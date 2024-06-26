У Роналду нет голов со штрафного на Евро после 30 попыток. Криштиану играет на 6-м чемпионате Европы

Криштиану Роналду ни разу не забивал со штрафного на чемпионатах Европы.

Сегодня Португалия играет с Грузией в заключительном матче группового этапа Евро-2024.

На 17-й минуте форвард « » исполнил штрафной, но грузинский голкипер парировал удар португальца, переведя мяч на угловой.

исполнил штрафной удар на Евро в 30-й раз. Он еще ни разу не забивал на турнире прямым ударом со штрафного. Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – 39-летний форвард является рекордсменом по количеству участий в турнире.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?