45-летний Дацюк объявил о завершении карьеры. Он единственный выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина
Павел Дацюк объявил о завершении игровой карьеры.
Последним клубом в карьере 45-летнего хоккеиста стал «Автомобилист», за который он играл с 2019 по 2021 год.
Павел Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта».
В составе сборной России он побеждал на олимпийских играх и чемпионате мира, став последним на данный момент членом почетного «Тройного золотого клуба» среди россиян.
В составе петербургского СКА Дацюк становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.
За что ему искренняя благодарность!
У меня на каждую "эпоху" был ровно один любимый игрок, и это: Буре, Дацюк, Кучеров
Волшебные руки. Всех возил, буллиты огонь.
Мне понравилось, как Биз и Уитни рассказывали в подкасте:
Все было в нем странно, голос, походка, но потом он начал делать трюки, которые 10 лет пыталась делать вся лига. Он всех уничтожал, и все спрашивали - кто этот инопланетянин? И не было чувака, который проводил силовые круче чем он.
Авторитет однозначно.
ЗЫ еще и с Кори Перри дрался)
Волшебник. Великий игрок