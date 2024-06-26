Украина вылетела с Евро с 4 очками в группе – за счет худшей разницы мячей

Сборная Украины вылетела с Евро-2024 с 4 очками в группе.

В 3-м туре группового этапа Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0). В другом матче группы Е Румыния сыграла вничью со Словакией (1:1).

По итогам группового этапа все 4 команды в группе набрали по 4 очка.

заняла последнее место в группе за счет худшей разницы мячей – 2 забитых и 4 пропущенных.

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