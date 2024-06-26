45-летний Дацюк объявил о завершении карьеры. Он единственный выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина

Теги СКА Автомобилист Кубок Стэнли Детройт Павел Дацюк НХЛ КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Павел Дацюк объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом в карьере 45-летнего хоккеиста стал «Автомобилист», за который он играл с 2019 по 2021 год.

Павел Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта».

В составе сборной России он побеждал на олимпийских играх и чемпионате мира, став последним на данный момент членом почетного «Тройного золотого клуба» среди россиян.

В составе петербургского СКА Дацюк становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина

Дацюк введен в Зал хоккейной славы

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58 комментариев
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Легенда.
+84
-3
+81
В зал славы вошёл, а значит, карьера действительно удалась и он оставил свой след в истории хоккея
+50
-3
+47
Ответ Ллб
Популярнее Дацюка в Детройте только Айзерман и Эминем
а Робокоп разве не в Детройте служит?
+42
0
+42
Благодаря Дацюку стал интересоваться хоккеем и в частности болеть за Детройт. Спасибо, Павел, за детские и юношеские воспоминания, Волшебник только один.
+38
-1
+37
Спасибо за магию!
+31
-2
+29
Ответ Zenitchik13
Благодаря Дацюку стал интересоваться хоккеем и в частности болеть за Детройт. Спасибо, Павел, за детские и юношеские воспоминания, Волшебник только один.
Популярнее Дацюка в Детройте только Айзерман и Эминем
+27
-1
+26
Ответ LNk O
В зал славы вошёл, а значит, карьера действительно удалась и он оставил свой след в истории хоккея
Даже если бы не вошёл
+14
0
+14
Надо заметить, что еще до КГ Павел выигрывал Суперлигу в 2005 году в составе Динамо Москва!
За что ему искренняя благодарность!
+12
0
+12
Какие же обводки были, мама дорогая. Хоть я и футбольный человек, оторваться от его нарезок не могу
+10
0
+10
Таких технарей,как Павел ещё поискать.Разве что Куч да Кузя в лучшей форме на ум приходят.
+7
-1
+6
Ответ Холден Колфилд
Таких технарей,как Павел ещё поискать.Разве что Куч да Кузя в лучшей форме на ум приходят.
Ковалев?
+6
-1
+5
Последняя фраза в тексте всё полностью обьясняет, Павел Дацюк возможно лучший хоккеист на постсоветском пространстве, скромный человек, но великий мастер и гений российского хоккея, умеющий на льду всё!!!
+5
0
+5
Ответ Ллб
Популярнее Дацюка в Детройте только Айзерман и Эминем
Барри Сандерс и Мегатрон.
+5
-1
+4
Ох сейчас Ротенберг развернется! Его,мол,воспитанник!
+3
0
+3
Ответ Ллб
Популярнее Дацюка в Детройте только Айзерман и Эминем
Хоу😬✌️🤠
+3
0
+3
Ответ Костас Костофы
А Кубок Канады не брал.
Ну и такого кубка Канады нету
+2
0
+2
Ответ Костас Костофы
А Кубок Канады не брал.
А кубок Канады тут причём 🤔🤔🤔
+2
0
+2
Дацюк это величайшая отрада, и редкость — что такой игрок случился!

У меня на каждую "эпоху" был ровно один любимый игрок, и это: Буре, Дацюк, Кучеров
+2
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Однозначно легенда.
Волшебные руки. Всех возил, буллиты огонь.
Мне понравилось, как Биз и Уитни рассказывали в подкасте:
Все было в нем странно, голос, походка, но потом он начал делать трюки, которые 10 лет пыталась делать вся лига. Он всех уничтожал, и все спрашивали - кто этот инопланетянин? И не было чувака, который проводил силовые круче чем он.
Авторитет однозначно.
ЗЫ еще и с Кори Перри дрался)
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Легенда. В соцсети по данному факту ему активно респектуют американские болельщики Ред Уингс.
+2
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Самый приятный человек в хоккее! Даже если просто посмотреть хайлайты Дацюка и почитать комментарии, можно понаслаждаться комментариями под видео - как его любят и почетают в Америке!
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Ответ K. Eropegov
Хоккейный Гарринча?
Да, возможно и так.
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Ответ bessonoff
Сколько до Грецки?
Грецки не стал чемпионом мира
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Кубка мира до полного комплекта не хватает
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К нему есть много вопросов в послехоккейной деятельности, особенно в Екб, но нельзя не сказать, что играл он волшебно
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Спасибо, за сезон в Динамо!!!
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Великая карьера
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Действительно один из величайший игроков в мире. Паша, нам всем очень будет не хватать твоего волшебства.
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Великий игрок.Технарь, каких поискать. Выиграл всё что можно. Красавец!
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Видимо, тянул до момента включения)))
Волшебник. Великий игрок
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