Тарасова о словах Фетисова про показ Евро: «Мы говорим, что в России плохо играют в футбол – дайте тогда людям смотреть мировой. За что вся страна должна быть наказана?»

Татьяна Тарасова поделилась мнением о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы предательством.

«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой.

В чем дело? За что вся страна должна быть наказана? При чем тут народ, который любит футбол, хоккей? Почему в свободное время люди не могут смотреть соревнования?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?