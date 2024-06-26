Роналду получил желтую, требуя пенальти в ворота Грузии. Лочошвили хватал Криштиану за футболку на угловом, но судья проигнорировал это
Криштиану Роналду требовал назначить пенальти в ворота сборной Грузии.
На 27-й минуте сборная Португалии разыграла угловой, и 39-летний форвард, пытаясь добраться до мяча, упал на газон. Защитник Лука Лочошвили придерживал его за футболку.
Главный судья Сандро Шерер не стал назначать пенальти, что вызвало бурное негодование со стороны Роналду. Нападающему, требовавшему обратить внимание на то, что его хватали за экипировку, была продемонстрирована желтая карточка.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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Но грузин действительно держал и довольно откровенно.
Сейчас ещё реф уверенно дал жёлтую за симуляцию.
Ну в целом сделал игру интереснее повысив уровень борьбы
Вопрос знатокам — Как такой игрок вообще не сидит плотнейше на банке, а наоборот постоянно в старте и каждый матч только и делает что пасется в штрафной?? 🤷♂️