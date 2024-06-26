Украина стала 1-й командой, не вышедшей в плей-офф с 4 очками, после расширения Евро

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Сборная Украины продемонстрировала уникальный результат на Евро-2024.

Команда Сергея Реброва сегодня сыграла вничью с Бельгией (0:0). По итогам группового этапа она заняла последнюю строчку в квартете Е, набрав 4 очка, как и остальные участники, однако уступив всем по разности голов.

Украина стала первой сборной, не сумевшей выйти в плей-офф с 4 баллами, после расширения списка участников чемпионата Европы до 24 (то есть с 2016 года).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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263 комментария
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Вся редакция в печали?)
+406
-67
+339
Все в группе в знак солидарности не стали набирать больше очков, чем Украина, но это не помешало ей занять 4 место 🤣
+193
-15
+178
Ответ БолельщикСоСтажем
Вся редакция в печали?)
Сегодня горе у Дудя, сегодня будут слезы
+215
-47
+168
Зинченко заплакал
+194
-30
+164
Украина начала переговоры с УЕФА о попадании в плей-офф Евро-2024
+109
-12
+97
Ответ БолельщикСоСтажем
Вся редакция в печали?)
Как верно подмечено)
+108
-27
+81
Це перемога ?
+93
-28
+65
Ответ Тарас Гладушин
Комментарий скрыт
Да
+75
-12
+63
Мне на Украину в целом пофиг, но я рад, что меньше будет болтовни про нее
+65
-7
+58
ТВ в Украине: "Украина стала первой на Евро"
+57
-7
+50
Ответ Александр Макаров
Ммм А Россия в 2012?
Новость читай внимательно
+51
-8
+43
Ответ kk.abb
Все в группе в знак солидарности не стали набирать больше очков, чем Украина, но это не помешало ей занять 4 место 🤣
Кстати также и Европа помогает Украине 😆
+36
-8
+28
Вручите ей за это медаль, чтобы меньше ныли
+43
-16
+27
Ну наши в 2012 с 4 очками тоже не вышли. А Италия с 5 очками в 2004
+42
-15
+27
Что-то совсем невинные, но НЕПРИЯТНЫЕ комментарии исчезают. По-моему, КТО-ТО тут не на шутку огорчился вылету Украины.
+36
-11
+25
Ответ TUNGUS
Украина начала переговоры с УЕФА о попадании в плей-офф Евро-2024
УЕФА выстроит институционный мост для вступления Украины в плей-офф Евро-2024. Переговоры должны завершится к 2030 году.
+27
-2
+25
Ответ БолельщикСоСтажем
Вся редакция в печали?)
Особенно Лукомский.
+24
-4
+20
Ответ БолельщикСоСтажем
Вся редакция в печали?)
оно и видно, плюс Рабинер, Андронов и их братия
+24
-4
+20
Деревянные медали, этим героям
+27
-7
+20
Как же хорош ЧЕ без копателей морей и поляков, осталось только грузин отправить домой!
+27
-9
+18
Ответ OneMind
ТВ в Украине: "Украина стала первой на Евро"
*на Украине
+20
-4
+16
Не удивлюсь, если сейчас соберётся европарламент и решит, что украина сыграет сразу в финале. С этих станется.
+18
-3
+15
Ответ Michael33
Ну наши в 2012 с 4 очками тоже не вышли. А Италия с 5 очками в 2004
Это было до расширения Евро и предоставления квот для 3 места. То есть до 2016.
+16
-1
+15
Ответ БолельщикСоСтажем
Вся редакция в печали?)
У меня удалили 5 комментариев по результатам матча украинской сборной.
Без мата,без призывов,без провокаций.
И эти "люди из редакции" будут рассказывать что то о свободе и демократии.
Спортс,кто вы? О чём вы? АУ?!?!
+16
-1
+15
Ответ Тарас Гладушин
Комментарий скрыт
Потому что это смешно
+15
-2
+13
Киевская правда:Украина первая
+16
-5
+11
Ответ zzzeeerrrooo
Новость читай внимательно
Это ты читай. Там про новый формат ничего не написано. О,теперь исправили,клоуны
+25
-14
+11
Может сделают исключение как всегда и выведут из под правил
+14
-3
+11
спорт, чтобы хоть как то посластить позор, нашло повод для гордости, с 4 очками не вышли, вот выдумщики
+12
-1
+11
Опять Путин виноват?
+14
-4
+10
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