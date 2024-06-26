Телеграм Кубка России выложил фото Лещука, «придерживающего» Пизанскую башню: «Главное, чтобы не выронил из рук». Вратарь «Динамо» ответил: «Уважение к вам пропало»

Игорь Лещук отреагировал на насмешливый пост в телеграме Фонбет Кубка России.

На канале турнира была выложена фотография голкипера, делающего вид, что он не дает упасть Пизанской башне, и опубликован комментарий: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы не выронил ее из рук».

Футболист «Динамо» остался недоволен таким сообщением.

«Если официальные представители турниров считают, что это смешно, то к вам как к организаторам будет такое же отношение. Не сломаться после всего говна мне удалось, и это не будет помехой, но уважение к вам пропало», – написал Лещук.

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