У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 30 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Георгий Мамардашвили Футбол

Криштиану Роналду ни разу не забивал со штрафного на чемпионатах Европы.

Сегодня Португалия играет с Грузией в заключительном матче группового этапа Евро-2024.

На 17-й минуте форвард «Аль-Насра» исполнил штрафной, но грузинский голкипер Георгий Мамардашвили парировал удар португальца, переведя мяч на угловой.

Криштиану Роналду исполнил штрафной удар на Евро в 30-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Месси тоже нет голов со штрафных на Евро, как же велик Криштиану!
+80
-14
+66
Как же смешно смотреть как единственный из основы португальцев вышел шакалить стату против защиты уровня фнл, и то на выходе одни психозы и жк 😂😂😂
+75
-18
+57
Ответ Streetbor
на этом Евро вообще со штрафного забивали или перевелись мастера ?
На этом Евро вообще забивали ?
+26
0
+26
Ответ Павел Пеньков
Голы со штрафных в современном футболе стали редкостью
Только если ты не Месси
+29
-6
+23
Ответ WhitePeacock
Шикарно пробил сегодня
В створ попал, уже шикарно
+25
-5
+20
Ответ WhitePeacock
Шикарно пробил сегодня
Прям во вратаря? 😆
+30
-12
+18
На 7-м Евро точно забьёт.
+19
-1
+18
на этом Евро вообще со штрафного забивали или перевелись мастера ?
+13
0
+13
Голы со штрафных в современном футболе стали редкостью
+12
-4
+8
Надо ему дать пробить с опасного одиннадцатиметрового штрафного удара. Тогда, наверное, забьёт.
+8
-1
+7
Шикарно пробил сегодня
+20
-14
+6
Ответ 2vdhrvmmzf
Как же смешно смотреть как единственный из основы португальцев вышел шакалить стату против защиты уровня фнл, и то на выходе одни психозы и жк 😂😂😂
Ты видимо никогда ФНЛ не смотрел
+8
-3
+5
Ответ WhitePeacock
Шикарно пробил сегодня
130 км/ч, если не ошибаюсь. Какому-нибудь чудаку из условной медиалиги может и руки оторвать такой удар ;)
+3
0
+3
Ответ Павел Пеньков
По актерскому мастерству отлично идёт, по футбольному особо мяч не трогал
понятно, не удивил. партнеры не те наверное, не могут доставить мяч в штрафную , то ли дело грузинская оборона , собранная из топ клубов мира.🤣🤣🤣зашел смотрю у него оценка 6.1, хуже только у вратаря кошты
+4
-1
+3
Ответ 2vdhrvmmzf
Как же смешно смотреть как единственный из основы португальцев вышел шакалить стату против защиты уровня фнл, и то на выходе одни психозы и жк 😂😂😂
В ФНЛ уже поломали бы)
+3
0
+3
Siuuuu!:)🐬🍓🐓
+6
-4
+2
Ответ Александр Барков
как там этот балласт играет ? нет возможности смотреть)
По актерскому мастерству отлично идёт, по футбольному особо мяч не трогал
+4
-2
+2
Ответ Саня Беляков
На этом Евро вообще забивали ?
Нидерланды с Австрией сразу за разные пять матчей накидали)
+1
0
+1
Ну дайте ему уже 31ый штрафной, он обязательно забьет! Вперед Авейра, Сииу!
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
Прям во вратаря? 😆
Привык что в пустыне от мяча уворачиваются
+3
-2
+1
В Юве было то же самое) 0 из 70 попыток, или сколько там?
Каким надо быть эгоистом, чтобы продолжать брать мяч и бить в стенку или попугаев
+1
0
+1
Повторюсь)
No 🐫 no ⚽️ ….
+1
0
+1
Не умеешь - не бей
+7
-6
+1
Дед на пенсию!
+5
-4
+1
Справедливости ради, свой гол он отдал Бруну ещё в прошлом матче
+1
0
+1
А удар то был хорош
+2
-1
+1
смотрится неплохо, кстати. и я не про внешность
+1
0
+1
Ответ Aleksandr Dubovik
А что насчет липовой желтой? Его футболку чуть ли не отрывают, а судья наказывает самого Роналду, идиотизм
Опять заговор всего мира против Роналду и сборной Португалии 🤣🤣
+1
-1
0
Выносите ЗМ!
0
0
0
Ответ Александр Барков
как там этот балласт играет ? нет возможности смотреть)
Как всегда машет руками с недовольной рожей и ноет
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий