Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш
Криштиану Роналду заменили во 2-м тайме матча с Грузией.
Нападающий сборной Португалии покинул поле на 66-й минуте матча Евро-2024. Вместо Роналду в игру вступил Гонсалу Рамуш.
В каждом из двух предыдущих матчей группового этапа – против Чехии и Турции – Криштиану отыграл все 90 минут. На данный момент форвард не забил ни одного гола на турнире и отметился голевой передачей.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Полный ноль на этом евро)