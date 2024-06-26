Роналдо: «Я не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас. Но провожу пять часов за просмотром тенниса»

Роналдо заявил, что футбол стал скучным, поэтому он предпочитает теннис.

Бывший форвард « », « » и сборной Бразилии посетил мероприятие в академии теннисного тренера Патрика Муратоглу.

«Сегодня я люблю теннис больше футбола. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса.

Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днем, за исключением бэкхенда», – сказал .

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