Хвича о Роналду: «Великий игрок и великий человек. Он пожелал мне успеха перед матчем – это помогло нам поверить, что мы способны чего-то добиться сегодня»

Хвича Кварацхелия высказался о Криштиану Роналду.

обыграла команду (2:0) в 3-м туре чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала на своем дебютном Евро.

«Перед матчем мы встретились, и он ( – Спортс) пожелал мне успеха. Я не мог представить, что он подойдет и заговорит со мной.

Он великий игрок и великий человек. Вот почему он такая большая личность в футболе и за его пределами.

Я очень уважаю его, он один из лучших игроков мира. Когда он подходит поговорить с тобой перед матчем, это потрясающе. Это помогло нам поверить в то, что мы способны чего-то добиться сегодня», – сказал вингер сборной Грузии и « » .

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