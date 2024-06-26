Тарасова о словах Фетисова про показ Евро: «Мы говорим, что в России плохо играют в футбол – дайте тогда людям смотреть мировой. За что вся страна должна быть наказана?»
Татьяна Тарасова поделилась мнением о показе Евро-2024 в России.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством.
«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой.
В чем дело? За что вся страна должна быть наказана? При чем тут народ, который любит футбол, хоккей? Почему в свободное время люди не могут смотреть соревнования?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Фетисов нет. 👎
Не упустила возможность говнеца на рашн футбол накинуть.
Для отвода глаз.
Потому что сверху очень много ####### !