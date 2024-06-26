Португалия и Турция набрали по 6 очков и вышли в плей-офф Евро, Грузия прошла с 3-го места в группе F. Чехия вылетела

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Чехия стала единственной сборной группы F, не вышедшей в плей-офф Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа Грузия обыграла Португалию со счетом 2:0. В другом матче группы Турция одержала победу над Чехией (2:1).

Португалия возглавила группу с 6 очками. 2-е место по дополнительным показателям заняла Турция, также набравшая 6 очков. Грузия с 4 очками заняла 3-е место и сыграет в плей-офф как одна из 4 лучших команд в сводном рейтинге.

Сборная Чехии, занявшая последнее место в группе, завершила выступление на турнире.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

63 комментария
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Браво, Грузия!
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Это История! Саркатвело Гаумарджос
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Ответ Мухамед Али
Комментарий скрыт
Кому-то лечиться нужно с такими теориями
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Посмотрев 3ий тур в исполнении топ-сборных, и мне это всё напоминает не ЕВРО, а
https://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/files/ioe/images/DLDW8SOC45GZ744NLJHU.jpg
+29
-5
+24
Грузия - молодцы, Чехию не жалко …
+18
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Чёт я вроде и не собирался за Грузию болеть на этом турнире, но вот прям до мурашек... Рад за них, молодцы, мужики. Я думаю для них этот матч будет чем-то вроде, как для нас "Россия - Нидерланды 2008"....даже больше... Будет упоминаться в учебниках, отдельная статья в Википедии и т.д.
+12
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Ответ простокрокодил
Люди, писавшие "почему 3-мя очками из группы выходят, а с 4мя не выходят, ко-ко-ко", где они?
А Словения с каким количеством очков вышла?)
Или к чему этот тейк вообще?
+8
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Я был неправ когда думал о выходе Албании. Но я оказался прав насчёт невыхода Венгрии, всё-таки разница мячей сильно влияет на шансы. Поздравляю Грузию, выдали матч жизни!
+9
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Надо признать у португальцев совсем нет глубины состава один бездари. Если с основными чето случится или игра не пойдет, то заменить совсем некем. Не могут слегка норм навес даже сделать, все летит куда то далеко по воробьям
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Поздравляю Грузию с историческим результатом.
Иштван Ковач - позор европейского футбола
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Ответ Booligan
кто это?
Судья матча Турция - Чехия. Абсолютно не справился с игрой, дал 20 карточек, в том числе 2 красных (все красные - чехам), первый тайм отсудил полностью снисходительно по отношению к туркам, но при этом за 9 минут дав одному и тому же чеху 2 желтые, удалив его уже на 20-й минуте. К туркам таких же санкций не применил в похожем эпизоде. Во втором тайме лишил Чехию гола, свистнув прямо в момент завершения атаки. И это ещё не всё. Игра абсолютно вышла у него из под контроля.
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+4
Представляю, что сейчас творится в Тбилиси (с) Коте Махарадзе, 13 мая 1981 года.
+4
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Грузия на Испанию. В отборе болезненные 1-7 были, поэтому хороший шанс показать, что это было случайностью)
Футбол Грузии - супер, все три матча увлекательные, не садятся ребята в оборону даже при выгодном для себя результате.
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Ответ ster3
А если бы Турция сыграла бы вничью с Чехией, кто бы 2 место занял, Турция или Грузия?
Турция
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Ответ Семён Смирнов
Кстати, турки в плей-офф впервые с 2008 - и тоже тогда проиграли португальцам очный матч, но догнали по очкам)
И в последнем туре тоже рубились Турция и Чехия ))
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блестящая работа арбитра, не купился на левые провокации любителей жареной трески, в частности сынка консенсау и главного пенальтиста с Мадейры.
не помню в какой из тем о Грузии, какой то кл о ун написал, что португалия выиграет или 5 или 6 ноль. ты где? обозначь где находишься. Квара показал кто настоящий папа.
я бухать
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Кстати, турки в плей-офф впервые с 2008 - и тоже тогда проиграли португальцам очный матч, но догнали по очкам)
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Ответ Dark.Babysitter
Пожелаю Англии и Португалии не пройти в 1/4.
И Бельгии. Там стыдоба в 3 игре была не меньшая.
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Ответ Денис Пузырев
Ну он надеялся, что чехи не выиграют (и грузины в параллельном) и это бы дало проход в плэй-офф Венгрии (он венгр), а Румынию вывело бы на Словению (он румын по паспорту)
Да я уже тут про это писал. Про то, что он румын. А насчёт венгра не знал. Тогда ещё комичнее вся эта история выглядит
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Лучшая группа
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Ответ КобеКириленко
Грузия. У Грузии разница мячей ноль. У Турции была бы минус 1.
по личной встрече Турция была бы впереди
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Пожелаю Англии и Португалии не пройти в 1/4.
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Поздравления Грузии! Может заодно и испанцев нагнёте?
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Грузины Венгрию, получается, вытеснили?
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Ответ Murad Balta
И в последнем туре тоже рубились Турция и Чехия ))
И тоже в пользу Турции)
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Ответ БЕ
по личной встрече Турция была бы впереди
По регламенту турнира в первую очередь учитываются разница мячей и коэффициент честной игры. На турнирах сборных никогда не учитываются личные встречи. Поэтому,например Бельгия выше Словакии(у словаков разница мячей ноль,у Бельгии плюс один)
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Ответ КобеКириленко
По регламенту турнира в первую очередь учитываются разница мячей и коэффициент честной игры. На турнирах сборных никогда не учитываются личные встречи. Поэтому,например Бельгия выше Словакии(у словаков разница мячей ноль,у Бельгии плюс один)
Учитывают. Сборная РФ однажды именно по итогу личных встреч не прошла дальше. Аршавина помните с "это ваши проблемы" вот именно тогда он это сказал
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Ответ Andrei Lisavets
Учитывают. Сборная РФ однажды именно по итогу личных встреч не прошла дальше. Аршавина помните с "это ваши проблемы" вот именно тогда он это сказал
Ну раньше учитывали. На нынешнем турнире учитывают в третью очередь.
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Ответ Алексей Павлов
А Словения с каким количеством очков вышла?) Или к чему этот тейк вообще?
К тому, что еще не сыгран был последний тур, а тут вовсю разгонялось про несправедливость сетки. И да Словения единственная.
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Ответ Семён Смирнов
Кстати, турки в плей-офф впервые с 2008 - и тоже тогда проиграли португальцам очный матч, но догнали по очкам)
В 2008 году я смотрел этот матч и смотрел его на тюрьме в городе Могилёва поэтому их считаю что сейчас турки въебут португальца вот не знаю ну мне кажется что они идём мы посмотрим
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