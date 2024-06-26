Виллиан Жозе перейдет в «Спартак» из «Бетиса» за 3 млн евро. Клубы почти закрыли сделку (Фабрицио Романо)

Виллиан Жозе перейдет в «Спартак» из «Бетиса».

По информации инсайдера , клубы близки к закрытию сделки, им осталось доработать последние детали.

Трансфер 32-летнего нападающего обойдется « » в сумму около 3 млн евро, включая бонусы.

В прошедшем сезоне бразилец провел 33 матча в , забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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