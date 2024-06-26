Игрок «Кордобы» заявил «Я срал на мертвецов каталонцев» после победы над «Барсой Б» и выхода во 2-й дивизион. Портильо извинился

Футболист «Кордобы» грубо оскорбил каталонцев и извинился за свои слова.

Защитник Хосе Кальдерон Портильо, представляющий клуб из Андалусии, после победы над «Барселоной Б» (1:1, 2:1) и выхода во второй по силе испанский дивизион заявил во время прямого эфира в соцсети: «Я срал на мертвецов каталонцев».

Позже 24-летний игрок принес извинения.

«Я прошу прощения у всех жителей Барселоны и всех каталонцев за свои действия. Я глубоко сожалею об этом недоразумении. Я уважаю всех, мои слова не отражают мои истинные ценности.

Во время празднования, в эйфории, я сделал несколько заявлений, которые не собирался делать. Я хочу искренне извиниться перед всеми, кого могли обидеть мои слова. Они были неуместны.

Я буду продолжать представлять свой клуб с достоинством и уважением, которого мы все заслуживаем», – написал Портильо.

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