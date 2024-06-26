Тарасова о словах Фетисова про показ Евро: «Мы говорим, что в России плохо играют в футбол – дайте тогда людям смотреть мировой. За что вся страна должна быть наказана?»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Татьяна Тарасова телевидение Евро-2024 Спорт-Экспресс Футбол

Татьяна Тарасова поделилась мнением о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством.

«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой.

В чем дело? За что вся страна должна быть наказана? При чем тут народ, который любит футбол, хоккей? Почему в свободное время люди не могут смотреть соревнования?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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44 комментария
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Приятно удивлён адекватным мнением Татьяны Анатольевны.
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Ответ Максим Сотников
Приятно удивлён адекватным мнением Татьяны Анатольевны.
Помощь пришла откуда не ждали 😁
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Короче, ТАТ порекомендовала Славику засунуть язык в одно место
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Устами фетисова глаголят пересиденты. Железный занавес 2,0, все дела..
+11
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Ответ Максим Сотников
Приятно удивлён адекватным мнением Татьяны Анатольевны.
Ну на фоне Славика выглядеть адекватным несложно
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+6
Код красный! Код красный! У нас адекватный человек! Срочно пилюлю патриотизма!
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Ответ igls54
Короче, ТАТ порекомендовала Славику засунуть язык в одно место
засунуть обратно* в одно место
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Ответ R. Giskard Reventlov
Устами фетисова глаголят пересиденты. Железный занавес 2,0, все дела..
Главное чтобы не пересильды
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Ответ Покерный Футбол
Железный занавес, на секундочку, поставили кап страны, в первую очередь Британия во главе с Черчиллем,дабы изолировать СССР. В первую очередь потому что СССР выходил из послевоенного кризиса в разы быстрее Европы и знать это европейцам было не нужно.
довыходился))и разволилсо!!
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Честно говоря не ожидал от Татьяны Анатольевны такой поддержки многомиллионной армии российских болельщиков!👏👏👏
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Ответ Asfrid Vigman
засунуть обратно* в одно место
Он оттуда и не вытаскивал
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Плохой коп, хороший коп
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Вот тут с бабушкой Таней согласен 👍👍👍
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Тарасова права. 👍
Фетисов нет. 👎
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Ответ Папа Футбола
Помощь пришла откуда не ждали 😁
Раз в год как говорится
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Ответ Milverton
Не очень понимаю в чем суть вопроса. А кто не дает? Вон трансляции по Матч ТВ и ОККО. Понятно, что ОККО - это чистый зашквар и половина людей лишены возможности смотреть часть матчей. Но это, на мой взгляд, проблема матч тв, который не смог выкупить эти матчи. Или наоборот, расторопность СБЕРА, который для ОККО эти матчи купил.
Зато на окко комментаторы получше будут. Лично мне на окко приятнее смотреть.
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Молодец Тарасова - ничего не боится и никому не лижет!
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Татьяна Анатольевна браво 👏🏼
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Ответ Максим Сотников
Приятно удивлён адекватным мнением Татьяны Анатольевны.
Я б не сказал, что прям уж адекватное.
Не упустила возможность говнеца на рашн футбол накинуть.
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Ответ Покерный Футбол
Железный занавес, на секундочку, поставили кап страны, в первую очередь Британия во главе с Черчиллем,дабы изолировать СССР. В первую очередь потому что СССР выходил из послевоенного кризиса в разы быстрее Европы и знать это европейцам было не нужно.
И выездные визы тоже они ввели. Ещё в 30-е. И в подъезде лужа - тоже они.
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Ответ Покерный Футбол
Железный занавес, на секундочку, поставили кап страны, в первую очередь Британия во главе с Черчиллем,дабы изолировать СССР. В первую очередь потому что СССР выходил из послевоенного кризиса в разы быстрее Европы и знать это европейцам было не нужно.
Это как? А почему тогда выездные визы были в совке?
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Ответ lezhik
Зато на окко комментаторы получше будут. Лично мне на окко приятнее смотреть.
Это пожалуйста, вопрос вкуса. Просто большинству людей пока еще привычнее смотреть по эфирному тв, и к таким вещам как интернет-телевидение нет доступа или элементарных навыков.
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Ответ Its my life
Плохой коп, хороший коп
Да-да-да. Именно это, в каких-то моментах, стимулируется.
Для отвода глаз.
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Я, как любитель автоспорта и хоккея, прекрасно смотрю пиратские трансляции Ф1 и НХЛ. Никаких проблем. Русофобия или россиефобия, как угодно, должна быть платной и очень дорогой. А то получается, мы вас наказываем, а вы нам еще за это щедро отстегиваете. Тарасовой не кажется, что это какое-то глобальное нае****во ими нас и куколдизм (на ветке, я смотрю, представителей данного вида досуга целая ватага, ну такое)? Мне в этом участвовать неприятно. А смотреть бесплатно самозапрещенные Ф1 и НХЛ приятно и даже гордо. Также было бы приятно смотреть ЧЕ. А ОИ пусть идут в задницу.
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Фетисов совсем зарапортовался…
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Адекватно оказывается в старости ни все теряют умственные способности
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Адекватно оказывается в старости ни все теряют умственные способности
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Почему страна/болельщики должна/ы быть наказана/ы ?
Потому что сверху очень много ####### !
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Анатольна молодцом! Правда я пока не смотрю, пока квалификация идёт.
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Пожалуй, в первый раз соглашусь с Тарасовой. Про фетисова уже давно всем всё понятно...
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