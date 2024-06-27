Хвича о Роналду: «Великий игрок и великий человек. Он пожелал мне успеха перед матчем – это помогло нам поверить, что мы способны чего-то добиться сегодня»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия высказался о Криштиану Роналду.

Сборная Грузии обыграла команду Португалии (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро. 

«Перед матчем мы встретились, и он (Роналду – Спортс) пожелал мне успеха. Я не мог представить, что он подойдет и заговорит со мной.

Он великий игрок и великий человек. Вот почему он такая большая личность в футболе и за его пределами.

Я очень уважаю его, он один из лучших игроков мира. Когда он подходит поговорить с тобой перед матчем, это потрясающе. Это помогло нам поверить в то, что мы способны чего-то добиться сегодня», – сказал вингер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия.

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33 комментария
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Мда, а хейтеры пишут, что Рон ничего не сделал. Если бы не подошёл к Хвиче, не было бы и победы!
+48
-9
+39
Ответ Blaumerc
Дааа плевать... раньше мы (фаны Роналду) радовались голам нашего кумира. Даже поражение не могло расстроить нас, ведь наш кумир набивал стату, а мы горлились голой статистикой, и тыкали цифрами в глаза, этим неадекватным болелам Месси. Сейчс мы горды за нашего за то что он выходит на поле... вот буквально несколько дней назад мы (фруктово-клубничная диаспора) устроили на спортсе сквирт, из-за того что наш кумир просто вышел на поле, не показал ничего и просто установил рекорд. Что? Ему почти 40? Вы говорите, что ради рекордов эгоист может и в 50 выходить на поле? И это не значит что он гонится за рекордами? Да вы что? Конечно же Роналду не гонится за рекордами, он просто в 40 лет, с телом 18 летнего, и мозгом 12 летнего тащит сборную на своём горбу. Плевать что он никчемен, плевать что он не забивает, плевать что над ним смеётся весь мир, плевать что команда хромает из-за его действий, главное для нас РЕКОРДЫ. И вот, через некоторое время, в графе "аргументы против Месси" у нас есть весомый (никчёмный) аргумент - ещё один рекорд нашего кумира, которого так не хотел Роналду, но всё таки его догнал этот проклятый рекорд.
Угомонись Хейтер)
+17
-5
+12
Ответ Митрандир цвета хаки
Роналду такой благородный, пожелал удачи и Грузия выиграла. А они заставили его весь матч падать в штрафной ради пенальти. Никто из них не ответил благодарностью и не заработал пенальти для великого Криша.
Вот так вот и помогай людям теперь. Никакой отдачи
+8
0
+8
Хвича после матча обращаясь к Роналду: мне нужна твоя одежда, а точнее футболка и мотоцикл!
+9
-2
+7
Ответ KiNG_K
Мда, а хейтеры пишут, что Рон ничего не сделал. Если бы не подошёл к Хвиче, не было бы и победы!
Роналду такой благородный, пожелал удачи и Грузия выиграла. А они заставили его весь матч падать в штрафной ради пенальти. Никто из них не ответил благодарностью и не заработал пенальти для великого Криша.
+11
-5
+6
ищу видео криштано роналду , хайлайты в матче с грузией , там то пенку просит , то бутылку пинает , кароч посадил своих фанатиков криштик на бутылку сегодня.
они ждали покера, а увидели полупокера.
+8
-4
+4
Ответ Blaumerc
Дааа плевать... раньше мы (фаны Роналду) радовались голам нашего кумира. Даже поражение не могло расстроить нас, ведь наш кумир набивал стату, а мы горлились голой статистикой, и тыкали цифрами в глаза, этим неадекватным болелам Месси. Сейчс мы горды за нашего за то что он выходит на поле... вот буквально несколько дней назад мы (фруктово-клубничная диаспора) устроили на спортсе сквирт, из-за того что наш кумир просто вышел на поле, не показал ничего и просто установил рекорд. Что? Ему почти 40? Вы говорите, что ради рекордов эгоист может и в 50 выходить на поле? И это не значит что он гонится за рекордами? Да вы что? Конечно же Роналду не гонится за рекордами, он просто в 40 лет, с телом 18 летнего, и мозгом 12 летнего тащит сборную на своём горбу. Плевать что он никчемен, плевать что он не забивает, плевать что над ним смеётся весь мир, плевать что команда хромает из-за его действий, главное для нас РЕКОРДЫ. И вот, через некоторое время, в графе "аргументы против Месси" у нас есть весомый (никчёмный) аргумент - ещё один рекорд нашего кумира, которого так не хотел Роналду, но всё таки его догнал этот проклятый рекорд.
Ведь сидел, писал же, минут 20 небось
+8
-4
+4
Ответ Blaumerc
Дааа плевать... раньше мы (фаны Роналду) радовались голам нашего кумира. Даже поражение не могло расстроить нас, ведь наш кумир набивал стату, а мы горлились голой статистикой, и тыкали цифрами в глаза, этим неадекватным болелам Месси. Сейчс мы горды за нашего за то что он выходит на поле... вот буквально несколько дней назад мы (фруктово-клубничная диаспора) устроили на спортсе сквирт, из-за того что наш кумир просто вышел на поле, не показал ничего и просто установил рекорд. Что? Ему почти 40? Вы говорите, что ради рекордов эгоист может и в 50 выходить на поле? И это не значит что он гонится за рекордами? Да вы что? Конечно же Роналду не гонится за рекордами, он просто в 40 лет, с телом 18 летнего, и мозгом 12 летнего тащит сборную на своём горбу. Плевать что он никчемен, плевать что он не забивает, плевать что над ним смеётся весь мир, плевать что команда хромает из-за его действий, главное для нас РЕКОРДЫ. И вот, через некоторое время, в графе "аргументы против Месси" у нас есть весомый (никчёмный) аргумент - ещё один рекорд нашего кумира, которого так не хотел Роналду, но всё таки его догнал этот проклятый рекорд.
🤡🤡🤡🤡🤡
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Грузия совершила чудо, а вы говорите о Роне... На сколько же вы обижены 😁
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Ответ AprasidzE
Очередное доказательство, что Роналду величайший в истории игры. Одним словом поощряет сборные на подвиги.
Даже его фан Хвича говорит, что он "один из ". Но его местные фаны продолжают жить в своем мире.
+6
-5
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Ответ Си Эм Панк
Ага, а потом после замены начинает психовать)
Ну это только Месси может радоваться, когда команда проигрывает - в этом он рекордсмен: как доверят в клубе капитанскую повязку - поражение с разницей в шесть мячей гарантированно 👏👏👏
+2
-1
+1
Ответ AprasidzE
Очередное доказательство, что Роналду величайший в истории игры. Одним словом поощряет сборные на подвиги.
Очередное из чёрного списка пошутило...
+1
0
+1
Без 3 пенальти как на прошлом евро гель ожидаемо нулина
+9
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Ответ Сергей Эйзенбраун
Фаны месси также мелки, как их кумир. Среди футболистов тех, для кого кумир роналду намного больше, это и есть оценка личности.
Ты это сам придумал? На ютубе есть куча видео, где футболистлов спрашивают Месси или Роналду ,и я не видел ни одного видео, где победил бы Роналду. Причем в одном видео, видимо автор хотел так натянуть голоса Роналду, что на этот вопрос отвечал сам Роналду, но не помогло. 🤣Может ты найдешь хоть одно такое видео, где у Роналду больше голосов, с удовльствием посмотрю😁
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Относительно голов Роналду что-то пошло не так...
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Ответ brace
Хвича после матча обращаясь к Роналду: мне нужна твоя одежда, а точнее футболка и мотоцикл!
А как же сапоги? Ну, то есть, бутсы
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Ответ Митрандир цвета хаки
Месси в двух матчах создал больше всех опасных моментов. Ни на копе, ни на евро нет и близко такого игрока, даже учитывая 3 матча на ЕВРО. Что на это ответишь, 🤡?
Это пока он 50 метров бежал столько насоздавал - великий чемпион, однозначно 👏👏👏👏👏 или это ты в своих фантазиях нафантазировал, поклонник тепличного Хазбика❓🤣🤣🤣 вон Инфантино в прошлом году пешему каждый удушающий приём в официальных матчах за сборную засчитывал как результативное действие 🤣
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Ответ Геннадий Тимченко
Ты главное упускаешь - нашелся ли Месси❓главный тренер Аргентины сегодня сказал, что Месси пробежал 50 метров и с тех пор он его не видел - расстроен, конечно, но надеется, что к играм плей-офф всё таки смогут бегуна обнаружить ☝️🤣🤣🤣🤣🤣
Месси в двух матчах создал больше всех опасных моментов. Ни на копе, ни на евро нет и близко такого игрока, даже учитывая 3 матча на ЕВРО. Что на это ответишь, 🤡?
+2
-2
0
Ответ Blaumerc
Дааа плевать... раньше мы (фаны Роналду) радовались голам нашего кумира. Даже поражение не могло расстроить нас, ведь наш кумир набивал стату, а мы горлились голой статистикой, и тыкали цифрами в глаза, этим неадекватным болелам Месси. Сейчс мы горды за нашего за то что он выходит на поле... вот буквально несколько дней назад мы (фруктово-клубничная диаспора) устроили на спортсе сквирт, из-за того что наш кумир просто вышел на поле, не показал ничего и просто установил рекорд. Что? Ему почти 40? Вы говорите, что ради рекордов эгоист может и в 50 выходить на поле? И это не значит что он гонится за рекордами? Да вы что? Конечно же Роналду не гонится за рекордами, он просто в 40 лет, с телом 18 летнего, и мозгом 12 летнего тащит сборную на своём горбу. Плевать что он никчемен, плевать что он не забивает, плевать что над ним смеётся весь мир, плевать что команда хромает из-за его действий, главное для нас РЕКОРДЫ. И вот, через некоторое время, в графе "аргументы против Месси" у нас есть весомый (никчёмный) аргумент - ещё один рекорд нашего кумира, которого так не хотел Роналду, но всё таки его догнал этот проклятый рекорд.
Ты главное упускаешь - нашелся ли Месси❓главный тренер Аргентины сегодня сказал, что Месси пробежал 50 метров и с тех пор он его не видел - расстроен, конечно, но надеется, что к играм плей-офф всё таки смогут бегуна обнаружить ☝️🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ KiNG_K
Там уже видео где Хвича в футболке Роналду после матча ходит
Роналду хочет футболку Мессии.
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Ответ Вальдано
Хвича после матча : Возьми мою майку, твоя мне уже нафиг не нужна.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🪠
Там уже видео где Хвича в футболке Роналду после матча ходит
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ахах. да именно это лизож**.
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Нас самом довольно красивая и романтичная история.
Молодая звезда футбола встречается перед игрой со своим кумиром, с которым до этого фотографировался один раз в детстве, и который вдохновлял его на совершенствование.
Эта встреча дает ему дополнительный заряд, он забивает гол, его команда неожиданно побеждает фаворита и выходит в ПО, и сразу после финального свистка он бежит благодарить побежденного кумира-соперника.
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