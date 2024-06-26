Фетисов о нейтральном статусе на ОИ: «Идут боевые действия, люди погибают за флаг и гимн – это надо принимать во внимание. Каждый сам делает выбор и будет жить с ним до конца»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума КХЛ олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о нейтральном статусе России на Олимпийских играх.

Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. 

– Наши спортсмены, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе, кто они – герои или предатели?

– Не надо ярлыков. На предыдущих играх, когда наши тоже принимали участие в нейтральном статусе, я поддерживал атлетов: спортивный век очень короткий – если человек хочет и может принять участие в этих великих соревнованиях, это его право.

Сейчас ситуация изменилась. Идут боевые действия, люди погибают за те же флаг и гимн. И это надо принимать во внимание. Тут только каждый сам для себя делает выбор и потом будет жить с этим решением до самого конца.

Никто другой ни судить о верности поступка, ни оценивать его не может, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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97 комментариев
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Люди погибают за зарплату в 200 тысяч рублей при среднероссийской 40 тысяч, Слава. Они настолько доведены до отчаяния нищетой, что готовы рисковать жизнью за 2000 долларов в месяц, что эквивалентно зарплате кассира Макдоналдса в США.
А такие как ты пользуются жизнью и смертью этих несчастных людей ради продвижения своих людоедских идей, что гораздо хуже и отвратительнее ,чем выступление без флага и гимна на Олимпиаде
+325
-13
+312
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Люди погибают за зарплату в 200 тысяч рублей при среднероссийской 40 тысяч, Слава. Они настолько доведены до отчаяния нищетой, что готовы рисковать жизнью за 2000 долларов в месяц, что эквивалентно зарплате кассира Макдоналдса в США. А такие как ты пользуются жизнью и смертью этих несчастных людей ради продвижения своих людоедских идей, что гораздо хуже и отвратительнее ,чем выступление без флага и гимна на Олимпиаде
Почему в новостях подобных этой я вижу адекватные комментарии от пользователей сайта где абсолютное единство во мнении, а в соседней про матч Украины хейт, злорадство, ненависть, ура"патриотизм"? Как на спортсе это работает?
+95
-4
+91
Мерзость.
+76
-2
+74
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Люди погибают за зарплату в 200 тысяч рублей при среднероссийской 40 тысяч, Слава. Они настолько доведены до отчаяния нищетой, что готовы рисковать жизнью за 2000 долларов в месяц, что эквивалентно зарплате кассира Макдоналдса в США. А такие как ты пользуются жизнью и смертью этих несчастных людей ради продвижения своих людоедских идей, что гораздо хуже и отвратительнее ,чем выступление без флага и гимна на Олимпиаде
В калифорнии зарплата 20$/час в Макдаке, это 3200$. За такие бабки бурята бы против ИГИЛа воевали.
+78
-4
+74
Что-то много пациентов за последние несколько дней в ленте спортса
+63
-2
+61
Люди погибают «за флаг и гимн», ни сесть ни встать. Так может как-то так сделать, чтобы они перестали погибать? Вот бы это было возможно, как же этого добиться?
+38
-2
+36
Сразу видно депутат Госдумы, они то живут с этим, как и их дети с недвижимостью в Европе. А Фетисову уж прям говорить о предательстве
+36
-1
+35
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Представляю, что с тобой будет, когда ты узнаешь цены, например, на технику и автомобили в США. Хотя откуда тебе знать, с 9 классами образования.
+23
0
+23
Сам делает выбор - это про мобилизацию ?!
+25
-2
+23
Славик зашкварился по самые помидоры. Не выбирайте себе кумиров из спортсменов, поскольку в перспективе они превращаются в таких Фетисовых ради тёплого местечка.
+20
-1
+19
Люди погибают за флаг и гимн, а я то думал за территории и хорошие деньги… и ещё чьи то амбиции. Балбес я😞
+20
-3
+17
Если режим рухнет раньше Фетисова, надо будет потом потыкать его носом в его же высказывания про выбор до конца, когда начнёт флюгерить :-)
+14
0
+14
Фетис для меня сейчас омерзительное чем эти фантастические ##### Соловьевы - Симоньяны... В детстве персонально болел за него, сам играл, старался в чем то быть похожим. Когда он скулил в 89 году и всех кругом обс...обсуждал, прям переживал, что бы у него всё сложилось. Книга его... Читал запоем. Самое интересное, он там описывает, что в Союзе они не могли иметь детей и благодарит американских врачей, за то, что смогли иметь ребенка... Хоспидя, в какую ##### ты славик превратился.... Просто фантастическая #####!
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0
+13
Основная масса погибает или за деньги, или за освобождение с зоны
+15
-3
+12
Ответ Ivan Chernov
Что-то много пациентов за последние несколько дней в ленте спортса
день открытых дверей, не иначе
+13
-1
+12
Смотришь коменты и понимаешь, что есть ещё люди адекватные, с критическим мышлением и не оторваны от реальности.
+12
-1
+11
Погибают не за флаг, а за деньги
+16
-5
+11
Отвратительный тип
+9
0
+9
Люди погибают из-за своей глупости и жестокости властей, но никак не из-за цветного полотна и государственной песни
+11
-3
+8
Ответ андрей Киселев
Комментарий удален пользователем
Там пишут не боты, я специально потратил немного времени и поизучал аккаунты тех, кто это пишет, там много аккаунтов с тысячами комментариев на сайте, которые зареганы на нем 3-5-10 лет назад. Плюс они пишут комментарии и к другим новостям, и не о теме политики. В общем боты может и есть, но большая часть - реальные люди, судя по всему
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+8
Ответ Вадим flanec
А здесь не злорадство в комментариях? А этот, пищущий что люди идут гибнуть за 200 тыр, откуда он знает почему люди идут на СВО в качестве добровольцев? Может у них гражданская позиция такая, у других вот позиция, уехать побыстрее из России, через Верхний Ларс.
А где здесь в этом комментарии злорадоство? Я его не вижу здесь. Не за деньги идут значит? Почему в моем городе выплаты за контракт растут быстрее чем курс биткоина? Около года назад и миллиона не было, сейчас 1.6 ляма уже. Почему же так происходит, если все идут по зову души?
+8
0
+8
Пару дней назад члена единой России исключили из партии и сняли с должности из за противоправных действий его сыновей.Почему дочь Фетисова проживает в вражеской стране в элитных апартаментах,от действий этой страны гибнут невинные дети Крыма.Почему Фетисов до сих пор не исключен из партии и не уволен с всех своих должностей?
+10
-2
+8
Ответ VuNePonimaete
Но если посмотреть лайки и дизлайки в топ коментах, то на той ветке видно что минусов достаточно много, здесь же их нет
Ну лайки им , думаю, ставят все таки боты
+8
0
+8
Слава-людоед - звучит красиво :)
+8
-1
+7
Можно не погибать ! Это их выбор погибать непонятно где непонятно за что
+7
0
+7
Пафос - он же в обе стороны работает. В свое время, Фетисов тоже сделал свой выбор и благоразумно пережил достаточно суровые для страны времена в логове нынешнего вероятного противника, вернувшись как раз к раздаче нефте-газового пирога. Ничто не мешает ему жить с тем решением.
+8
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За флаг и гимн, точно ли? А не за власть ли процветание одного счастливого дедушки и его корешей?
+6
0
+6
Когда патриот детей из логова врага спасет?
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Ответ Andrey Fiver
Если режим рухнет раньше Фетисова, надо будет потом потыкать его носом в его же высказывания про выбор до конца, когда начнёт флюгерить :-)
Ему пофиг, его вчера носом ткнули, про то как он в свое время сбежал в США, а он ответил, что его насильно продали как раба...
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0
+6
Ответ Юрий Бортничанин
Комментарий удален модератором
Браво
+8
-3
+5
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