45-летний Дацюк объявил о завершении карьеры. Он единственный выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина

Павел Дацюк объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом в карьере 45-летнего хоккеиста стал « », за который он играл с 2019 по 2021 год.

является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе « ».

В составе сборной России он побеждал на олимпийских играх и чемпионате мира, став последним на данный момент членом почетного «Тройного золотого клуба» среди россиян.

В составе петербургского СКА Дацюк становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, и .

Дацюк введен в Зал хоккейной славы