Мостовой об учебе на тренера: «Могу закончить тренерскую карьеру, даже не начав, ха-ха! Многим не хочется, чтобы одни из лучших футболистов страны тренировали. 15 лет живу в России – ни одного предложения»
Александр Мостовой рассказал о своем обучении на тренера.
«Я пока прохожу обучение в академии, все продолжается. До октября-ноября отучусь, а дальше посмотрим. Могу закончить тренерскую карьеру, даже ее не начав, ха-ха!
Многие клубы предлагали стажировку, и что-то вроде общения тоже было. Один из вариантов был очень даже возможен, но что о нем говорить, если тот тренер уже не работает в клубе? Поэтому да, возможно, что закончу, такое бывает. В жизни многое случается.
Почему решил заканчивать? Все это связано с тем, что я живу последние пятнадцать лет в России, и не было ни одного предложения. Ну и еще многим не хочется, чтобы одни из самых лучших футболистов нашей страны тренировали.
Я разносторонний человек в спорте – во всех видах хорошо разбираюсь, в любом никого не подведу! Надо жить, а не видеть себя в какой-то работе. Многие видят себя где угодно, а потом оказываются на всех местах. Поэтому таким вопросом я не задаюсь», – сказал бывший игрок сборной России.
Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. В качестве тренера он работал лишь в Медиалиге.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
КЛИНИКА …
Видели мы в передаче "Футбольный IQ" как ты разбираешься в футболе. И если ты там был просто ужасен, то боюсь, как там в IQ по другим видам спорта...
Вот пример. Ибрагимович - офигенный игрок, но эгоист зацикленный на себе. Решил не начинать тренерскую карьеру, а стать управленцем.
Мостовой такой же эгоист, без навыков мен-менеджмента. Он собой то рулить не может, не говоря о других.
А раз Мостовой разбирается во всех видах спорта, то он ещё и тренером по крикету должен быть! ну а чё бы и нет, все виды спорта, значит все