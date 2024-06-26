Министерство спорта России перевыполнило план по доходам за 2023 год в 1,7 раза.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ.

Минспорт перечислил в федеральный бюджет 3,8 млрд рублей, что составило 173,1% от прогноза. Превышение связано с возвратом остатков субсидий, предоставленных учреждениям и юрлицам.

Исполнение расходов Минспортом составило 99,4%, что на 2,9% выше аналогичного показателя за 2022 год.

Проверка Счетной палаты установила высокий уровень кассового исполнения по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» (99,1%), однако четыре из шести показателей остались не достигнуты. Также не были достигнуты около 30% от результатов Единого аналитического плана госпрограммы, что связано с недопуском российских спортсменов на международные соревнования.