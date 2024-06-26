Роналдо: «Я не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас. Но провожу пять часов за просмотром тенниса»
Роналдо заявил, что футбол стал скучным, поэтому он предпочитает теннис.
Бывший форвард «Реала», «Интера» и сборной Бразилии посетил мероприятие в академии теннисного тренера Патрика Муратоглу.
«Сегодня я люблю теннис больше футбола. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса.
Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днем, за исключением бэкхенда», – сказал Роналдо.
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посмотрите на топ-10 претендентов золотого мяча и все станет понятно: винисиус, биллингемы, вирцы, холланды хорошие игроки, но лет 10 назад во времена праймовых Месси, Роналду, Суареса, Златана, Фалькао, Иньесты, Роббена, Рибери нынешние звезды рядом не стояли по уровню игры и харизмы
Клуб играет на результат в ущерб зрелищному футболу
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Это, что навскидку вспомнил за последние 5 лет. Интересные матчи всегда были
как, напрмер матчи челси и ливерпуля в ЛЧ и счет 4:4 или тот же сезон и матч арсенала с мю с голом КриРо с 40-50 метров со штрафного
или ответка Барсы Милану
или заруба малаги и борусии в 2013 году.
Апсетов тоже стало меньше
Эмоции от футбола сейчас гораздо слабее чем условные 10-15 лет назад.
Точно также и у Пепа, если следить за футболом чуть дальше хайлайтов, то можно увидеть как видоизменяется стартовый план по ходу игры (особенно, если стартовый план не работает). Аналогично у Клоппа, Артеты.
Аргентина -Франция- да. огонь.
Ответка ливерпуля против барселоны - это как игра в одни ворота, одни вышли побеждать, другие обсерились после первого же гола. При счете 2:0 интриги не было по мне.
кораздо эпичнее был парарелльный матч аякса против шпор и хеттрик лукаса
Но Рональдо прав. Футбол стал жертвой гвардиол и лукомских, а если посмотреть любой год из 90-х и какие там выходили фильмы, и какую шляпу лепят сейчас, то ещё грустнее становится.
Да и в целом - цивилизация часто проигрывала варварству: катастрофа бронзового века, падение Западной Римской империи, падение Византии... Думаю, сейчас чё-то такое же будет
блевотный футбол. причем стал он таким уже к 2010 примерно. смотреть невозможно.
если б я не испытывал сентиментальную слабость к конкретному клубу и сборной, хрен бы я футбол смотрел вообще.