Мостовой об учебе на тренера: «Могу закончить тренерскую карьеру, даже не начав, ха-ха! Многим не хочется, чтобы одни из лучших футболистов страны тренировали. 15 лет живу в России – ни одного предложения»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал о своем обучении на тренера.

«Я пока прохожу обучение в академии, все продолжается. До октября-ноября отучусь, а дальше посмотрим. Могу закончить тренерскую карьеру, даже ее не начав, ха-ха!

Многие клубы предлагали стажировку, и что-то вроде общения тоже было. Один из вариантов был очень даже возможен, но что о нем говорить, если тот тренер уже не работает в клубе? Поэтому да, возможно, что закончу, такое бывает. В жизни многое случается.

Почему решил заканчивать? Все это связано с тем, что я живу последние пятнадцать лет в России, и не было ни одного предложения. Ну и еще многим не хочется, чтобы одни из самых лучших футболистов нашей страны тренировали.

Я разносторонний человек в спорте – во всех видах хорошо разбираюсь, в любом никого не подведу! Надо жить, а не видеть себя в какой-то работе. Многие видят себя где угодно, а потом оказываются на всех местах. Поэтому таким вопросом я не задаюсь», – сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. В качестве тренера он работал лишь в Медиалиге.

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41 комментарий
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Есть замечательный пример главного тренера хоккейного клуба «Металлург» Андрея Разина, который был достаточно неплохим игроком в свое время, а потом решил начать тренерскую карьеру. Сначала он работал детским тренером, потом – в саратовском «Кристалле», где, как он сам выразился, была полная ****. У него был сложный путь, на котором, я уверен, он много раз хотел сдаться, но он работал, учился, чтобы выбраться с этого дна и получить предложение возглавить серьезный клуб. Разин преодолел все трудности и стал обладателем Кубка Гагарина в этом году. Что сделал Мостовой, чтобы его пригласил клуб, претендующий на победу в Чемпионате России? Ничего. Грустно, что в голове у российской легенды совершенно пусто. У многих болельщиков это вызывает только разочарование.
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Вот только вроде дозировку пилюль 💊 правильную подобрал … , а нет…

КЛИНИКА …
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Ой дурак.Ну конечно никто не хочет брать главным тренером в РПЛ незнайку и не умехи с нулевым опытом.Иди тренируй во вторую лигу как Комбаров к примеру.
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Господа-журналисты, просьба не давать повод этому господину открывать свой рот
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– Я работал футболистом. Но заработал не так много, как зарабатывают футболисты сейчас. Денег хватает, но не хватает. Вот крыша протекает, ремонтирую... Помогают старые связи, но друзья кидают. Открыл бизнес, но прогорел, а у других получилось лучше, но они тоже прогорели. Многое понял о людях. Тренировать? Не знаю. Это я сейчас сам себе только что вопрос задал или вы так просто написали?
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Дед опять забыл таблетки выпить, и старая шарманка заиграла😆
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Ответ Ava Peterson
Комментарий удален модератором
Дураки считают себя умными, а умные сомневаются в себе
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"Я разносторонний человек в спорте – во всех видах хорошо разбираюсь, в любом никого не подведу!"

Видели мы в передаче "Футбольный IQ" как ты разбираешься в футболе. И если ты там был просто ужасен, то боюсь, как там в IQ по другим видам спорта...
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Можно быть прекрасным футболистом, но нулевым тренером. Тренер это не только "про футбол". В тренерской профессии необходим определённый склад ума, темперамент, навыки психолога, способность к эмпатии.

Вот пример. Ибрагимович - офигенный игрок, но эгоист зацикленный на себе. Решил не начинать тренерскую карьеру, а стать управленцем.

Мостовой такой же эгоист, без навыков мен-менеджмента. Он собой то рулить не может, не говоря о других.
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Ответ Spartakus1984
Ой дурак.Ну конечно никто не хочет брать главным тренером в РПЛ незнайку и не умехи с нулевым опытом.Иди тренируй во вторую лигу как Комбаров к примеру.
Царь хочет всё и сразу. К сожалению он не понимает, что так бывает только в кино.
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Человек, который на полном серьёзе думает, что финал ЛЧ состоит из двух матчей, удивляется, что его никуда не зовут?
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Все-таки бывшие спортсмены - удивительные люди. Не перестаю поражаться.
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15 лет не было тренерской лицензии, но позвать должны были. Даже если б Мостовой не хотел тренировать, всё равно должны были б!

А раз Мостовой разбирается во всех видах спорта, то он ещё и тренером по крикету должен быть! ну а чё бы и нет, все виды спорта, значит все
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Ответ Влад0706
Почему он думает что один из лучших русских игроков? Откуда это самомнение?
Потому что он реально был лучшим. Даже не "одним из", на мой вкус. Ну, в любой тройке лучших - точно
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"Ну возьмите меня!"
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Ответ Spartakus1984
Ой дурак.Ну конечно никто не хочет брать главным тренером в РПЛ незнайку и не умехи с нулевым опытом.Иди тренируй во вторую лигу как Комбаров к примеру.
Так ему ещё нельзя быть главным тренером в вышке, для этого Pro лицензия нужна. А у него A+B, и то не факт что доучился.
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Ответ Франк Небо
"Я разносторонний человек в спорте – во всех видах хорошо разбираюсь, в любом никого не подведу!" Видели мы в передаче "Футбольный IQ" как ты разбираешься в футболе. И если ты там был просто ужасен, то боюсь, как там в IQ по другим видам спорта...
В литроболе может и разбирается.
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Так Мостовой и не учился на тренера, с чего бы вдруг ему предложения бы приходили? Неужто он настолько низким интеллектом обладает?
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Да хватит тебе уже балаболить, сколько можно.
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У меня за 44 года проживания в России ни одного предложения работать тренером. Чеканить умею , если что ))
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он бы еще на гумантария отучился тогда и за 50 лет работы не нашел
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Мостовому нужно просто рассказывать об успехах России, о небывалом росте экономики, вставании с колен, о высоких зарплатах в среднем по 200 тысяч по словам президента и сумасшедших пенсий, на глазах улучшающимися здравоохранении, образовании и других невероятных достижениях Родины в такое непростое время, затем вступить в Единую Россию, где вместе с Фетисовым, Вяльбе, Журовой и другими выдающимися людьми страны включая Кожевникова конечно, продолжать ещё больше вещать 🗣 о самой великой стране Российской Федерации, которой завидует весь оставшийся мир, а после этого лишь немного спустя его карьера тренера без всякого диплома взлетит до небес в самом лучшем смысле этого слова!! Вот и весь сказ!!!)👌
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30 лет карьеры на высшем уровне, 15 лет жизни в России, 55 лет жизни на Земле - ни одного предложения. Нонсенс!
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Ха-ха
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Мостовой даже в Зените бы обчеканился и вылетел в лучшую лигу мира
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Ты уже Торпедо "натренировал".Давай,до свиданья.
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Саня,овчинка выделки не стоит!
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В Енисей же звали, отказался
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Возможно, стоит переехать в Андорру
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Ну вообще все успешные тренеры, которые в прошлом играли в футбол, говорят, что главное для тренера - убить в себе игрока. Так что с этого надо начинать
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