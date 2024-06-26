Роналдо: «Я не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас. Но провожу пять часов за просмотром тенниса»

Теги Интер Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо серия А Италия Ла Лига Патрик Муратоглу Футбол

Роналдо заявил, что футбол стал скучным, поэтому он предпочитает теннис.

Бывший форвард «Реала», «Интера» и сборной Бразилии посетил мероприятие в академии теннисного тренера Патрика Муратоглу.

«Сегодня я люблю теннис больше футбола. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса.

Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днем, за исключением бэкхенда», – сказал Роналдо.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

117 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот что бывает, когда смотришь группу С на Евро
+136
-6
+130
С ним трудно не согласиться. По полю бегают роботы, которые боятся лишний раз обвести или ударить издали. Сейчас многие клубы играют в одинаковый футбол, пытаясь косплеить Пепа. Среди игроков олицетворением такого скучного футбола для меня является Хаверц. У него нет топовых удара, паса, дриблинга, зато современные тренеры от него в восторге. Во времена Роналдо он бы просто мячи подавал. К сожалению, сейчас не часто можно встретить творчество на поле, поэтому я боюсь, что в любимый Реал придёт системный тренер, который превратит игроков в роботов.
+129
-21
+108
Ответ qiqe
Сейчас лучшими считаются брёвна типо Холанда, Мбапе и Винисуса, тупа днища играющие за счёт физики и скорости, бразил так ваще идет на ЗМ с 15 голами за сезон и 3 голами за бразилию за 40 матчей и теперь вспомните лучших в 2000-х и сам футбол без обилия африканцев и тактики, Мбапе считается чуть ли не лучшим игроком последних лет, а по факту челик уровня Давида Вильи
Зачем ты так Вилью оскорбляешь, он намного топовее черепашки и выиграл всевозможные трофеи как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Везде где играл был топом и забивал много голов, начиная с Валенсии, потом в Барселоне и даже под конец карьеры перейдя в Атлетико стал чемпионом сделав в это свой вклад, также лучший бомбардир в истории сборной Испании. Давид Вилья недооценённая легенда.
+64
-3
+61
Сейчас лучшими считаются брёвна типо Холанда, Мбапе и Винисуса, тупа днища играющие за счёт физики и скорости, бразил так ваще идет на ЗМ с 15 голами за сезон и 3 голами за бразилию за 40 матчей и теперь вспомните лучших в 2000-х и сам футбол без обилия африканцев и тактики, Мбапе считается чуть ли не лучшим игроком последних лет, а по факту челик уровня Давида Вильи
+69
-32
+37
Ответ qiqe
Сейчас лучшими считаются брёвна типо Холанда, Мбапе и Винисуса, тупа днища играющие за счёт физики и скорости, бразил так ваще идет на ЗМ с 15 голами за сезон и 3 голами за бразилию за 40 матчей и теперь вспомните лучших в 2000-х и сам футбол без обилия африканцев и тактики, Мбапе считается чуть ли не лучшим игроком последних лет, а по факту челик уровня Давида Вильи
Не надо обижать великого Давида Вилью.
+22
-1
+21
футбол в упадке в связи с отсутствием сильных игроков и личностей.
посмотрите на топ-10 претендентов золотого мяча и все станет понятно: винисиус, биллингемы, вирцы, холланды хорошие игроки, но лет 10 назад во времена праймовых Месси, Роналду, Суареса, Златана, Фалькао, Иньесты, Роббена, Рибери нынешние звезды рядом не стояли по уровню игры и харизмы
+29
-10
+19
Ответ Homelander_666
С ним трудно не согласиться. По полю бегают роботы, которые боятся лишний раз обвести или ударить издали. Сейчас многие клубы играют в одинаковый футбол, пытаясь косплеить Пепа. Среди игроков олицетворением такого скучного футбола для меня является Хаверц. У него нет топовых удара, паса, дриблинга, зато современные тренеры от него в восторге. Во времена Роналдо он бы просто мячи подавал. К сожалению, сейчас не часто можно встретить творчество на поле, поэтому я боюсь, что в любимый Реал придёт системный тренер, который превратит игроков в роботов.
а Реал что не системный клуб и Анчелотти не системный тренер? вот так новости.
Клуб играет на результат в ущерб зрелищному футболу
+21
-6
+15
Ответ Homelander_666
С ним трудно не согласиться. По полю бегают роботы, которые боятся лишний раз обвести или ударить издали. Сейчас многие клубы играют в одинаковый футбол, пытаясь косплеить Пепа. Среди игроков олицетворением такого скучного футбола для меня является Хаверц. У него нет топовых удара, паса, дриблинга, зато современные тренеры от него в восторге. Во времена Роналдо он бы просто мячи подавал. К сожалению, сейчас не часто можно встретить творчество на поле, поэтому я боюсь, что в любимый Реал придёт системный тренер, который превратит игроков в роботов.
Еще Жоржинье сразу приходит на ум. Ничего не умеет, но высоко ценится.
+21
-8
+13
Ответ Sterling31
футбол в упадке в связи с отсутствием сильных игроков и личностей. посмотрите на топ-10 претендентов золотого мяча и все станет понятно: винисиус, биллингемы, вирцы, холланды хорошие игроки, но лет 10 назад во времена праймовых Месси, Роналду, Суареса, Златана, Фалькао, Иньесты, Роббена, Рибери нынешние звезды рядом не стояли по уровню игры и харизмы
Но это объяснимо. УЕФА в целях получения сверхприбылей увеличил количество матчей и самих турниров. Это повлекло необходимость подбора игроков, которые смогут выдерживать эти нагрузки. В результате европейский футбол массово потемнел, в фаворе оказались мощные защитники и тупо бегунки. Футбол интеллектуально просел и стал скучен.
+12
-1
+11
Ответ Старый Знакомый
если честно, уже давно ловлю себя на мысли, что очень давно не было супер ярких, памятных и запоминающихся футбольных вечеров как, напрмер матчи челси и ливерпуля в ЛЧ и счет 4:4 или тот же сезон и матч арсенала с мю с голом КриРо с 40-50 метров со штрафного или ответка Барсы Милану или заруба малаги и борусии в 2013 году. Апсетов тоже стало меньше Эмоции от футбола сейчас гораздо слабее чем условные 10-15 лет назад.
Ответка Ливерпуль - Барселона
Отскоки Реала всю ЛЧ 21/22
ЧМ 2022 Аргентина - Нидерланды, Аргентина - Франция
Это, что навскидку вспомнил за последние 5 лет. Интересные матчи всегда были
+11
-1
+10
Ответ Пирс Морган
Вот что бывает, когда смотришь группу С на Евро
https://www.reddit.com/r/soccercirclejerk/comments/1douqgj/judge_i_hereby_sentence_you_to_re_watch_every/
+11
-2
+9
Все заметили как будущие золотомячисты вне системы Реала вообще ничего не могут показать?! Пока местные шутят шутки над 16 летним ямалем который рвёт Джуд и Винни играют как биг Пайл оф щит
+17
-9
+8
Таперича не то что давеча
+8
-1
+7
Оригинальный Ronaldo фигни не скажет
+32
-26
+6
Ответ Sterling31
футбол в упадке в связи с отсутствием сильных игроков и личностей. посмотрите на топ-10 претендентов золотого мяча и все станет понятно: винисиус, биллингемы, вирцы, холланды хорошие игроки, но лет 10 назад во времена праймовых Месси, Роналду, Суареса, Златана, Фалькао, Иньесты, Роббена, Рибери нынешние звезды рядом не стояли по уровню игры и харизмы
Во многих сферах не хватает харизматичных личностей.
+6
0
+6
если честно, уже давно ловлю себя на мысли, что очень давно не было супер ярких, памятных и запоминающихся футбольных вечеров
как, напрмер матчи челси и ливерпуля в ЛЧ и счет 4:4 или тот же сезон и матч арсенала с мю с голом КриРо с 40-50 метров со штрафного
или ответка Барсы Милану
или заруба малаги и борусии в 2013 году.
Апсетов тоже стало меньше
Эмоции от футбола сейчас гораздо слабее чем условные 10-15 лет назад.
+8
-2
+6
Выдал базу. Уже давно не могу смотреть футбол. Личностей почти не осталось, доминирование автобус-стайла, а эти проверки каждого мизинца в офсайде или нет, окончательно убили во мне любовь к этой игре. А теннис просто шикарен.
+6
-1
+5
Ответ qiqe
Сейчас лучшими считаются брёвна типо Холанда, Мбапе и Винисуса, тупа днища играющие за счёт физики и скорости, бразил так ваще идет на ЗМ с 15 голами за сезон и 3 голами за бразилию за 40 матчей и теперь вспомните лучших в 2000-х и сам футбол без обилия африканцев и тактики, Мбапе считается чуть ли не лучшим игроком последних лет, а по факту челик уровня Давида Вильи
по сути ты прав, только Вилья не бегунок как мбапе, смотрю его игры тупо бегает и всё.. даже один на один не может забить как Кержаков пинает на трибуны )
+5
0
+5
Ответ AprasidzE
Еще Жоржинье сразу приходит на ум. Ничего не умеет, но высоко ценится.
Ничего не умеет - это скорее говорит о том, как внимательно вы смотрите футбол
+8
-3
+5
Ответ Homelander_666
В Реале нет чёткой системы игры. Клуб может играть как в оборонительный, так и в атакующий доминирующий футбол. Главное, что в Реале никто не ограничивает игроков и не заставляет их придерживаться одного стиля. В системных командах игроки не знают, что делать, когда основной план на игру не работает. Реал - это очень гибкая команда, в которой игроки готовы ко всему. Именно поэтому я не хочу видеть в клубе фанатичного системного тренера.
Вы путаете систему с догматизмом, как раз в Реале есть системность, но Анчелотти как абсолютно топовый тренер умеет вносит правки по ходу игры, то что Реал умеет играть в разных режимах не означает отсутствие системности в его игре. Тактическая гибкость тоже не равно отсутствию системности.

Точно также и у Пепа, если следить за футболом чуть дальше хайлайтов, то можно увидеть как видоизменяется стартовый план по ходу игры (особенно, если стартовый план не работает). Аналогично у Клоппа, Артеты.
+5
0
+5
Ответ Tristan...
Ответка Ливерпуль - Барселона Отскоки Реала всю ЛЧ 21/22 ЧМ 2022 Аргентина - Нидерланды, Аргентина - Франция Это, что навскидку вспомнил за последние 5 лет. Интересные матчи всегда были
субъективно матчи челси моура барсы райкаарда я вспоминаю четче и с большим трепетом нежели ответку сити против реала в 2023 со счетом 4:0.
Аргентина -Франция- да. огонь.
Ответка ливерпуля против барселоны - это как игра в одни ворота, одни вышли побеждать, другие обсерились после первого же гола. При счете 2:0 интриги не было по мне.
кораздо эпичнее был парарелльный матч аякса против шпор и хеттрик лукаса
+4
0
+4
Не говори "отчего это нынешние времена хуже прежних", ибо не от мудрости ты спрашиваешь об этом ©
Но Рональдо прав. Футбол стал жертвой гвардиол и лукомских, а если посмотреть любой год из 90-х и какие там выходили фильмы, и какую шляпу лепят сейчас, то ещё грустнее становится.
Да и в целом - цивилизация часто проигрывала варварству: катастрофа бронзового века, падение Западной Римской империи, падение Византии... Думаю, сейчас чё-то такое же будет
+4
0
+4
Ответ Капибарбер
Оригинальный Ronaldo фигни не скажет
Даже тут мессифил нашел лазейку Роналду упомянуть
+21
-17
+4
Ответ denisques
а Реал что не системный клуб и Анчелотти не системный тренер? вот так новости. Клуб играет на результат в ущерб зрелищному футболу
Наверное мы разный Реал смотрим, голы на последних секундах это не зрелищно? На характере, ярко, убийственно. То то футбол пепа, навалиться вперед и потом если не пускают, перепасовывать назад, и потом опять без попытки забросить в штрафную даже - это самое уныло зрелище еще со времен Барселоны. Там хоть Месси выручал и Иньеста своим дриблингом, щаз уныние полное. Это г..но, не футбол, против сильных команд это вообще не работает. Поэтому у Реал 6 чашек из 10, а у Пепа 1.
+6
-2
+4
Поймал себя на мысли, что в последнее время у меня происходит ровно то же самое
+4
-1
+3
100%.
блевотный футбол. причем стал он таким уже к 2010 примерно. смотреть невозможно.
если б я не испытывал сентиментальную слабость к конкретному клубу и сборной, хрен бы я футбол смотрел вообще.
+3
0
+3
Тоже самое раньше смотрел футбик щас неинтересно... Долго нудно
+4
-1
+3
Смешно читать, что футболисты стали не те. Очевидно, что футбол стал слишком требовательным видом спорта, который аккумулирует финансовые потоки, несопоставимые ни с одним другим спортом, в том числе теннисом. Бразильцы, которые в начале нулевых могли всю ночь провести в клубе, а оттуда сразу махнуть на тренировку, сейчас бы и недели не продержались даже во вторых дивизионах, не то что в реале. Современные скорости и тайминг просто не позволяют проявлять дополнительные скилы. И это не хорошо и не плохо, а лишь очередное подтверждение факта наличия предела человеческих возможностей.
+6
-3
+3
Евро очень скучное, кроме игр Испании и Германии другие тошно смотреть. (Не минусуйте маргарины, я же ведь прав.)
+12
-9
+3
Ответ Tristan...
Такие вот чемпионы пошли. Реал Анчелотти задал новый тренд - имея миллиардный состав, играют в королевский автобус с выносами со своей половины на бегнуков, авось что нибудь впереди придумают. Вот у кого Саутгейт берёт пример
"Королевский автобус" - это плюс )
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий