ПСЖ» погасить задолженность перед форвардом.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» с апреля не платил Мбаппе зарплату и бонусы – общая задолженность составляет около 100 млн евро. Напомним, Килиан не стал продлевать контракт с клубом и перешел в « » свободным агентом.

Как передает ESPN, «ПСЖ» по-прежнему не выплатил Мбаппе зарплату за период с апреля по июнь, а также бонусы за февраль. Клуб считает, что согласился отказаться от части положенной ему суммы, чтобы смягчить последствия своего ухода, однако соглашение не было оформлено в письменном виде. По мнению футболиста, договоренность утратила силу в связи с тем, что количество его игрового времени сократилось после того, как он в феврале сообщил руководтву о желании уйти.

Сообщается, что юристы Мбаппе направили « » последнее уведомление с требованием погасить задолженность. Клуб, в свою очередь, не намерен удовлетворять требования форварда, так как недоволен его публичными заявлениями после ухода. Не исключено, что стороны должны будут решать вопрос в судебном порядке.

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