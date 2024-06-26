Фетисов о нейтральном статусе на ОИ: «Идут боевые действия, люди погибают за флаг и гимн – это надо принимать во внимание. Каждый сам делает выбор и будет жить с ним до конца»

Вячеслав Фетисов высказался о нейтральном статусе России на Олимпийских играх.

Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.

– Наши спортсмены, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе, кто они – герои или предатели?

– Не надо ярлыков. На предыдущих играх, когда наши тоже принимали участие в нейтральном статусе, я поддерживал атлетов: спортивный век очень короткий – если человек хочет и может принять участие в этих великих соревнованиях, это его право.

Сейчас ситуация изменилась. Идут боевые действия, люди погибают за те же флаг и гимн. И это надо принимать во внимание. Тут только каждый сам для себя делает выбор и потом будет жить с этим решением до самого конца.

Никто другой ни судить о верности поступка, ни оценивать его не может, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.