Роналду получил желтую, требуя пенальти в ворота Грузии. Лочошвили хватал Криштиану за футболку на угловом, но судья проигнорировал это

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу судьи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Сандро Шерер Лука Лочошвили Футбол

Криштиану Роналду требовал назначить пенальти в ворота сборной Грузии.

На 27-й минуте сборная Португалии разыграла угловой, и 39-летний форвард, пытаясь добраться до мяча, упал на газон. Защитник Лука Лочошвили придерживал его за футболку.

Главный судья Сандро Шерер не стал назначать пенальти, что вызвало бурное негодование со стороны Роналду. Нападающему, требовавшему обратить внимание на то, что его хватали за экипировку, была продемонстрирована желтая карточка.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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98 комментариев
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Ну далеко не фанат Роналду, но его явно тянули за футболку. Может и пенальти под вопросом, но желтую давать наверно слишком
+117
-24
+93
Прикольный реф)) играй блин!
Но грузин действительно держал и довольно откровенно.
Сейчас ещё реф уверенно дал жёлтую за симуляцию.
Ну в целом сделал игру интереснее повысив уровень борьбы
+75
-13
+62
Ответ bilyash63
Ну далеко не фанат Роналду, но его явно тянули за футболку. Может и пенальти под вопросом, но желтую давать наверно слишком
вообще то тебе уже пояснили ниже что Рон симулировал оттягивание футболки, какие еще сомнения?
+63
-20
+43
Первый игрок , который клянчил пенку на 6 евро! И это в 39 лет!
+104
-63
+41
Ответ Митрандир цвета хаки
Комментарий скрыт
Он симулировал оттягивание футболки? Законы физики симулировал? Ну тогда он еще более велик, чем мы думаем
+44
-9
+35
Ну тут и правда очень похоже на пенальти, грузин слишком отровенно хватался за футболку и явно очень сильно влияли на движение Роналду, я думаю в таких 95% случаев дали бы пенальти.
+35
-12
+23
Ответ Алексей Иванов
На 45 другому португальцу желтую дали вообще по беспределу,ему там ногу задели,был контакт чистейший фол
Там была чистейшая симуляция, мало того, что заваливался до контакта, так ещё и ногу волочил по земле для имитации стыка. Смех.
+19
-5
+14
все ждали покер , а получился полупокер🤣
+26
-12
+14
Ответ JohnnyMadsen
тогда же когда за нарушение давали желтую пострадавшему
Ему за разговоры дали желтую, а не симуляцию.
+13
-2
+11
Ну, собственно, так он и забил свой единственный гол на ЧМ2022
+18
-7
+11
Если смотреть на весь эпизод, то Роналду там сначала схватил грузина за руку. Поэтому там о пенальти речи не идет. Обычная борьба в штрафной.
+12
-3
+9
Пенальти чистый
+25
-18
+7
К сожалению пока что в этом тайме Криштиану больше общается с судьёй чем играет.
+11
-5
+6
великий спецом на важные матчи надевает футболки на несколько размеров больше
+18
-12
+6
Ответ bilyash63
Ну далеко не фанат Роналду, но его явно тянули за футболку. Может и пенальти под вопросом, но желтую давать наверно слишком
Дали за разговоры. Рон, думаю, его чуть ли не по матери там посылал, хотя бы даже своим тоном
+5
0
+5
Ответ Messi GOAT
У Авейры оценка 6.1 после первого тайма 🤯 Вопрос знатокам — Как такой игрок вообще не сидит плотнейше на банке, а наоборот постоянно в старте и каждый матч только и делает что пасется в штрафной?? 🤷‍♂️
сантуша уволили ибо он отказывался ставить в основу роналду, а у лысого мартинеса это в контракте прописано 100% , ибо только слепой не увидит что данный персонаж балласт, ни создать, ни открыться, ни обвести , ни убежать , ни штрафной исполнить. вся надежда на пенку , ну и поныть не забыть
+6
-1
+5
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
А мог бы скорешиться с Чефериным и получать подарочные в каждом матче, как Месси.
+31
-26
+5
Ну прихватил чутка за футболку, да) Но судья прав, ибо нефиг. А фрукт всегда такой фрукт. Я не хейтер Рональду, если что.
+13
-9
+4
Ответ unreality
Хм, а когда за такое пенальти ставили? Любой матч посмотреть - постоянно друг друга хватают.
тогда же когда за нарушение давали желтую пострадавшему
+5
-1
+4
Желтая по делу, но и пенку должен был ставить) Да и вообще странный судья, что-то нервничает походу сильно. Можно и португальца удалять было за отмашку, когда Хвиче засадил.
+9
-6
+3
Тут справедливо заметили, что на ЧМ 2022 аргнетинцам за половину такого эпизода уверенно дали бы пенальти ))
+13
-10
+3
У Авейры оценка 6.1 после первого тайма 🤯
Вопрос знатокам — Как такой игрок вообще не сидит плотнейше на банке, а наоборот постоянно в старте и каждый матч только и делает что пасется в штрафной?? 🤷‍♂️
+5
-2
+3
Ответ Elkorazon01
Это же не Аргентина за каждое падение давать пенку )
На чм 22 португалам дали 2 официально признанные левые пенки.
+3
0
+3
Это пенальти. Отрицать могут только «свидетели Месси»
+27
-25
+2
Ответ flying_finn
Опорная рука???? Это футбол вообще-то.))).
Вообще то там защитник падал. Ты по ходу даже правил не знаешь. Потом официально признали, что пенка левая.
+3
-1
+2
Ответ flying_finn
В правилах нет «не дотягивает». На сколько надо дотянуть футболку? Где та линейка….
Ну тогда можно по 5-6 пенальти в каждой игре ставить за такие «потягивания». У каждого арбитра линейка своя, но тут и близко нет 11 метров. Ещё в правилах нет разрешения гавкать на арбитра, как шавка.
+2
0
+2
Ответ guizzy
Тут справедливо заметили, что на ЧМ 2022 аргнетинцам за половину такого эпизода уверенно дали бы пенальти ))
Это как португальцам, когда им дали на чм 22 пенку за попадание в опорную руку? Ты вообще в курсе, что им тогда дали 2 пенки, которые потом были признаны левыми? Так что не прибедняйся
+4
-2
+2
Ответ Messi GOAT
У Авейры оценка 6.1 после первого тайма 🤯 Вопрос знатокам — Как такой игрок вообще не сидит плотнейше на банке, а наоборот постоянно в старте и каждый матч только и делает что пасется в штрафной?? 🤷‍♂️
Кому интересны оценки? Один пенальти - и Криш самый великий из игравших!!!
+2
-1
+1
Ответ unreality
Хм, а когда за такое пенальти ставили? Любой матч посмотреть - постоянно друг друга хватают.
В параллельном матче за это же дали вторую желтую и удалили
+1
0
+1
Ответ Александр Барков
все ждали покер , а получился полупокер🤣
Хорош рекламировать свой никнейм)
+3
-2
+1
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