Елена Вяльбе: «Очень странно видеть трансляции Евро-2024. Надо популяризировать наш спорт – все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали»

Теги телевидение Евро-2024 Елена Вяльбе Игры БРИКС Лыжи

Елена Вяльбе недовольна тем, что Игры БРИКС мало показывали по телевидению.

«Евро-2024 не смотрю. И не потому что времени нет, а просто. Но если бы выступала сборная России, то, конечно, следила бы. Всегда болела за наших футболистов на чемпионатах мира и Европы.

То, что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно. Сегодня даже водителю сказала: «Ничего себе! У нас даже висят рекламные баннеры чемпионата Европы. Почему — непонятно».

Для меня это очень странно. Предательства в этом нет. Но мне обидно. Понимаю, что все футболисты и ярые болельщики следят за чемпионатом. Но это можно найти в интернете.

Государственный канал мог бы транслировать российские соревнования. Все-таки надо популяризировать наш спорт. Все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали. Игры ушли на второй план. Пока политика наших телеканалов не переформатировалась в нужное русло», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России.

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157 комментариев
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Они ** *** никому не нужны
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-5
+305
Они даже участникам не всем нужны
+203
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+199
Смотрю Евро с огромной радостью и удовольствием. Игры БРИКС не включал, не знаю где идут и вообще бы не знать об их существовании. СПасибо не надо. А вам дама таблетки и пора в палату.
+166
-3
+163
Все что я знаю про игры Брикс - это только то, что шмары настоящим русам не нужны. Думаю, этого достаточно.
+163
-3
+160
Ответ makuvat
Они даже участникам не всем нужны
Некоторые участники были так возмущены отсутствием круглосуточной трансляции игр, что вообще не приехали на БРИКС
+95
-2
+93
Ответ Pigmalion
Все что я знаю про игры Брикс - это только то, что шмары настоящим русам не нужны. Думаю, этого достаточно.
Жизненно. Комментатор сделал больше хайлайтов, чем весь турнир БРИКС.
+68
0
+68
А я бы даже не удивился, если бы матч тв показал поединок на который никто из участников не приехал.
+51
-1
+50
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Какое глобальное единение? Сколько туристов приехало из этих "53 стран" поболеть за своих спортсменов? Сколько встретились с нашими фанатами и пообщались, обменялись опытом? На ОИ люди едут из разных уголков мира, только бы поболеть за своих. На ЧМ и ЧЕ тоже. На БРИКС все видели пустые трибуны и отсутствие конкуренции в некоторых видах спорта (да, один спортсмен на прыжках в воду не снился всяким ничтожным олимпиадам и ЧМ-ам!!!). Глобализация во всей красе))
+40
-1
+39
Права 100%. Мало игры БРИКС показывали, а ведь многие спортсмены только из трансляций и узнавали, что они, оказывается, участвовали в этих играх БРИКС. Мажейка не даст соврать
+35
-3
+32
Согласен. Очень хотелось увидеть поединок румынского и литовского борцов.
+30
-2
+28
В дурке все стабильно
+28
0
+28
Все - это депутаты?
+24
0
+24
Ответ ЗлойМайор
Смотрю Евро с огромной радостью и удовольствием. Игры БРИКС не включал, не знаю где идут и вообще бы не знать об их существовании. СПасибо не надо. А вам дама таблетки и пора в палату.
Кроме сборной Англии 😁
+18
-2
+16
Вяльбе в 10 вечера, предлагает повтор игр БРИКС показывать? Днём на Матче всё "играми БРИКС" забито было, сидела бы и смотрела.
+17
-1
+16
все это кто
+15
-1
+14
Городки, лапта и прятки вообще не представлены на ТВ. Доколе?! Дети разучились играть в чижа и в триста. Не знают, можно ли стопорить мяч в квадрат или нет. Никто не может сделать свисток из стручка акации, наконец. Что же делать?!!!
+14
-1
+13
Ответ Aleksey Yashin
Некоторые участники были так возмущены отсутствием круглосуточной трансляции игр, что вообще не приехали на БРИКС
и победили при этом😂😂😂😂
+12
0
+12
Что это вообще за соревнования? Не смотрел и не собирался. Я один такой?
+12
-2
+10
Не представляю человека, который вместо матчей Евро выбрал бы Игры Брикс)
+12
-3
+9
Не знаю, лично я больше возмущен тому, что мне с какого-то перепугу реклама этих игр БРИКС в глаза лезла. Я бы хотел вообще быть не в курсе о происходящем там.
+10
-1
+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Ты конечно часто пишешь всякие любопытные провокационные для местных обывателей вещи, что про цвету текста нельзя не заметить. Но тут конечно недотянул
+9
0
+9
Это у них методичку спустили, интересно, второй такой комментарий за два дня, осталось еще «независимое» мнение Васятки Конова в его телеге прочитать на эту тему
+9
-1
+8
россияне, не смотревшие фрикс геймс, многое потеряли, не увидев награждение величайшего синхрониста александра маньцева
+8
0
+8
Ответ ЗлойМайор
Смотрю Евро с огромной радостью и удовольствием. Игры БРИКС не включал, не знаю где идут и вообще бы не знать об их существовании. СПасибо не надо. А вам дама таблетки и пора в палату.
Я игры Евро то некоторые с трудом уговариваю себя посмотреть, т.к. по сравнению с клубным футболом это УГ. А БРИКС буду только за деньги смотреть.
+11
-3
+8
Игры чего? )))
+8
-1
+7
Весь советский народ глубоко возмущен.
+8
-1
+7
Полностью поддерживаю Елену Вяльбе. Гейропейцам, конечно, на игры БРИКС ... с высокой колокольни, но чем больше россиян увидели бы эту мощь и величие, тем лучше было бы. Каждый гражданин России должен был видеть, что у иностранцев нет шансов перед россиянами, как это было в мужском синхронном плавании.
А ещё не понятно, почему в программу игр БРИКС не включили лыжи и сани. Вяльбе могла бы пролобировать.
+6
0
+6
Ответ darby crash
Комментарий скрыт
Всем абсолютно п ...
+7
-1
+6
Ответ Kontur90
Они ** *** никому не нужны
Надо значит надо.Партия сказала я ответил есть.Что вы от нее хотите?
+10
-4
+6
Еленочка Вяльбочка, да откуда ты взяла, что "все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали"? С каких пор мнение вашей лизоблюдской тусовки характеризуется, как "все"? И весь этот тусняк, при смене тренда тут же наперегонки побежит каяться и перекрашиваться.
Игры БРИКС вообще никому, кроме организаторов и участников, не нужны. А денег вбухано, мама не горюй. И спортивный накал, особенно в приснопамятном синхронном у мужчин, прямо бешенный - весь мир замер в ожидании финальной разборки, ну кто же станет величайшим.
+8
-2
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