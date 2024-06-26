Португалия и Турция набрали по 6 очков и вышли в плей-офф Евро, Грузия прошла с 3-го места в группе F. Чехия вылетела

Чехия стала единственной сборной группы F, не вышедшей в плей-офф Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа Грузия обыграла Португалию со счетом 2:0. В другом матче группы Турция одержала победу над Чехией (2:1).

возглавила группу с 6 очками. 2-е место по дополнительным показателям заняла , также набравшая 6 очков. с 4 очками заняла 3-е место и сыграет в плей-офф как одна из 4 лучших команд в сводном рейтинге.

, занявшая последнее место в группе, завершила выступление на турнире.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?