Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш

Криштиану Роналду заменили во 2-м тайме матча с Грузией.

Нападающий сборной покинул поле на 66-й минуте матча Евро-2024. Вместо Роналду в игру вступил Гонсалу Рамуш.

В каждом из двух предыдущих матчей группового этапа – против Чехии и Турции – отыграл все 90 минут. На данный момент форвард не забил ни одного гола на турнире и отметился голевой передачей.

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