Роналду получил желтую, требуя пенальти в ворота Грузии. Лочошвили хватал Криштиану за футболку на угловом, но судья проигнорировал это

Криштиану Роналду требовал назначить пенальти в ворота сборной Грузии.

На 27-й минуте сборная разыграла угловой, и 39-летний форвард, пытаясь добраться до мяча, упал на газон. Защитник Лука придерживал его за футболку.

Главный судья Сандро Шерер не стал назначать пенальти, что вызвало бурное негодование со стороны . Нападающему, требовавшему обратить внимание на то, что его хватали за экипировку, была продемонстрирована желтая карточка.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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