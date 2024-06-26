Игрок «Кордобы» заявил «Я срал на мертвецов каталонцев» после победы над «Барсой Б» и выхода во 2-й дивизион. Портильо извинился

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Футболист «Кордобы» грубо оскорбил каталонцев и извинился за свои слова.

Защитник Хосе Кальдерон Портильо, представляющий клуб из Андалусии, после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода во второй по силе испанский дивизион заявил во время прямого эфира в соцсети: «Я срал на мертвецов каталонцев».

Позже 24-летний игрок принес извинения.

«Я прошу прощения у всех жителей Барселоны и всех каталонцев за свои действия. Я глубоко сожалею об этом недоразумении. Я уважаю всех, мои слова не отражают мои истинные ценности.

Во время празднования, в эйфории, я сделал несколько заявлений, которые не собирался делать. Я хочу искренне извиниться перед всеми, кого могли обидеть мои слова. Они были неуместны.

Я буду продолжать представлять свой клуб с достоинством и уважением, которого мы все заслуживаем», – написал Портильо.

Пике о перепалке с арбитром: «Я не срал ни на чью мать. Кто-то сказал: «Срал я на твою мать». Судья подумал, что это мои слова»

«Я срал на твою ###### мать». Хави оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом» после желтой, судья не услышал

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41 комментарий
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Это ж насколько отбитым нужно быть, чтобы даже подумать о таком, не то что вслух сказать.
+47
-6
+41
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Это ж насколько отбитым нужно быть, чтобы даже подумать о таком, не то что вслух сказать.
Устойчивое выражение. Чави в этом сезоне арбитру такие послания делал)
+34
-8
+26
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Это ж насколько отбитым нужно быть, чтобы даже подумать о таком, не то что вслух сказать.
Так у них все оскорбления в Испании на родителей или на предков)
+14
-1
+13
ну извинился так извинился, но говно своё всё равно за собой не убрал
+15
-3
+12
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ты ж понимаешь, что говоря такое, ты ничем не лучше этого Портильо?
+12
-1
+11
Человек несколько лет отыграл в ФАС Сальвадора, давайте будем милосердны))
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0
+4
Ответ BEGEMOT22
Любят посрать испанцы что уж говорить, Хави,Пике, теперь вот этот персонаж….
Кулес)
+4
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+3
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Это ж насколько отбитым нужно быть, чтобы даже подумать о таком, не то что вслух сказать.
Это там как у нас про маму. Грубо, не достойно, но смысл не буквальный.
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+3
Это обычное испанское ругательство. Когда русские говорят «… твою мать», в прямом переводе это воспринимают только те, которые боятся шорты надеть и считают, что их бабы сами не разберутся, давать или нет.
+3
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+3
Me cago en tus muertos. Есть такая фраза, да.
+3
0
+3
Ну мимо такой новости спорц разумеется пройти не мог
+3
0
+3
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Это ж насколько отбитым нужно быть, чтобы даже подумать о таком, не то что вслух сказать.
Ты свои коменты видел?
+4
-3
+1
Что он сказал не так?
0
0
0
Ну тут если будет отмена игрока, то заслуженная, и отправка на лечение, проблемы с головой прослеживаются очень хорошо
+2
-2
0
Ответ Сибирский литовец
И зачем таких в Краснодаре держат ? Доколе ??!)
Em...
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0
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Это ж насколько отбитым нужно быть, чтобы даже подумать о таком, не то что вслух сказать.
Я срал на твою ###### мать». Хави оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом» после желтой, судья не услышал
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В Рубин этого декламатора
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Больной человек, что тут сказать то
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Никаких новостей про трансферов.
Только срачи..
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Один срёт, другой-дрочит.
Куда мы катимся?
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Ну вот тебе, а как же терпимость и толерантность?
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Сказочный,чтоб такое сказать много мозгов не нужно
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"Во время празднования, в эйфории, я сделал несколько заявлений, которые не собирался делать."
Обыграли детей, в плотной, тяжелой игре, а эйфории как будто у Реала в финале ЛЧ выиграли))) тут как можно скорее со стадиона надо было валить а не "эйфорить"))))
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Любят посрать испанцы что уж говорить, Хави,Пике, теперь вот этот персонаж….
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Ну получается он этим оскорблением насрал на свою карьеру))
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Красиво излагает.
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🤣 ну у Вас и статьи.
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