Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заменили во 2-м тайме матча с Грузией.

Нападающий сборной Португалии покинул поле на 66-й минуте матча Евро-2024. Вместо Роналду в игру вступил Гонсалу Рамуш.

В каждом из двух предыдущих матчей группового этапа – против Чехии и Турции – Криштиану отыграл все 90 минут. На данный момент форвард не забил ни одного гола на турнире и отметился голевой передачей.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

37 комментариев
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а сегодня смазливые обсмеивали грузина за слова что будет лучше если Роналду сыграет, ну что насмеялись ? будете теперь всю ночь рыдать в подушку , мало того что ничего не сделал так еще и худший в команде🤣🤣
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Самая ржака, это как перед матчем персофаны геля уже высчитывали, как легко он набьёт статку на проходной Грузии и побьёт рекорд на самый возрастной гол.
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+29
Ответ rigobersong
Вся суть криштика выйти и нашакалить стату, а не дать партнерам поиграть, просто позорище:))
до 50 лет будет тянуть на дно золотое поколение
+40
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+27
Вся суть криштика выйти и нашакалить стату, а не дать партнерам поиграть, просто позорище:))
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Заменили и чуть скамейку от злости не снёс, эх, эго его все таки невероятно велико
+27
-10
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Все верно, пенальтист 3 матч подряд инородное тело в команде
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Рамуш 3 гола в плей-офф ЧМ забивал, стремление тренера усилить атаку когда твоя команда проигрывает предельно понятно
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Не сбылась мечта Роналду набить стату на слабых соперниках
+16
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+7
Ответ Burel
Самая ржака, это как перед матчем персофаны геля уже высчитывали, как легко он набьёт статку на проходной Грузии и побьёт рекорд на самый возрастной гол.
он конечно не в топ форме как лет 6 назад, но смотрю как играют вокруг него товарищи по команде это просто ужас какой-то.. самая перспективная сборная с самой плохой игрой, хуже только Англия по-моему
+10
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+7
Ответ EnzoAmatera
Заменили и чуть скамейку от злости не снёс, эх, эго его все таки невероятно велико
Эдерсон и Де Брейне в матче со шпорами чуть скамейку не снесли когда их заменили, но для вас хейтеров конечно такое делает только Роналду
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настоящий бы лидер отдыхал перед плей-офф, а желание забить шального пересилило..
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Ответ rigobersong
Вся суть криштика выйти и нашакалить стату, а не дать партнерам поиграть, просто позорище:))
Заменили же, щас как заиграют португалы сразу!
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А Рамуш точно вышел на поле?)))
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Ответ Burel
до 50 лет будет тянуть на дно золотое поколение
Где золотое поколение? О чем вы? Истеричка Бруну? Или может Силва, который хорош только в системе Пепа? Или Леау с ненужными забегами на фланге и навесами? Или Рамуш, который на банке сидит в ПСЖ? Где золотое поколение то? Пепе может, которому 41? Так кто?
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Хвича > кринж!
Полный ноль на этом евро)
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роналду наиграл на удаление сегодня, судья сжалился над стариком
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Это очень сильный удар по самолюбию. Ему попались самые проходные соперники из возможных, а этот бездарь не смог забить. Его конечно, сильно подвели партнеры, которые зарабатывали бы ему пенальти. Но этот супервеликий бомбардир не смог даже замкнуть гол в своём стиле, против таких донных соперников.
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Мамардашвили божит
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Ответ rigobersong
Вся суть криштика выйти и нашакалить стату, а не дать партнерам поиграть, просто позорище:))
Ты подожди, ща он 2 точные передачи сделает и фруктовые будут орать какой же он крутой
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Роналду объективно был убедительнее всех португальцев в этом матче. Когда его партнеры получали желтые карточки за симуляции, он получил ЖК за слишком дерзкое выпрашивание пенальти.
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Ответ maskers
он конечно не в топ форме как лет 6 назад, но смотрю как играют вокруг него товарищи по команде это просто ужас какой-то.. самая перспективная сборная с самой плохой игрой, хуже только Англия по-моему
Там как бы второй состав играл, ты видимо за блеском глаз любимого не заметил?!
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Ответ Митрандир цвета хаки
Это очень сильный удар по самолюбию. Ему попались самые проходные соперники из возможных, а этот бездарь не смог забить. Его конечно, сильно подвели партнеры, которые зарабатывали бы ему пенальти. Но этот супервеликий бомбардир не смог даже замкнуть гол в своём стиле, против таких донных соперников.
Пальцы то к клавиатуре не липнут?)))
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Опять не забил, чтоли? Ну что ты будешь делать, ну ладно может быть как-нибудь в другой раз?!🔜
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Лучше бы он сегодня не выходил на поле.
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Ответ Александр Барков
а сегодня смазливые обсмеивали грузина за слова что будет лучше если Роналду сыграет, ну что насмеялись ? будете теперь всю ночь рыдать в подушку , мало того что ничего не сделал так еще и худший в команде🤣🤣
Комментарий удален модератором
Хреново сыграл, как и вся Португалия сегодня. Грузия больше хочет и справедливо побеждает.
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Алилуя
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Ответ Muhammad Juraev
Хвича > кринж! Полный ноль на этом евро)
у хвичи момент был которого у роналду не было ни разу, посмотрите повтор, он бежит, успел взглянуть на вратаря, подобрать момент для удара подстроиться идеально и всё это время защитники португалии просто сопровождали его взглядом.
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Ответ поколение пепси
у хвичи момент был которого у роналду не было ни разу, посмотрите повтор, он бежит, успел взглянуть на вратаря, подобрать момент для удара подстроиться идеально и всё это время защитники португалии просто сопровождали его взглядом.
и ? какой вывод ?
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Ответ поколение пепси
у хвичи момент был которого у роналду не было ни разу, посмотрите повтор, он бежит, успел взглянуть на вратаря, подобрать момент для удара подстроиться идеально и всё это время защитники португалии просто сопровождали его взглядом.
Вы правильно сказали-ОН БЕЖИТ. Поэтому и был момент)
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