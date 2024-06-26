Виллиан Жозе перейдет в «Спартак» из «Бетиса» за 3 млн евро. Клубы почти закрыли сделку (Фабрицио Романо)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига возможные трансферы Виллиан Жозе деньги Фабрицио Романо Футбол

Виллиан Жозе перейдет в «Спартак» из «Бетиса».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы близки к закрытию сделки, им осталось доработать последние детали.

Трансфер 32-летнего нападающего обойдется «Спартаку» в сумму около 3 млн евро, включая бонусы.

В прошедшем сезоне бразилец провел 33 матча в Ла Лиге, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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76 комментариев
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Хороший игрок для РПЛ.
+47
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+39
Цена-качество норм.На пару сезонов
+33
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+30
Когда брали Луиса Адриано, так же говорили про возраст, по мастерству они схожи
+28
-3
+25
Ответ Sinister Kid
Комментарий скрыт
В чем распил и откат? Хотел бы купил абы кого из Бразилии лямов за 15
+15
-2
+13
Ответ Sinister Kid
Комментарий скрыт
Да при чем тут распил и откат? Команде обьективно нужен мастеровитый дядька. Не удивлюсь, если он и вице- капитаном станет
+10
-1
+9
Ответ Александр Воронин
Всё правильно делают. Календарь на старте у Спартака легкий, но нужно забивать. Угальде в принципе этого делать не умеет, у Соболева, если вычеркнуть два подарка от Лещука, тоже всё печально в прошлом году. В общем нужен опытный нападающий прямо сейчас, а не на перспективу.
По Угальде вообще не согласен. В сборной он играет в нападении, где забивает голы, а в Спартаке он занимает место левого полузащитника, отдавая много острых проникающих передач в штрафную площадь соперника, где, правда, нанести завершающий удар некому...
+10
-2
+8
Ответ tony
Хороший игрок для РПЛ.
Для Ла Лиги тоже хороший,в этом сезоне он лучший бомбардир и ассистент Бетиса
+7
0
+7
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
зачем ты позоришься
+8
-2
+6
Ответ За_909!
По Угальде вообще не согласен. В сборной он играет в нападении, где забивает голы, а в Спартаке он занимает место левого полузащитника, отдавая много острых проникающих передач в штрафную площадь соперника, где, правда, нанести завершающий удар некому...
Сколько Угальде не забил из убойных позиций весной?
+5
-1
+4
Ответ Robb Stark
Ну Адриано не прям был мировой топ, но класс, особенно для рпл, у него чувствовался. А тут об игроке узнаешь только из новостей о его переходе
Ну если ты не смотришь чемпионат Испании где много сезонов Виллиан выбивал больше 10 голов за сезон то видимо мало за футболом следишь в принципе
+3
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+3
Ответ Robb Stark
Ну Адриано не прям был мировой топ, но класс, особенно для рпл, у него чувствовался. А тут об игроке узнаешь только из новостей о его переходе
Виллиан Жозе очень известный игрок, всегда стабильно забивал в Ла Лиге, помню его по Реал Сосьедаду. Еще большой вопрос, кто статуснее - он или Адриано
+3
0
+3
на связь с бандитами и наркотраиком проверили??
+2
0
+2
Ответ Александр Воронин
Всё правильно делают. Календарь на старте у Спартака легкий, но нужно забивать. Угальде в принципе этого делать не умеет, у Соболева, если вычеркнуть два подарка от Лещука, тоже всё печально в прошлом году. В общем нужен опытный нападающий прямо сейчас, а не на перспективу.
Тюкавин елси бы был в положении Угальдо(приходилось бегать без мяча в каждом матче)то не забил бы в РПЛ и половины голов своих,это было хорошо видно по матчу с Краснодаром,когда он бегал без мяча и по воротам ни разу не ударил.Угальде умеет забивать,но под него нужен плеймейкер.
+3
-1
+2
Всё правильно делают.
Календарь на старте у Спартака легкий, но нужно забивать. Угальде в принципе этого делать не умеет, у Соболева, если вычеркнуть два подарка от Лещука, тоже всё печально в прошлом году. В общем нужен опытный нападающий прямо сейчас, а не на перспективу.
+5
-3
+2
Если без шуток, хороший игрок. Вообще будет интересно посмотреть на Спартак при Станковиче.
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0
+1
Отличный трансфер для Спартака и РПЛ
+5
-4
+1
Ответ Ildar Izmailov
То есть по твоему Шевченко когда в Челси у него не шло или Ребров который не алаптировался в Тоттенхэме не умели забивать?)Так по твоей логике?Гуляй.
У Реброва что, был 1 гол в 16 матчах? Вообще то в первом сезоне в Англии он забил 12 голов в 36 играх. А у Шевченко было 14 голов в 51 матче.
Угальде может забивать, но когда есть пространство. В РПЛ у него пространства почти никогда не будет, почти всегда плотная борьба. Максимум, что можно от него ждать у нас, это несколько голов после каких нибудь суетливых отскоков в штрафной. Во всем другом его ценность весьма низкая и для целей, которые Спартак ставит, малопригодная.
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Ответ Robb Stark
Ну Адриано не прям был мировой топ, но класс, особенно для рпл, у него чувствовался. А тут об игроке узнаешь только из новостей о его переходе
Об Адриано ты слышал лишь потому что он играл за Шахтер в Лч а так и не знал бы по него
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Ответ Данко Лазович
отличный воспитанник. Браво академии!))
не позорься
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Ответ Александр Воронин
Ну когда у нападающего за 16 матчей 1 результативное действие, то не нужно быть работником селекционного отдела, что бы понять, что с ним точно что то не так.
Всякое бывает.Посомтрим что будет при новом тренере.
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По сравнению с тем кого взяли за 15млн. Такая цена выглядит не завышенной
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Ответ Александр Воронин
Угальде может забивать, когда есть пространство. В матчах чемпионата Голландии или матчах с американскими сборными, этого пространства у него полно, там плотно в обороне не играют. В РПЛ никто ему пространства никогда давать не будет, большинство матчей Спартака это взлом автобусов. В таких вязких играх, с защитниками на плечах, Угальде ничего не не может.
Я видел матчи за Спаратк и он всегда без мяча.Главное проблема это а не пространство.Никто ен сможет забивать голы без мяча в ногах
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Ответ За_909!
Ой, уважаемый, что же Вы тогда не в селекционном отделе работаете, раз так глубоко знаете тонкости футбола и подбора игроков?! Как можно судить о квалификации игрока по нескольким матчам?
Ну когда у нападающего за 16 матчей 1 результативное действие, то не нужно быть работником селекционного отдела, что бы понять, что с ним точно что то не так.
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Спартак и Фабрицио Романо теперь я видел всё 😁
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Ответ Ale88io
Во дурень. Из Ла Лиги в нон-лигу 😂
Деньги.
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Ответ Spartakus1984
Тюкавин елси бы был в положении Угальдо(приходилось бегать без мяча в каждом матче)то не забил бы в РПЛ и половины голов своих,это было хорошо видно по матчу с Краснодаром,когда он бегал без мяча и по воротам ни разу не ударил.Угальде умеет забивать,но под него нужен плеймейкер.
Угальде может забивать, когда есть пространство. В матчах чемпионата Голландии или матчах с американскими сборными, этого пространства у него полно, там плотно в обороне не играют. В РПЛ никто ему пространства никогда давать не будет, большинство матчей Спартака это взлом автобусов. В таких вязких играх, с защитниками на плечах, Угальде ничего не не может.
0
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0
Ответ Алексей Кожакин
По сравнению с тем кого взяли за 15млн. Такая цена выглядит не завышенной
за 13
0
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Ответ Александр Воронин
Всё правильно делают. Календарь на старте у Спартака легкий, но нужно забивать. Угальде в принципе этого делать не умеет, у Соболева, если вычеркнуть два подарка от Лещука, тоже всё печально в прошлом году. В общем нужен опытный нападающий прямо сейчас, а не на перспективу.
То есть по твоему Шевченко когда в Челси у него не шло или Ребров который не алаптировался в Тоттенхэме не умели забивать?)Так по твоей логике?Гуляй.
+1
-1
0
Ответ Александр Воронин
Ну когда у нападающего за 16 матчей 1 результативное действие, то не нужно быть работником селекционного отдела, что бы понять, что с ним точно что то не так.
И при этом этот же нападающий забивает за сборную.
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Я видел матчи за Спаратк и он всегда без мяча.Главное проблема это а не пространство.Никто ен сможет забивать голы без мяча в ногах
С Балтикой он дважды был с мячом в ногах на ударной позиции. И оба раза коряво тыкал прямо во вратаря. Потому как оба раза он был с защитниками на плечах, к чему он абсолютно не привык и чего он делать не умеет.
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