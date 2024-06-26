Украина стала 1-й командой, не вышедшей в плей-офф с 4 очками, после расширения Евро
Сборная Украины продемонстрировала уникальный результат на Евро-2024.
Команда Сергея Реброва сегодня сыграла вничью с Бельгией (0:0). По итогам группового этапа она заняла последнюю строчку в квартете Е, набрав 4 очка, как и остальные участники, однако уступив всем по разности голов.
Украина стала первой сборной, не сумевшей выйти в плей-офф с 4 баллами, после расширения списка участников чемпионата Европы до 24 (то есть с 2016 года).
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