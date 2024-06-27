Хвича о Роналду: «Великий игрок и великий человек. Он пожелал мне успеха перед матчем – это помогло нам поверить, что мы способны чего-то добиться сегодня»
Хвича Кварацхелия высказался о Криштиану Роналду.
Сборная Грузии обыграла команду Португалии (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро.
«Перед матчем мы встретились, и он (Роналду – Спортс) пожелал мне успеха. Я не мог представить, что он подойдет и заговорит со мной.
Он великий игрок и великий человек. Вот почему он такая большая личность в футболе и за его пределами.
Я очень уважаю его, он один из лучших игроков мира. Когда он подходит поговорить с тобой перед матчем, это потрясающе. Это помогло нам поверить в то, что мы способны чего-то добиться сегодня», – сказал вингер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия.
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они ждали покера, а увидели полупокера.
Молодая звезда футбола встречается перед игрой со своим кумиром, с которым до этого фотографировался один раз в детстве, и который вдохновлял его на совершенствование.
Эта встреча дает ему дополнительный заряд, он забивает гол, его команда неожиданно побеждает фаворита и выходит в ПО, и сразу после финального свистка он бежит благодарить побежденного кумира-соперника.