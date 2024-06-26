Украина вылетела с Евро с 4 очками в группе – за счет худшей разницы мячей

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Украины вылетела с Евро-2024 с 4 очками в группе.

В 3-м туре группового этапа Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0). В другом матче группы Е Румыния сыграла вничью со Словакией (1:1).

По итогам группового этапа все 4 команды в группе набрали по 4 очка.

Сборная Украины заняла последнее место в группе за счет худшей разницы мячей – 2 забитых и 4 пропущенных.

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223 комментария
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Не вылетела, а отошла на более выгодные позиции
+441
-55
+386
Справедливо? Да
Доволен ли я ? Да
+258
-43
+215
Завтра редакцией спортса будет объявлен день траура.
+189
-31
+158
Сборная Бельгии добавлена на миротворец?
+150
-26
+124
Зеленский запросил у Бельгии передачу очков для выхода из группы?
+118
-14
+104
Меньше политики будет на евро …
+100
-11
+89
Ответ Катя.Х.
Не вылетела, а отошла на более выгодные позиции
под Харьков)))
+112
-25
+87
Это очень жирная точка в многолетнем пиаре украинской сборной и украинских футболистов. После такого результата всякие регалии не имеют смысла, украинский футбол — дно, зафиксировали
+110
-26
+84
Ответ Катя.Х.
Не вылетела, а отошла на более выгодные позиции
Опять контрнаступ не задался.
+97
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+75
И столько внимания этому позорищу. украина команда мудриков!
+72
-7
+65
а слёзы Зинченко остались на газоне?)
+76
-15
+61
Ответ Сергей Нортман
Зеленский запросил у Бельгии передачу очков для выхода из группы?
Байден в обход конгресса передал одно очко от победы сборной США на кубке Америки Украине
+58
0
+58
Очень слабую команду подготовил Ребров. Вылет заслуженный.
+54
-8
+46
Тревожно за психическое здоровье лукомского
+46
-1
+45
траур у редакции спортса)))
+54
-10
+44
В редакции сайта траур (((
+43
-3
+40
тцк ждет своих героев!
+46
-6
+40
Помню, в первый день здесь была статья, какая крутая сборная Укр и как она всех удивит )))
+38
-1
+37
Предлагаю занести регламент чемпионата Европы по футболу в список миротворец.
+32
-5
+27
Ответ The red debil
Комментарий скрыт
да что там достойного, ну серьёзно? ребров как саусгейт - не соответствует своему составу как тренер.
+28
-3
+25
Слава Богу , хотя бы соевые про них писать больше не будут.
+28
-3
+25
Ответ vtsch4svws
Справедливо? Да Доволен ли я ? Да
Зрада тотальна? Да🥰
+28
-4
+24
Все-го хо-ро-ше-го
+30
-6
+24
После вымученной победы над Словакией такой ор стоял, что было ощущение что укры уже взяли как минимум серебро)))
+26
-3
+23
Сначала поляки сегодня украинцы. Неплохо.
+24
-4
+20
Ничего, после присоединения к России начнут выходить из группы
+24
-7
+17
Ответ EldarMagalimovTSI
Помню, в первый день здесь была статья, какая крутая сборная Укр и как она всех удивит )))
Так она и удивила на самом то деле.Не прошла в плей-офф с 4 очками 🤣
+18
-1
+17
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Комментарий скрыт
Получается хорошо, что Нечаев купил Спортс? Будь хозяевами Навоша/Дудь не было бы тут свободы дисскусии.
+19
-2
+17
Ну и отлично, а то их карнавал с флагами бесил не меньше чем БЛМ
+17
-1
+16
Ответ Катя.Х.
Не вылетела, а отошла на более выгодные позиции
Турнир не имел стратегического значения
+16
-1
+15
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