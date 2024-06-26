Виллиан Жозе перейдет в «Спартак» из «Бетиса» за 3 млн евро. Клубы почти закрыли сделку (Фабрицио Романо)
Виллиан Жозе перейдет в «Спартак» из «Бетиса».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы близки к закрытию сделки, им осталось доработать последние детали.
Трансфер 32-летнего нападающего обойдется «Спартаку» в сумму около 3 млн евро, включая бонусы.
В прошедшем сезоне бразилец провел 33 матча в Ла Лиге, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Календарь на старте у Спартака легкий, но нужно забивать. Угальде в принципе этого делать не умеет, у Соболева, если вычеркнуть два подарка от Лещука, тоже всё печально в прошлом году. В общем нужен опытный нападающий прямо сейчас, а не на перспективу.
Угальде может забивать, но когда есть пространство. В РПЛ у него пространства почти никогда не будет, почти всегда плотная борьба. Максимум, что можно от него ждать у нас, это несколько голов после каких нибудь суетливых отскоков в штрафной. Во всем другом его ценность весьма низкая и для целей, которые Спартак ставит, малопригодная.