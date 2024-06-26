Португалия и Турция набрали по 6 очков и вышли в плей-офф Евро, Грузия прошла с 3-го места в группе F. Чехия вылетела
Чехия стала единственной сборной группы F, не вышедшей в плей-офф Евро-2024.
В 3-м туре группового этапа Грузия обыграла Португалию со счетом 2:0. В другом матче группы Турция одержала победу над Чехией (2:1).
Португалия возглавила группу с 6 очками. 2-е место по дополнительным показателям заняла Турция, также набравшая 6 очков. Грузия с 4 очками заняла 3-е место и сыграет в плей-офф как одна из 4 лучших команд в сводном рейтинге.
Сборная Чехии, занявшая последнее место в группе, завершила выступление на турнире.
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Или к чему этот тейк вообще?
Иштван Ковач - позор европейского футбола
Футбол Грузии - супер, все три матча увлекательные, не садятся ребята в оборону даже при выгодном для себя результате.
не помню в какой из тем о Грузии, какой то кл о ун написал, что португалия выиграет или 5 или 6 ноль. ты где? обозначь где находишься. Квара показал кто настоящий папа.
я бухать