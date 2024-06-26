Телеграм Кубка России выложил фото Лещука, «придерживающего» Пизанскую башню: «Главное, чтобы не выронил из рук». Вратарь «Динамо» ответил: «Уважение к вам пропало»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Игорь Лещук соцсети Футбол

Игорь Лещук отреагировал на насмешливый пост в телеграме Фонбет Кубка России.

На канале турнира была выложена фотография голкипера, делающего вид, что он не дает упасть Пизанской башне, и опубликован комментарий: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук».

Футболист «Динамо» остался недоволен таким сообщением.

«Если официальные представители турниров считают, что это смешно, то к вам как к организаторам будет такое же отношение. Не сломаться после всего говна мне удалось, и это не будет помехой, но уважение к вам пропало», – написал Лещук.

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58 комментариев
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Какой обидчевый мальчик
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Лещук обиделся и послал самих организаторов в Пизу.
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Ну вообще шутка в тему)
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Ну это смешно. )) У парня явно проблемы с самоиронией)
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Ответ ks1923
То ли дело комментаторы со спортса, которые профпригодны абсолютно во всех вопросах.
Комментаторы со спортса это простые люди, имеющие право на личное, хоть и никому не важное мнение и не уместный юмор, а орги турнира это несколько другое.
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Чисто по человечески возможно Лещук заслужил столь долгий хейт и стёб. Но когда этим занимается телега кубка России… ну выглядит это уже перебором
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Все пропало... И Лещук из ворот с приходом Лунева окончательно. Поэтому в Пизе.
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Объективно- их дело организовывать турниры. А не шутки шутить и оценивать кто как сыграл. Абсолютная профнепригодность.
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Ответ G.O.D.
Какой обидчевый мальчик
ранимый мальчик Томми
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Ответ Красная стрела
Объективно- их дело организовывать турниры. А не шутки шутить и оценивать кто как сыграл. Абсолютная профнепригодность.
То ли дело комментаторы со спортса, которые профпригодны абсолютно во всех вопросах.
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Уронил уважение
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Ответ G.O.D.
Какой обидчевый мальчик
да нее.. ну нормально же писать быдло посты от имени официальной организации!! Хотя о чем я.. в стране самые высшие начальники пишут в быдло-стайл. мы ж привыкли. Че там Лещук ерепенится. пусть радуется что звездочками не послали..
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Лещук оставь Динамо . Хватит быть пьявкой и высасывать деньги, на которые летаешь по странам и говоришь как в России хорошо..не беси людей
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Утибозе. Ну поплачь 😰
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Надо признать, Фонбет пробил тут дно.
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Если бы это было опубликовано на канале У Кузмича это одно, но официальные каналы организаторов соревнований не должны позволять себе такие вещи, лучше бы над своим календарем посмеялись или регламентом в который они совсем недавно забыли включить пункт об определении хозяев полыинальных матчей....
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Ответ Cearvm
Ну вообще шутка в тему)
Ну вообще не особо. Ошибался он где-то 2-3 месяца назад, так что не в тему. Примерно, также как если бы они такую же фотку с Филимоновым опубликовали
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Ответ ks1923
То ли дело комментаторы со спортса, которые профпригодны абсолютно во всех вопросах.
Да. Именно. Для этого и создана возможность общения на ветках. Мы абсолютно можем общаться на любые темы.
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К Лещуку они и не появлялось
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К Лещуку уважения и не было
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий удален модератором
Просветите. В чем лицемерие?
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Это катастрофа! Как пережить потерю уважения со стороны этого с позволения сказать, вратаришки?
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Как же у него сгорело)
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Смеяться над вечным лимитчиком и вечным скамеечником, отвратительным вратарем Лещуком - это норма. Лунев его посадит на скамейку вновь и надолго.
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На Кубок России и Америку этот дырявый кипер обижен.
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Несломленный
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А где фото то?
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М.Веллер "Лещук из Пизы"
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Статую Свободу надо было. Актуальнее в случае с Лещуком
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Ответ Денис Грибанов
Комментаторы со спортса это простые люди, имеющие право на личное, хоть и никому не важное мнение и не уместный юмор, а орги турнира это несколько другое.
Почему, простите, простые люди имеют право на личное мнение и юмор, а, допустим, организаторы кубка РПЛ не имеют? Пресс служба клубов РПЛ имеет право на юмор и мнение в публичном пространстве?
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